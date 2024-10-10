Honda araç sahipleri dikkat! Ücretsiz değiştirilecek

10 Ekim 2024 14:07 - Güncelleme : 10 Ekim 2024 14:08

Japon otomotiv firması Honda, direksiyon sorunu nedeniyle yaklaşık 1.7 milyon aracı geri çağırıyor. Geri çağırılan Honda modelleri açıklandı. Araç sahipleri arızaları noktaları ücretsiz değiştirebilecek.

Elektrikli araç sahipleri dikkat! Patlama riski var, hepsi tek tek incelenecek

Elektrikli araç sahipleri dikkat! Patlama riski var, hepsi tek tek incelenecek

Dünya otomotiv devi Honda​ üretim hatasından kaynaklanabilecek bir direksiyon sorunu nedeniyle yaklaşık 1.7 milyon aracı geri çağırıyor. Bu sorun, araçların direksiyonunu zorlaştırarak kazalara yol açabilir.

Honda, geçtiğimiz hafta geri çağırma işlemiyle ilgili hükümet düzenleyicilerine bildirimde bulundu ve salı günü geri çağırma emri verildi.

HONDA ARAÇLARDAKİ SORUN CİDDİ KAZALARA NEDEN OLABİLİR

Amerikan Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi'nden (NHTSA) gelen güvenlik geri çağırma emrinde, direksiyon dişli kutusu montajının yanlış üretilmiş olabileceği ve bunun aracın direksiyonunu zorlaştırarak “aşırı iç sürtünmeye” neden olabileceği belirtildi. Bu durum, kazaya yol açma olasılığını artırabilir.

GERİ ÇAĞIRILAN HONDA MODELLERİ AÇIKLANDI

Geri çağırma işlemi, 2022 ile 2025 model yıllarını kapsayan belirli Acura Integra, Honda Civic, Honda CR-V ve Honda HR-V araçlarını içeriyor.

NHTSA, Mart ayında Honda Civic sürücülerinden direksiyonun sıkışabileceğine dair 145 şikayet almasının ardından bu sorunla ilgili bir soruşturma başlatmıştı. Sürücüler, direksiyonu çevirmek için ekstra çaba sarf etmek zorunda kaldıklarını bildirmişti.

NHTSA, bu yılın başlarındaki ilk açıklamasında bu sorunla ilgili herhangi bir kaza veya yaralanma raporu almadığını belirtmişti. Salı günü verilen emirde de bu kusur nedeniyle herhangi bir kaza veya yaralanmaya dair bilgi yer almıyor.

ÜCRETSİZ DEĞİŞTİRİLECEK

Araç​ sahiplerine bilgilendirme mektuplarının 18 Kasım'da postalanması bekleniyor. Araç sahipleri, araçlarını yetkili servislere götürebilecek ve servisler gerekli görüldüğü takdirde dişli yayını değiştirecek ve gres yağını yeniden uygulayacak. Bu işlem için herhangi bir ücret talep edilmeyecek.