Google'ın yapay zekayı koca ülkeyi karıştırdı

Google'ın yeni "Yapay Zekâ Bakışları" (AI Overviews) özelliği, arama sonuçlarında sahte bir bilgiyi gerçekmiş gibi sununca Avustralya'da kısa süreli bir kargaşa yaşandı. Yapay zekâ modellerinin gerçeğe dayanmayan bilgiler üretmesi, yani "halüsinasyon" görmesi, bu kez kamuoyunu ayağa kaldırdı.

AI Bakışları, Avustralya'daki kullanıcıların internete erişmek için resmi kimlik doğrulaması yapmaları gerektiğini öne sürdü. Üstelik bu sürecin, İsrail merkezli AU10TIX adlı bir şirket tarafından yürütüleceğini belirtti. Sosyal medyada hızla yayılan bu iddia, kısa sürede büyük bir paniğe neden oldu.

SİBER GÜVENLİK UZMANLARI: "TAMAMEN UYDURMA"

Olayın ardından siber güvenlik topluluğu vx-underground devreye girdi ve iddianın tamamen asılsız olduğunu açıkladı. Yapay zekâ çıktısı gibi görünen metinde geçen hiçbir ifade, hükümetin resmi kaynaklarında yer almıyordu. Ne kimlik doğrulama zorunluluğu vardı, ne de AU10TIX adlı şirketin böyle bir rolü.

BU SADECE BİR HATA DEĞİL

Olay, yapay zekânın halüsinasyon üretme riskinin ne kadar ciddi sonuçlar doğurabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi. Aynı zamanda kullanıcıların dijital içeriklere eleştirel yaklaşmak yerine, sorgulamadan kabullenme eğilimi taşımasının nasıl bir bilgi kirliliğine yol açabileceğini de gösterdi.