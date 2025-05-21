Honda'dan elektrikli otomobilleri sorgulatan hamle! Geri vites yaptılar

Elektrikli araç pazarında uzun süredir geride kalan Honda, tam elektrikli modellerden bir adım geri atarak hibrit teknolojisine daha fazla ağırlık vermeye karar verdi. Japon üretici, 20 Mayıs’ta yaptığı resmi açıklamada elektrifikasyon stratejisinde önemli bir revizyona gittiğini duyurdu.

YÜZDE 30'LUK DARALMA

Fransız otomobil haberleri sitesi Numerama'ya göre bu dönüş, tamamen elektrikli araçlara yapılması planlanan yatırımların ciddi şekilde azaltılmasıyla somutlaştı: Honda, 2030 yılına kadar bu alanda harcamayı düşündüğü 10 trilyon yenden (yaklaşık 61,4 milyar euro) 7 trilyon yene (43 milyar euro) çekti – bu da %30’luk bir kesintiye denk geliyor.

BİRDEN ÇOK SEBEBİ VAR

Honda CEO’su Toshihiro Mibe’ye göre bu strateji değişikliğinin arkasında küresel ekonomik belirsizlikler, elektrikli araç pazarındaki büyüme hızının düşmesi, çevre düzenlemelerindeki dalgalanmalar ve birçok ülkenin ticaret politikalarında yaşanan değişiklikler yatıyor. Özellikle gümrük vergileri dikkat çeken etkenler arasında.

YATIRIMLAR HİBRİT ARAÇLARA

Honda artık 2030’a yönelik satış öngörülerini de düşürmüş durumda. Şirket, o tarihte elektrikli araç satışlarının toplam içindeki payının %30’un altında kalacağını öngörüyor. Bu boşluğu ise hibrit araçların doldurması bekleniyor. Honda, mevcut piyasa şartlarına daha uygun ve uygulanabilir bir çözüm olarak hibrit teknolojisine yöneliyor.

BAŞARISIZLIK MI, STRATEJİ Mİ?

Bu rota değişikliği bazı uzmanlarca Honda'nın rekabetten geri kalmaya devam edeceği şeklinde yorumlanıyor, özellikle yazılım teknolojilerinde rakip markalarla aradaki fark büyüyor. Oysa Honda, şehir içi kullanıma yönelik sevimli tasarımıyla dikkat çeken ama ticari başarıya ulaşamayan "Honda e" gibi cesur adımlar atmıştı. Bu başarısızlık hâlâ şirketin kararlarında etkili olabilir.