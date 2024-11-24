Hyundai, 145 Bin Elektrikli Aracını Geri Çağırıyor! İşte etkilenen modeller

24 Kasım 2024 13:04 - Güncelleme : 24 Kasım 2024 13:13

Güney Kore menşeli otomotiv devi Hyundai, Türkiye'de de satışı yapılan 5 modeline ait 145 bin aracı geri çağırıyor. İşte o araçlar ve yaşanan problem...



Hyundai​, motor gücü kaybına yol açabilecek bir sorun nedeniyle 145 bin elektrikli aracını geri çağırma​ kararı aldı. Geri çağırma, özellikle 2022-2025 yılları arasında üretilen belirli model araçları kapsıyor.

HANGİ MODELLER ETKİLENDİ?

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), geri çağırmanın Hyundai’nin IONIQ 5, IONIQ 6 modelleri ile Genesis GV60, GV70 ve G80’nin elektrikli versiyonlarını etkilediğini açıkladı.

SORUNUN KAYNAĞI ŞARJ KONTROL ÜNİTESİ

NHTSA’ya göre, sorun araçlardaki entegre şarj kontrol ünitelerinde meydana geliyor. Bu ünitelerdeki hasar, 12 voltluk akünün şarj edilememesine neden oluyor. Bu durum motor gücünün tamamen kaybolmasına yol açarak sürüş güvenliği için ciddi bir risk oluşturuyor.

DAHA ÖNCE DE BENZER BİR SORUN YAŞANDI

Bu, Hyundai’nin elektrikli araçlarındaki ilk sorun değil. Mart ayında Hyundai, Kia ve Genesis, benzer bir arıza nedeniyle 147 binden fazla elektrikli aracı geri çağırmıştı.

Hyundai, etkilenen araç sahiplerini bilgilendirecek ve bayilerde araçların şarj kontrol ünitelerini inceleyip gerekirse değiştirecek. Ayrıca, bir yazılım güncellemesi ile sorunun giderileceği açıklandı.

Hyundai, şu ana kadar bu sorun nedeniyle ABD’de herhangi bir kaza, yaralanma, ölüm ya da yangın olayının bildirilmediğini duyurdu.