Hidrojenli kamyonlar 20 milyon kilometreye ulaştı

Şubat 15, 2026 10:23
1
Hidrojenli kamyonlar 20 milyon kilometreye ulaştı

Hyundai, hidrojen yakıt hücreli ağır ticari kamyon modeli XCIENT Fuel Cell’in Avrupa’daki toplam sürüş mesafesinin 20 milyon kilometreyi aştığını duyurdu.

2
Hidrojenli kamyonlar 20 milyon kilometreye ulaştı

Beş yıldır İsviçre, Almanya, Fransa, Hollanda ve Avusturya’da aktif olarak çalışan toplam 165 adet XCIENT Fuel Cell Class-8 kamyon, ticari taşımacılıkta dikkat çeken bir performans sergiledi. Bu tablo, hidrojen yakıt hücreli elektrikli araçların (FCEV) dizel motorlara alternatif olabileceği yönündeki beklentileri de güçlendiriyor.

3
Hidrojenli kamyonlar 20 milyon kilometreye ulaştı

HİDROJENLE ÇALIŞAN LOJİSTİK AĞI BÜYÜYOR

İlk teslimatlar Ekim 2020’de İsviçre’de başlamıştı. Haziran 2024’e gelindiğinde ise sadece bu ülkede 10 milyon kilometrelik sürüş mesafesi aşılmıştı. Araçların sahadaki istikrarlı performansı, farklı sektörlerde kullanımın önünü açtı.

4
Hidrojenli kamyonlar 20 milyon kilometreye ulaştı

Bugün XCIENT Fuel Cell kamyonları; gıda ve içecek taşımacılığından tekstil lojistiğine, süpermarket dağıtımından çöp kamyonu ve vinçli araç uygulamalarına kadar geniş bir alanda görev yapıyor. Yani sadece “deneme” aşamasında değil, doğrudan operasyonun içinde.

5
Hidrojenli kamyonlar 20 milyon kilometreye ulaştı

Ülke bazında kullanım alanları ise şöyle şekilleniyor:

İsviçre: Gıda, içecek ve tekstil lojistiği

Almanya: Süpermarket zincirleri, tekstil firmaları ve büyük filo operatörleri

Fransa: Büyük perakende zincirleri için lojistik hizmetler ve elektrikli güç çıkışlı (ePTO) çöp ile vinçli araç uygulamaları

Hollanda: İnşaat malzemeleri dağıtımında brandalı kamyon kullanımı

Avusturya: Süpermarket operasyonlarına entegre edilmiş soğutmalı kamyonlar

6
Hidrojenli kamyonlar 20 milyon kilometreye ulaştı

Özellikle şehir içi ve uzun mesafe taşımacılıkta egzozdan karbon salımı olmaması, hidrojenli kamyonları çevresel açıdan öne çıkarıyor. Dizel filolarla karşılaştırıldığında karbon emisyonlarında ciddi bir azalma sağlandığı vurgulanıyor. Açıkçası, ağır ticari segmentte bu ölçekte bir dönüşüm kolay gerçekleşmiyor.

KUZEY AMERİKA’DA DA SAHADA

XCIENT Fuel Cell kamyonları sadece Avrupa ile sınırlı değil. Hyundai’nin hidrojen mobilitesi stratejisi Kuzey Amerika’da da ilerliyor. Bölgede şu an aktif olarak çalışan 63 adet XCIENT Fuel Cell kamyon bulunuyor.

