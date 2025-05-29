Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Otomobil
Avatar
Editor
 | Suat Vilgen

Motor dursa bile enerji harcıyor! Hibrit ve elektrikli araç sahipleri dikkat

Bazı hibrit modellerde, aracı kapatsanız bile enerji çekmeye devam eden sistemler batarya sorunlarına yol açıyor. Üstelik dünyada olduğu gibi Türkiye'de de on binlerce kullanıcı durumun farkında değil.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Motor dursa bile enerji harcıyor! Hibrit ve elektrikli araç sahipleri dikkat
KAYNAK:
Suat Vilgen
|
GİRİŞ:
29.05.2025
saat ikonu 09:39
|
GÜNCELLEME:
29.05.2025
saat ikonu 09:41

Modern hibrit ve elektrikli araçlar, içten yanmalı motorlara kıyasla çok daha karmaşık enerji yönetim sistemlerine sahip. Bu sistemlerden biri de termal yönetim ve batarya soğutma altyapısı. Aracınızı park ettiğinizde motor durmuş olabilir, ancak batarya hâlâ dengelemeye çalışılıyor olabilir.

Motor dursa bile enerji harcıyor! Hibrit ve elektrikli araç sahipleri dikkat

SÜRÜCÜYE UYARI VERMİYOR

InsideEVs'in haberine göre, özellikle Toyota, Hyundai ve Honda gibi markaların bazı hibrit modellerinde; batarya sıcaklığına bağlı olarak devreye giren soğutma fanları, sistemsel olarak araç kapalıyken de çalışabiliyor. Bu çalışma, araca özel yazılımla kontrol ediliyor ve sürücülere herhangi bir uyarı verilmiyor.

Motor dursa bile enerji harcıyor! Hibrit ve elektrikli araç sahipleri dikkat

Bu durum, birkaç gün boyunca çalıştırılmayan araçlarda batarya boşalmasıyla sonuçlanabiliyor. Çünkü sistem, 12V yardımcı aküyü kullanmaya devam ediyor. Uzun süreli park halinde olan kullanıcıların bu konuda dikkatli olması ve gerekiyorsa akü bağlantısını kesmesi öneriliyor.

Motor dursa bile enerji harcıyor! Hibrit ve elektrikli araç sahipleri dikkat

TESLA'NIN TEK FARKI ENERJİ AKIŞINI İZLEYEBİLMEK

Tesla gibi tam elektrikli modellerde de benzer şekilde "standby" (bekleme) modunda kalan araçlar, veri bağlantısı ve batarya termal dengeleme gibi nedenlerle enerji harcamaya devam ediyor. Ancak Tesla, mobil uygulama üzerinden enerji akışını izlemeye olanak sunduğundan kullanıcı farkındalığı daha yüksek. Hibrit araçlarda ise bu detaylar genellikle göz ardı ediliyor.

ETİKETLER
#elektrikli otomobil
#tesla
#enerji verimliliği
#Elektrikli Arabalar
#Hibrit Otomobil
#Hibrit Araçlar
#Batarya Ömrü
#Hibrit Arabalar
#Elektrikli Arabalar
#Batarya Soğutma
#Akü Yaşam Süresi
#Termal Yönetim
#Otomobil
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.