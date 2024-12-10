Honda’dan otomobil dünyasında devrim: Katı hal teknolojisiyle 1000 km menzil

10 Aralık 2024 09:32 - Güncelleme : 10 Aralık 2024 09:32

Honda, yeni nesil katı hal bataryalarıyla 2030’da 1000 km menzil vadediyor. %50 daha küçük, %35 daha hafif ve %25 daha ekonomik olan bu bataryalar, üretim sürecindeki zorluklara rağmen otomotiv dünyasında çığır açmaya hazırlanıyor.

Sanayinin yolunu unutturan Japon arabaları neden azalışta? Türkiye'de otomobil piyasasında yeni bir dönem!

Sanayinin yolunu unutturan Japon arabaları neden azalışta? Türkiye'de otomobil piyasasında yeni bir dönem!

Japon otomotiv devi Honda​, elektrikli araç teknolojisinde çığır açacak katı hal bataryalarla 2030​ yılına kadar 1000 kilometre menzil sunmayı hedefliyor. Ancak, prototip hücrelerin olması gereken boyuttan 100 kat küçük olması gibi önemli zorluklarla karşı karşıya.

KATI HAL BATARYALAR: DAHA HAFİF, DAHA GÜÇLÜ, DAHA EKONOMİK

Honda’nın geliştirdiği katı hal bataryalar, sıvı elektrolitli lityum iyon hücrelere göre %50 daha küçük, %35 daha hafif ve %25 daha düşük maliyetle üretilebilecek. Bu bataryalar yalnızca menzil endişesini ortadan kaldırmakla kalmayacak, aynı zamanda çok daha hızlı şarj edilebilecek ve güvenlik risklerini azaltacak.

2040 yılına kadar bu bataryalarla donatılan araçların 1250 kilometre menzile ulaşması bekleniyor. Honda, bu teknolojiyi daha verimli hale getirmek için üretim maliyetlerini ve hücre boyutlarını daha da küçültmeyi planlıyor.

ÜRETİMDE KARŞILAŞILAN ZORLUKLAR

Honda, katı hal bataryaların seri üretimine geçmeden önce bazı temel sorunları çözmek zorunda. Şirketin açıklamasına göre:

• Boyut Sorunu: Prototip hücrelerin, ticari kullanıma uygun hale gelmesi için 100 kat büyütülmesi gerekiyor.

• Seramik Ayırıcılar: Bu ayırıcılar kırılgan yapıları nedeniyle üretim sırasında çatlayabiliyor ve kısa devrelere yol açabiliyor.

• Nem Kontrolü: Üretim tesislerinde nem seviyesinin düşük tutulması gerekiyor, bu da yüksek enerji maliyeti anlamına geliyor.

Honda, bu sorunları aşmak için yenilikçi üretim teknikleri üzerinde çalışıyor. Rulo presleme yöntemiyle elektrolitlerin eşit şekilde sıkıştırılması, sürekli karıştırma tekniğiyle elektrolit macununun hızlı üretimi ve kapsülleme yöntemiyle enerji maliyetlerinin düşürülmesi hedefleniyor.

BATARYA TEKNOLOJİSİNDE YENİ STANDART

Katı hal bataryaların yaygınlaşmasıyla, elektrikli araçlarda menzil standartlarının 1000 kilometrenin üzerine çıkması bekleniyor. Çinli otomobil üreticisi Chery'nin benzer şekilde 1500 kilometre menzil hedefi koyması, rekabetin artacağını gösteriyor.

Honda, katı hal batarya teknolojisini 2025 yılında Las Vegas'ta düzenlenecek CES fuarında detaylı olarak tanıtmayı planlıyor. Elektrikli araçların geleceği, bu yeni teknolojilerle hem tüketiciler hem de çevre için daha sürdürülebilir bir hale gelecek.