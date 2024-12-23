Honda ve Nissan’ı birleşmeye iten sebep: BYD

23 Aralık 2024 09:27 - Güncelleme : 23 Aralık 2024 09:34

Honda ve Nissan, Çin pazarında artan rekabet ve düşen satışlar nedeniyle birleşme planları yapıyor. Elektrikli araç üreticisi BYD’nin yükselişi Japon devlerini zor durumda bırakırken, maliyetleri azaltmak için ortak üretim ve fabrika paylaşımı gündemde.

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Japonya’nın iki otomotiv devi Honda ve Nissan, Çin pazarındaki sert rekabet ve düşen satışlar nedeniyle birleşme seçeneğini masaya yatırdı. Elektrikli ve hibrit araç üreticisi BYD başta olmak üzere Çinli markalar, yenilikçi ürünleriyle pazarda üstünlük sağladı. Bu durum, Japon markalarının yıllardır sürdürdüğü liderliği zayıflattı ve Çin’deki fabrikalarda kapasite fazlasına yol açtı.

ÇİN PAZARI JAPON DEVLERİNİ ZORLUYOR

Uzmanlar, Honda ve Nissan’ın bir süredir Çin’de pazar payı kaybettiğini belirtiyor. Nissan, geçtiğimiz mali yılda Çin’de yalnızca 779 bin araç üretti. Bu, şirketin önceki yıllardaki üretiminin yarısından daha az. Honda ise Temmuz ayında, Çin’deki fabrikalarının kapasitesini %20 oranında düşürme kararı aldı. Her iki şirket de Çin’deki sabit maliyet yüklerini azaltmak için üretimlerini kısma planları yapıyor.

BİRLEŞME VE ORTAK ÜRETİM PLANLARI

Honda ve Nissan, üretim maliyetlerini azaltmak için birbirlerinin fabrikalarını kullanmayı değerlendiriyor. Ayrıca, Honda’nın Nissan için hibrit araç üretmesi de gündemde. Japon otomotiv sektöründe uzun zamandır konuşulan birleşme senaryoları, bu gelişmelerle birlikte daha somut bir hal aldı.

YÖNETİM KRİZİ VE REKABET BASKISI ZORLADI

Nissan, 2018’de eski başkanı Carlos Ghosn’un tutuklanmasıyla başlayan yönetim krizinden bu yana toparlanmaya çalışıyor. Yönetim kargaşası ve eskimiş ürün yelpazesi, Nissan’ı Japonya’nın beşinci büyük otomobil üreticisi konumuna düşürdü. Şirketin piyasa değeri ise 10 milyar doları zar zor aşıyor.

ÇİN’DEKİ REKABET TÜM DÜNYA MARKALARINI ETKİLİYOR

Çin pazarında zorlanan yalnızca Japon markaları değil. ABD’li General Motors, ülkedeki operasyonları nedeniyle 5 milyar dolarlık zarar öngörüyor. Alman otomotiv devleri Volkswagen, BMW ve Mercedes de teknolojik yeniliklerde geri kaldıkları için pazar payı kaybediyor.

UZMANLAR NE DİYOR?

Analistler, Çin pazarında Japon üreticiler için kısa vadede iyileşme beklemiyor. Ancak Nissan ve Honda’nın birleşme veya ortak üretim planlarının, şirketlere rekabet avantajı sağlaması umuluyor. Uzmanlar, bu tür işbirliklerinin küresel otomotiv sektöründe büyük değişimlere yol açabileceğine dikkat çekiyor.