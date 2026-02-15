Hidrojenli kamyonlar 20 milyon kilometreye ulaştı

Özellikle şehir içi ve uzun mesafe taşımacılıkta egzozdan karbon salımı olmaması, hidrojenli kamyonları çevresel açıdan öne çıkarıyor. Dizel filolarla karşılaştırıldığında karbon emisyonlarında ciddi bir azalma sağlandığı vurgulanıyor. Açıkçası, ağır ticari segmentte bu ölçekte bir dönüşüm kolay gerçekleşmiyor.

KUZEY AMERİKA’DA DA SAHADA

XCIENT Fuel Cell kamyonları sadece Avrupa ile sınırlı değil. Hyundai’nin hidrojen mobilitesi stratejisi Kuzey Amerika’da da ilerliyor. Bölgede şu an aktif olarak çalışan 63 adet XCIENT Fuel Cell kamyon bulunuyor.