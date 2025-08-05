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 | Suat Vilgen

Honda efsanesi hibrit versiyonuyla görücüye çıktı! Lansman rengi simsiyah

Honda, Endonezya'da efsane modeli Prelude'un yeni ve tamamen siyah prototipini tanıttı.

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Honda efsanesi hibrit versiyonuyla görücüye çıktı! Lansman rengi simsiyah
KAYNAK:
Suat Vilgen
|
GİRİŞ:
05.08.2025
saat ikonu 12:08
|
GÜNCELLEME:
05.08.2025
saat ikonu 12:08

’nın ikonik coupe modeli Prelude, altıncı nesliyle yeniden sahnede. Endonezya’da düzenlenen 2025 GIIAS (Gaikindo Endonezya Uluslararası Otomobil Fuarı) kapsamında ilk kez sergilenen yeni prototip, göz alıcı siyah rengiyle büyük ilgi topladı.

Honda efsanesi hibrit versiyonuyla görücüye çıktı! Lansman rengi simsiyah

SİYAH TASARIM, SPORTİFLİK VE ZARAFETİ BULUŞTURUYOR

Japonya’da otomobillerde genellikle beyaz renk tercih edilse de, tamamen siyah seçilen bu lansman rengi, Prelude’a özgün ve güçlü bir duruş kazandırıyor. Alçak, geniş ve aerodinamik yapısıyla dikkat çeken iki kapılı coupe; agresif LED farlar, minimalist ızgara ve fastback tarzı tavanıyla sportif karakterini öne çıkarıyor. Büyük jantlar ve yatay arka farlar ise yüksek performans hissini perçinliyor.

Honda efsanesi hibrit versiyonuyla görücüye çıktı! Lansman rengi simsiyah
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ELEKTRİKLİ GELECEĞİN YOLCUSU: HİBRİT PRELUDE

Yeni Prelude, hibrit motor yapısıyla hem çevreci hem de sürüş keyfi sunmayı hedefliyor. Gelişmiş elektriklendirme teknolojisi sayesinde hızlı tepki veren bir hızlanma ve hassas yol tutuş sağlıyor. Honda’nın ifadesiyle bu model, "çekici derecede sportif" bir konseptin ürünü.

Honda efsanesi hibrit versiyonuyla görücüye çıktı! Lansman rengi simsiyah
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DUYGUSAL MİRASA MODERN YORUM

İlk kez 1978’de yollara çıkan Prelude, beş nesil boyunca fütüristik tasarımı ve yenilikçi teknolojileriyle tanındı. Honda, şimdi altıncı nesilde bu mirası bir vizyonla harmanlayarak geleceğe taşıyor.

Honda efsanesi hibrit versiyonuyla görücüye çıktı! Lansman rengi simsiyah

HONDA’NIN ELEKTRİKLİ STRATEJİSİNDE ÖNEMLİ BİR ADIM

Endonezya’daki bu tanıtım, Asya, ABD ve Avrupa’da yapılan diğer fuarların ardından geliyor. Honda’nın 2040’a kadar tamamen elektrikli araçlara geçme ve 2050’ye kadar karbon nötr olma hedefleriyle uyumlu olan Prelude, markanın bu dönüşümdeki kararlılığını da simgeliyor. 2027 itibarıyla yeni nesil hibrit modelleri piyasaya sunmaya hazırlanan şirket, 2030 yılına dek 2,2 milyon satışı ve yıllık 3,6 milyonluk küresel satış kapasitesine ulaşmayı planlıyor.

ETİKETLER
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