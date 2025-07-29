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 | Ömer Faruk Dogan

Honda N-ONE e tanıtıldı: Hem araba hem jeneratör

Honda, küçük boyutları ile şehir içi ulaşımda kolaylık sunan elektrikli mini otomobil modelini tanıttı: N-ONE e. İşte teknik özellikleri ve tasarımı.

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Honda N-ONE e tanıtıldı: Hem araba hem jeneratör
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
29.07.2025
saat ikonu 09:37
|
GÜNCELLEME:
29.07.2025
saat ikonu 09:37

Honda, 'da şehir içi ulaşımın vazgeçilmezi haline gelen "kei car" segmentinde elektrikli otomobil modellerine bir yenisini daha ekledi. Şirketin yeni tanıttığı N-ONE e, küçük boyutları, retro tasarımı ve esnek iç mekanıyla günlük kullanıma uygun bir araç olarak yollarda yerini alacak.

İsminden de anlaşılacağı üzere yeni model, 2012'den beri Japonya'da satışta olan benzinli N-ONE'ın elektrikli versiyonu olarak geliştirildi. Görünüm açısından orijinal modele sadık kalan N-ONE e, ön ızgarasında yer alan düz tasarımı ve çift şarj portu ile farklılaşıyor.

, aracın iç mekanını baştan aşağı yenileyerek şehir hayatının dinamiklerine uygun bir kullanım deneyimi sunmayı hedeflemiş. Orta konsolda yer alan multimedya ekranı ve butonla kontrol edilen vites sistemine, klima gibi temel işlevler için eklenen fiziksel düğmeler eşlik ediyor.

Honda N-ONE e tanıtıldı: Hem araba hem jeneratör

HONDA N-ONE E TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Henüz tüm teknik detaylar paylaşılmasa da, N-ONE e'nin WLTP ölçüm standardına göre 270 kilometrenin üzerinde bir menzil sunduğu duyuruldu. Bu da şehir içi kullanımlar için fazlasıyla yeterli görülüyor. Ayrıca, Honda'nın daha önce piyasaya sürdüğü elektrikli ticari araç modeli N-VAN e'deki bazı parçaların bu modelde de kullanılması bekleniyor.

Honda N-ONE e tanıtıldı: Hem araba hem jeneratör

ELEKTRİK KESİNTİSİNDE EVE GÜÇ VEREBİLİYOR

N-ONE e, sadece ulaşım değil, aynı zamanda bir enerji kaynağı olarak da görev yapabiliyor. Araçtan Eve Enerji Aktarımı (V2H) özelliği sayesinde, doğal afetlerde veya elektrik kesintilerinde evlere enerji sağlayabilen araç, kamp alanlarında, açık hava etkinliklerinde ya da mobil çalışma ortamlarında da elektronik cihazlara güç aktarımı sunabiliyor.

Honda N-ONE e tanıtıldı: Hem araba hem jeneratör

Özetlemek gerekirse, Honda N-ONE e ile gelen başlıca yenilikler şöyle:

  • Elektrikli retro tasarım
  • WLTP'ye göre 270 km+ menzil
  • Kompakt ve esnek iç mekan düzeni
  • V2H teknolojisiyle enerji kaynağı olarak kullanılabilme
  • Kei car sınıfına uygun 63 bg'ye kadar elektrik motoru

NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Honda N-ONE e için ön sipariş süreci 31 Ağustos'ta başlıyor. Resmi lansman ise eylülde düzenlenecek. Aracın fiyatı ise henüz açıklanmadı.

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Sıkça Sorulan Sorular

Honda N-ONE e menzili ne kadar?
N-ONE e, WLTP standartlarına göre 270 kilometrenin üzerinde bir menzil sunuyor.
ETİKETLER
#japonya
#elektrikli araç
#honda
#N-one E
#Kei Car
#Retro Tasarım
#V2h
#Otomobil
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