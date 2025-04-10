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 | Suat Vilgen

Hibrit satışında zirve el değiştirdi! Toyota artık ikinci sırada

Ford’un küçük ama güçlü hibriti Maverick, satış rakamlarında Toyota’nın efsane pick-up’ı Tacoma’yı açık ara geride bıraktı.

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Hibrit satışında zirve el değiştirdi! Toyota artık ikinci sırada
KAYNAK:
Suat Vilgen
|
GİRİŞ:
10.04.2025
saat ikonu 13:27
|
GÜNCELLEME:
10.04.2025
saat ikonu 13:42

Elektrikli araçlara yönelik yatırımlarını yavaşlatan Ford, bu yavaşlamaya rağmen hibrit araç tarafında beklenmedik bir başarı elde etti. Özellikle Ford Maverick Hibrit, 2025’in ilk çeyreğinde satışlarıyla dikkatleri üzerine çekti.

Hibrit satışında zirve el değiştirdi! Toyota artık ikinci sırada

NEREDEYSE 4'E KATLADI

Ford, bu yılın ilk üç ayında küresel bazda 21.414 adet Maverick hibrit satarak büyük bir başarıya imza attı. Aynı dönemde Toyota’nın hibrit Tacoma modeli yalnızca 5.996 adet satabildi. Bu fark, sadece satış başarısı değil, aynı zamanda Ford’un sunduğu ürünün ne kadar isabetli olduğunu da gözler önüne seriyor.

Hibrit satışında zirve el değiştirdi! Toyota artık ikinci sırada

ARABA MI YOKSA KAMYONET Mİ?

Top Speed'in haberine göre Maverick, geleneksel bir pick-up gibi değil; adeta bagajı açık bir sedan. Tacoma ise ağır yükler için tasarlanmış tam teşekküllü bir pick-up. Örneğin Tacoma 6.000 pound’a kadar çekme kapasitesine sahipken, Maverick sadece 4.000 pound çekebiliyor. Ancak Ford, çoğu kullanıcının bu kadar yüksek çekiş gücüne ihtiyaç duymadığını biliyor ve bu farkı fiyat, konfor ve kullanım kolaylığıyla dengeliyor. 8.1 inçlik yerden yüksekliği, büyük pick-up’lara kıyasla düşük gibi görünse de şehir içi sürüşte bu daha büyük avantaj. Daha alçak gövdeye sahip olması, araca binip inmede kolaylık sağlıyor. Aynı zamanda, Maverick’in şehir içi kullanımda sağladığı manevra kabiliyeti ve konfor, onu farklı kılıyor.

Hibrit satışında zirve el değiştirdi! Toyota artık ikinci sırada

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GÜÇ MÜ YETERLİLİK Mİ?

Maverick çok güçlü değil; örneğin bir tekneyi çekmekte zorlanabilir. Ancak hibrit yapısı sayesinde özellikle ilk kalkışta elektrik motorunun sağladığı 179 lb-ft torkla hızlı bir şekilde ivmeleniyor. Bu da günlük kullanım için yeterli bir "güçlü his" uyandırıyor.

Hibrit satışında zirve el değiştirdi! Toyota artık ikinci sırada

Toyota Tacoma’nın yeni hibrit motoru i-Force Max, eski nesil gürültülü ama verimsiz V6’nın yerini almış durumda. Turboşarjlı motoru ve elektrik desteği sayesinde özellikle düşük devirlerde etkileyici bir performans sunuyor. Ancak tüm bu donanıma rağmen Tacoma hala büyük, ağır ve şehir içi için hantal kalıyor.

Hibrit satışında zirve el değiştirdi! Toyota artık ikinci sırada
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FORD’UN STRATEJİSİ TUTTU

Ford, hibrit Maverick ile daha ekonomik, konforlu ve şehir dostu bir araç sunarak, güç yerine kullanıcı deneyimini öne çıkardı. Hyundai Santa Cruz gibi alternatifler olsa da Maverick’in sunduğu yakıt ekonomisi (ortalama 25+ MPG), onu segmentinde benzersiz kılıyor.
Özetle, Maverick bir kamyonet değilmiş gibi davranıyor ama bu haliyle pazarda fark yaratıyor. Toyota, gücü ön plana çıkarırken, Ford günlük kullanıcıya neyin gerekli olduğunu daha iyi analiz etmiş gibi görünüyor.

Sıkça Sorulan Sorular

TOYOTA HILUX SIFIR FİYATI NEDİR?
Toyota'nın Türkiye'de de çok tutulan pick-up modeli Hilux bayilerde 1.980.000 Tl başlangıç fiyatıyla satılıyor.
ETİKETLER
#toyota
#Ford
#Toyota Hilux Gr Sport
#Maverick
#Ford Maverick
#Otomobil
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