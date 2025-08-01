Honda’nın efsane modeli Prelude geri geliyor

Yeni Prelude’un tasarımında Honda’nın “Unlimited Glide” yani “Sonsuz Süzülüş” felsefesi öne çıkıyor. Bu yaklaşım, gökyüzünde zarifçe süzülen planörlerden esinleniyor. Alçak burun yapısı, kesintisiz LED far çizgileri, siyah krom ızgara ve gizli kapı kolları gibi detaylar da bu zarafeti destekliyor.

SÜRÜŞ KEYFİYLE KONFOR BİR ARADA

İç mekânda da aynı “süzülme hissi” sürdürülmüş. Beyaz tonlarda yumuşak malzemeler, yolcu tarafında işlenmiş “Prelude” yazısı, D formlu direksiyon ve özel dijital göstergeler sportiflik ile ferahlığı bir araya getiriyor. Ayrıca yatay görüş çizgisi, yola daha hakim bir his yaratıyor.

PERFORMANS ODAKLI AMA GÜNLÜK KULLANIMA UYGUN

Prelude yalnızca sportif görünmekle kalmıyor, aynı zamanda günlük kullanım için de pratik çözümler sunuyor. Liftback tipi bagaj kapağı, katlanabilir arka koltuklar, zeminin altına gizlenen saklama alanı ve kancalı düzenleme detayları, aracı çok yönlü bir coupe hâline getiriyor.

Kaputun altında ise Honda’nın e:HEV hibrit sistemi görev yapıyor. 2.0 litrelik benzinli motorla birlikte çalışan iki elektrik motoru sayesinde yüksek performansla birlikte verimlilik de vaat ediliyor. Ayrıca sadece Prelude’a özgü geliştirilen “Honda S+ Shift” sistemi, vites geçiş hissini simüle ederek klasik sürüş deneyimini yaşatıyor.

CİVİC TYPE R RUHUNU TAŞIYOR

Platformunu Honda Civic ve Integra ile paylaşan Prelude, bazı donanımlarıysa doğrudan Civic Type R’dan alıyor. Geniş iz açıklığı, Brembo frenler ve çift eksenli ön süspansiyon gibi performans odaklı bileşenler, daha konforlu bir ayarla Prelude’a uyarlanmış durumda.

KİŞİSELLEŞTİRME MERAKLILARINA ÖZEL DOKUNUŞLAR

Honda’nın orijinal aksesuar bölümü de boş durmamış. Prelude’a özel “Sports Style” paketiyle gelen gövde rengi ızgara kaplamaları, siyah arka spoyler, siyah ayna kapakları ve 5 çift kollu özel jantlar, aracı daha da kişiselleştirilebilir kılıyor. Bu aksesuarlar lansmanla birlikte önce Japonya’da satışa sunulacak.