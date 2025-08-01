Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
28°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Otomobil
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Honda’nın efsane modeli Prelude geri geliyor

Honda'nın 24 yıl sonra yeniden hayata geçirdiği efsanevi spor coupe Prelude, elektrikli çağın ruhuna uygun ama geçmişin sürüş keyfini unutmayan bir anlayışla geri dönüyor. Markanın “ideal spor otomobil” iddiasıyla tanıttığı yeni Prelude, Eylül 2025’te resmen görücüye çıkacak.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Honda’nın efsane modeli Prelude geri geliyor
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
01.08.2025
saat ikonu 11:42
|
GÜNCELLEME:
01.08.2025
saat ikonu 11:42

Yeni Prelude’un tasarımında ’nın “Unlimited Glide” yani “Sonsuz Süzülüş” felsefesi öne çıkıyor. Bu yaklaşım, gökyüzünde zarifçe süzülen planörlerden esinleniyor. Alçak burun yapısı, kesintisiz LED far çizgileri, siyah krom ızgara ve gizli kapı kolları gibi detaylar da bu zarafeti destekliyor.

Honda’nın efsane modeli Prelude geri geliyor

SÜRÜŞ KEYFİYLE KONFOR BİR ARADA

İç mekânda da aynı “süzülme hissi” sürdürülmüş. Beyaz tonlarda yumuşak malzemeler, yolcu tarafında işlenmiş “Prelude” yazısı, D formlu direksiyon ve özel dijital göstergeler sportiflik ile ferahlığı bir araya getiriyor. Ayrıca yatay görüş çizgisi, yola daha hakim bir his yaratıyor.

PERFORMANS ODAKLI AMA GÜNLÜK KULLANIMA UYGUN

Prelude yalnızca sportif görünmekle kalmıyor, aynı zamanda günlük kullanım için de pratik çözümler sunuyor. Liftback tipi bagaj kapağı, katlanabilir arka koltuklar, zeminin altına gizlenen saklama alanı ve kancalı düzenleme detayları, aracı çok yönlü bir coupe hâline getiriyor.

Honda’nın efsane modeli Prelude geri geliyor

Kaputun altında ise Honda’nın e:HEV hibrit sistemi görev yapıyor. 2.0 litrelik benzinli motorla birlikte çalışan iki elektrik motoru sayesinde yüksek performansla birlikte verimlilik de vaat ediliyor. Ayrıca sadece Prelude’a özgü geliştirilen “Honda S+ Shift” sistemi, vites geçiş hissini simüle ederek klasik sürüş deneyimini yaşatıyor.

CİVİC TYPE R RUHUNU TAŞIYOR

Platformunu Honda Civic ve Integra ile paylaşan Prelude, bazı donanımlarıysa doğrudan Civic Type R’dan alıyor. Geniş iz açıklığı, Brembo frenler ve çift eksenli ön süspansiyon gibi odaklı bileşenler, daha konforlu bir ayarla Prelude’a uyarlanmış durumda.

KİŞİSELLEŞTİRME MERAKLILARINA ÖZEL DOKUNUŞLAR

Honda’nın orijinal aksesuar bölümü de boş durmamış. Prelude’a özel “Sports Style” paketiyle gelen gövde rengi ızgara kaplamaları, siyah arka spoyler, siyah ayna kapakları ve 5 çift kollu özel jantlar, aracı daha da kişiselleştirilebilir kılıyor. Bu aksesuarlar lansmanla birlikte önce Japonya’da satışa sunulacak.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Honda N-ONE e tanıtıldı: Hem araba hem jeneratör
ETİKETLER
#honda
#performans
#tasarım
#Lüks
#Sportif Olaylar
#Hibrit Otomobil
#Konfor Alanı
#Honda Prelude
#Sürüş Keyfi
#Prelude
#Coupe
#Sportif Araç
#Otomobil
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.