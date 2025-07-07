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 | Murat Makas

Honda, dev SUV planını iptal etti

Honda, elektrikli araçlar konusundaki iddialı hedeflerinden birini şimdilik geri çekti. Markanın 2027’de ABD’de satışa sunmayı planladığı büyük elektrikli SUV modeli iptal edildi. Kararın arkasında ise Amerika’daki siyasi ve ekonomik tablo var.

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Honda, dev SUV planını iptal etti
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
07.07.2025
saat ikonu 16:47
|
GÜNCELLEME:
07.07.2025
saat ikonu 16:49

Proje, ’nın “0 Serisi” adını verdiği ve Çin dışı pazarlara odaklanacak yeni serisinin önemli bir parçasıydı. Yedi koltuklu, beş metrelik bu dev , özellikle geniş aileleri hedefliyordu. Ancak ’de elektrikli araçlara yönelik ilginin azalması ve teşviklerin son bulacak olması, şirketi geri adım atmaya zorladı.

TEŞVİKLER SONA ERİYOR, RİSKLER ARTIYOR

Özellikle 2025’in Eylül ayında Başkan Trump döneminde kaldırılan vergi teşviklerinin tamamen sona erecek olması, Honda açısından büyük bir risk anlamına geliyor. Zira bu teşvikler olmadan pazarda rekabet etmek çok daha zor. Elektrikli araçlara olan ilgi de tam bu dönemde ivme kaybetmiş durumda.
Aslında bu gelişme, Honda’nın elektrikli stratejisinde yaşadığı ilk geri adım değil. 2024 Nisan’ında Kanada’da kurulması planlanan dev EV üretim tesisi askıya alınmış, ardından şirket hibrit modellere daha fazla yatırım yapma kararı almıştı.

Honda, dev SUV planını iptal etti

SEDAN VE ORTA BOY SUV PROJELERİ DEVAM

Şimdilik iptal edilen sadece büyük SUV modeli. Honda, CES 2025’te tanıttığı elektrikli amiral gemisi sedan ve orta boy SUV projelerine devam ediyor. Her iki araç da iddialı tasarımlarıyla dikkat çekmişti. Menzillerinin 480 kilometrenin üzerinde olması ve yeni bir platform üzerine geliştirilmeleri bekleniyor.

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ETİKETLER
#abd
#elektrikli araç
#honda
#suv
#teşvikiye camii
#0 Serisi
#Vergi Teşvikleri
#Otomobil
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