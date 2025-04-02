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 | Ömer Faruk Dogan

Huawei'den elektrikli araçlar için süper şarj cihazı! Araçtan inmeye bile gerek kalmayacak

Huawei, elektrikli araç dünyasında ezberleri bozacak yepyeni bir adım attı. Şirket, ağır hizmet tipi elektrikli araçlara özel geliştirdiği 1,5 megavatlık süper şarj cihazını 22 Nisan'da tanıtmaya hazırlanıyor. Cihaz, kullanıcıların araçtan bile inmesine gerek duymadan tam şarj edebilecek.

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KAYNAK:
Ömer Faruk Dogan
|
GİRİŞ:
02.04.2025
saat ikonu 09:24
|
GÜNCELLEME:
02.04.2025
saat ikonu 09:24

Çinli teknoloji devi Huawei; BYD, Didi ve Zeekr'e katılarak, elektrikli araçlar için megavat seviyesinde süper şarj cihazını tanıtacak. 22 Nisan'da tanıtılacak cihazın maksimum çıkış gücü 1,5 MW ve maksimum şarj akımı 2.400 A olacak. Bu güçle Huawei, araçları 20 dakikada şarj etmeyi hedefliyor.

15 DAKİKA YETİYOR

Car News China sitesinin haberine göre, Huawei Dijital Enerji Başkanı Hou Jinlong, Çin Elektrikli Araç 100 Forumu'nda yeni şarj cihazını duyurdu. Jinlong'un açıklamasına göre süper şarj cihazı, dakikada 20 kWh enerji ekleyerek bir aracı 15 dakikada tamamen şarj edebiliyor.

Zeekr ve BYD'nin binek araçlara yönelik süper şarj cihazlarının aksine, Huawei'nin 1,5 MW gücündeki şarj cihazı ağır hizmet tipi kamyonlara yönelik olacak. Jinlong, "Ağır vasıtaların tamamen elektrikli hale gelmesi için şarj süresinin 30 dakikanın altında olması gerekiyor" dedi.

Huawei'nin 1,5 MW'lık süper şarj cihazını duyurduğu gün, Zeekr de 1,2 MG'lik süper şarj cihazını ikinci çeyrekte piyasaya süreceğini açıkladı. Zeekr son üç yıl içinde şarj istasyonlarını 360 kW'tan 800 kW'a yükseltti. Şirket şu anda Çin'de 826 şarj istasyonu işletiyor.

Bu ayın başlarında BYD, saniyede 2 km veya 5 dakikada 400 km ekleme kapasitesine sahip 1.000 kW hızlı şarj cihazını tanıttı. BYD, şarj istasyonlarını enerji depolama sistemleriyle donatarak, yerel şebekenin yeterli elektrik sağlayamadığı bölgelerde bile 1.000 kW şarj gücü sağlamalarına olanak tanıyacak.

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Sıkça Sorulan Sorular

Süper şarj cihazı ile bir araç ne kadar sürede tam şarj oluyor?
Huawei'nin verdiği bilgilere göre, yeni şarj cihazı dakikada 20 kWh enerji sağlayabiliyor. Bu da aracı 15 dakika içinde tamamen şarj edebileceği anlamına geliyor.
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#Otomobil
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