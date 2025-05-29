Motor dursa bile enerji harcıyor! Hibrit ve elektrikli araç sahipleri dikkat

Bazı hibrit modellerde, aracı kapatsanız bile enerji çekmeye devam eden sistemler batarya sorunlarına yol açıyor. Üstelik dünyada olduğu gibi Türkiye'de de on binlerce kullanıcı durumun farkında değil.

Modern hibrit ve elektrikli araçlar, içten yanmalı motorlara kıyasla çok daha karmaşık enerji yönetim sistemlerine sahip. Bu sistemlerden biri de termal yönetim ve batarya soğutma altyapısı. Aracınızı park ettiğinizde motor durmuş olabilir, ancak batarya hâlâ dengelemeye çalışılıyor olabilir.

SÜRÜCÜYE UYARI VERMİYOR

InsideEVs'in haberine göre, özellikle Toyota, Hyundai ve Honda gibi markaların bazı hibrit modellerinde; batarya sıcaklığına bağlı olarak devreye giren soğutma fanları, sistemsel olarak araç kapalıyken de çalışabiliyor. Bu çalışma, araca özel yazılımla kontrol ediliyor ve sürücülere herhangi bir uyarı verilmiyor.

Bu durum, birkaç gün boyunca çalıştırılmayan araçlarda batarya boşalmasıyla sonuçlanabiliyor. Çünkü sistem, 12V yardımcı aküyü kullanmaya devam ediyor. Uzun süreli park halinde olan kullanıcıların bu konuda dikkatli olması ve gerekiyorsa akü bağlantısını kesmesi öneriliyor.

TESLA'NIN TEK FARKI ENERJİ AKIŞINI İZLEYEBİLMEK

Tesla gibi tam elektrikli modellerde de benzer şekilde "standby" (bekleme) modunda kalan araçlar, veri bağlantısı ve batarya termal dengeleme gibi nedenlerle enerji harcamaya devam ediyor. Ancak Tesla, mobil uygulama üzerinden enerji akışını izlemeye olanak sunduğundan kullanıcı farkındalığı daha yüksek. Hibrit araçlarda ise bu detaylar genellikle göz ardı ediliyor.

