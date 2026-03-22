Hybrid araba deyip geçmeyin! Şehir içinde benzinliğe gitmeyi unutturacak hibrit SUV modelleri belli oldu

TRAFİKTE YAKITI KOKLAYAN 10 SUV

10. Subaru Crosstrek e-Boxer: Listemize, dünyanın en sağlam dört çeker sistemine (Symmetrical AWD) sahip olan Japon efsanesiyle başlıyoruz. SUV ile Crossover arasındaki o tatlı noktada duran Crosstrek, hibrit sistemi sayesinde o meşhur Boxer motorunun yakıt iştahını büyük ölçüde dizginliyor. Şehir içinde ortalama 6.5 litre civarında bir tüketim sunan bu araç, sürekli dört çeker bir arazi canavarı için inanılmaz derecede tutumlu bir profil çiziyor.

9. Hyundai Tucson 1.6 T-GDI Hybrid: Aileniz çok genişse ve devasa bir iç hacme ihtiyacınız varsa, Tucson'un tam hibrit versiyonu harika bir denge sunuyor. 230 beygirlik inanılmaz toplam gücüne ve oldukça iri cüssesine rağmen, elektrik motorunun desteğiyle şehir içi dur-kalklarda tüketimi 5.8 - 6.2 litre bandında tutmayı başarıyor. O devasa kasanın trafikte çıt çıkarmadan elektrikle süzülmesi muazzam bir teknolojik başarı.

8. Ford Kuga 2.5 FHEV: Ford'un sürüş dinamiklerinden ödün vermeden geliştirdiği 2.5 litrelik Atkinson çevrimli motoru, hacmine bakıp korkutmasın; çünkü bu sistemin kalbi tamamen elektrik üzerine kurulu. Geniş bagajı ve kaslı yapısına rağmen şehir içinde ortalama 5.5 litre tüketim sunuyor. Kuga, özellikle otoyol hızlarından şehir içine girildiğinde bataryanın devreye girme pürüzsüzlüğü ile öne çıkıyor.