Honda Mayıs 2026 fiyat listesi yayınlandı! Jazz e, HR-V e, CR-V e, Prelude e güncel fiyatları ile dikkat çekti

Honda Mayıs 2026 fiyat listesi yayınlandı! Jazz e, HR-V e, CR-V e, Prelude e güncel fiyatları ile dikkat çekti

Honda Mayıs 2026 fiyat listesini kamuoyu ile paylaştı. Türkiye’de büyük bir kullanıcı kitlesine sahip olan marka, en çok tercih edilen Jazz e, HR-V e, CR-V e, Prelude e modellerinde fiyat güncellemesine giderken, bazı modellerde uygulanan kampanyalı fiyatlar da dikkat çekti.

Özellikle hibrit motorlu modelleri ile dikkat çeken Honda’nın mayıs ayı fiyat listesinde en düşük fiyat 2.380.000 TL bandında yer alırken, markanın en yüksek fiyatlı modeli ise 6.160.000 TL CR-V e:HEV oldu. Diğer yandan Honda’nın birçok modelinde 2025 versiyonu satışa çıkarken, marka 2026 model araçlarını ise başka bir sekme altında görücüye çıkardı.

HONDA FİYAT LİSTESİ - MAYIS 2026

MODEL İSMİ      FİYATI

  • Jazz e:HEV          2.380.000 TL   
  • HR-V e:HEV        2.389.000 TL
  • Prelude e:HEV  5.400.000 TL   
  • CR-V e:HEV        6.160.000 TL     

JAZZ E:HEV FİYATLARI - MAYIS 2026

MOTOR-YAKIT  DONANIM-ŞANZIMAN FİYAT

  • 1.5L Hibrit Otomatik       Crosstar - 2025 Model  2.380.000 TL  
  • 1.5L Hibrit Otomatik       Crosstar - 2026 Model  2.525.000 TL     

HR-V E:HEV FİYATLARI - MAYIS 2026

MOTOR-YAKIT  DONANIM-ŞANZIMAN FİYAT

  • 1.5L Hibrit Otomatik       Elegance - 2025 Model 2.389.000 TL
  • 1.5L Hibrit Otomatik       Advance - 2025 Model  2.675.000 TL   
  • 1.5L Hibrit Otomatik       Style+ - 2025 Model       2.955.000 TL   
  • 1.5L Hibrit Otomatik       Elegance - 2026 Model 2.389.000 TL
  • 1.5L Hibrit Otomatik       Advance - 2026 Model  2.730.000 TL     

PRELUDE E:HEV FİYATLARI - MAYIS 2026

MOTOR-YAKIT  DONANIM-ŞANZIMAN FİYAT

  • 2.0L Hibrit Otomatik       Advance - 2025 Model  5.400.000 TL   
  • 2.0L Hibrit Otomatik       Advance - 2026 Model  5.500.000 TL     

CR-V E:HEV FİYATLARI - MAYIS 2026

MOTOR-YAKIT  DONANIM-ŞANZIMAN FİYAT

2.0L Hibrit Otomatik       Advance - 2025 Model  6.160.000 TL     

