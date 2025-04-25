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 | Suat Vilgen

Hyundai 'hibrit' devrime hazırlanıyor! Toyota ile güçlü rekabet çok yakında

Hyundai, iki elektrik motoru ve bir termal bloğu birleştiren iddialı yeni hibrit sistemini tanıttı. Şirket, sıkı rakibi olacağı Toyota'nın hibrit sistemine benzeyen yeni teknolojiyi hangi modelde kullanılacağını ve aracın çıkış tarihini de duyurdu. İşte detaylar...

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Hyundai 'hibrit' devrime hazırlanıyor! Toyota ile güçlü rekabet çok yakında
KAYNAK:
Suat Vilgen
|
GİRİŞ:
25.04.2025
saat ikonu 11:50
|
GÜNCELLEME:
25.04.2025
saat ikonu 11:55

Son birkaç ayda Hyundai'nin gündemi, tamamen elektrikli araçlar ve hidrojen teknolojisi etrafında şekillendi. Yılbaşında Instinct şehir otomobilinin tanıtımı, Ioniq 6'nın makyajlanması ve grup, kendi katı hal pillerini geliştireceğini duyurmuştu. Hatta hidrojen teknolojisiyle ilgili olarak, Nisan ayında ikinci nesil Nexo'nun tanıtımı bile gerçekleşmişti. Ancak Koreli otomobil üreticisi, en yüksek satış hacimlerini elde etmesi beklenen hibrit araç teknolojilerinde yeni bir devireme hazırlanıyor.

Hyundai 'hibrit' devrime hazırlanıyor! Toyota ile güçlü rekabet çok yakında

KIA VE GENESIS'TE DE KULLANILACAK

Largus'ta yer alan habere göre, Güney Koreli otomotiv devi, tamamen yeni bir hibrit mimariyi devreye sokmaya planlıyor. Bu yeni sistem, tüm Hyundai ürün gamında yer alacak ve farklı güç seviyelerinde sunulacak. Termal motor kısmı, 100 ile 300 beygir gücü arasında değişecek; kullanım tarcihleri dikkate alındığında Türkiye'deki birçok pazar segmentine de hitap edecek. Bu yeni motor, TMED-II adıyla tanıtılacak ve Kia'nın yanı sıra, grubun Avrupa'da daha az bilinen premium markası Genesis'te de kullanılacak.

Hyundai 'hibrit' devrime hazırlanıyor! Toyota ile güçlü rekabet çok yakında

YENİ HİBRİT TEKNOLOJİSİ

Hyundai'nin bu yeni hibrit sistemi, seri ve paralel hibrit sistemlerin bir kombinasyonu gibi çalışacak ve özellikle Toyota'nın sistemine yakın bir teknoloji sunuyor. Sürüş koşullarına bağlı olarak, çekiş, benzinli motor (1,6L veya 2,5L süperşarjlı 4 silindirli) veya sadece elektrik motoru tarafından sağlanacak. Şanzımanın içine entegre edilmiş ikinci elektrik motoru ise, termal motoru çalıştıracak ve aynı zamanda jeneratör görevi görecek. Bu, yavaşlama sırasında enerji geri kazanımı ve sabit hızda şarj etme gibi fonksiyonlar sunacak. Hyundai, elektrikli performans ve batarya kapasiteleri hakkında henüz bir açıklama yapmamış olsa da, V2L şarj ve hareketsizken klima kullanımı gibi yenilikçi özellikler duyuruldu.

Hyundai 'hibrit' devrime hazırlanıyor! Toyota ile güçlü rekabet çok yakında
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ABD PAZARINA PALISADE İLE GİRECEK

Hyundai'nin bu yeni hibrit teknolojisini ilk kullanan model, Kuzey Amerika'ya özel büyük SUV modeli Palisade olacak. 2,5 litrelik güçlü bir benzinli motorla donatılacak olan Palisade, toplamda 334 beygir gücü üretecek. Bu motor kombinasyonu, 72 beygir gücünde iki elektrik motorundan ve 17 beygir gücünde ek bir motorun katkısıyla elde edilecek. Palisade'in, önceki modeline kıyasla enerji verimliliğinde önemli bir iyileşme sağladığı belirtiliyor: %45 daha ekonomik olduğu ve resmi verilerle 7,09 L/100 km'lik yakıt tüketimi sunacağı ifade ediliyor.

Hyundai 'hibrit' devrime hazırlanıyor! Toyota ile güçlü rekabet çok yakında
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TÜRKİYE'YE KONA İLE GELİYOR

2026 yılında Türkiye ve Avrupa'da bu yeni motorun ilk uygulaması, yenilenen Kona SUV'da görülecek. Kona'nın termal motor kısmı, mevcut Tucson'da kullanılan 1,6L 4 silindirli motorun evrimleşmiş hali olacak. Hyundai, yakıt tüketiminde %4 civarında bir iyileşme ve sürüş keyfinde ciddi ilerlemeler bekliyor. Uzun vadede, Kia'nın Niro ve Sorento modelleri de bu teknolojiden faydalanacak.

Sıkça Sorulan Sorular

HİBRİT OTOMOBİLLER NASIL ÇALIŞIR?
Hibrit otomobiller, içten yanmalı motorun elektrik motoru ile tamamlandığı araçlardır. Böylece araç, herhangi bir dış güce ihtiyaç duymadan yüksek verimde çalışma prensibini yerine getirir. Hibrit teknolojisinin temelini oluşturan bu sistemde, elektrik motoru içten yanmalı motora seri ya da paralel bağlanır.
ETİKETLER
#toyota
#hyundai
#Hibrit Otomobil
#hybrid
#hyundai kona
#Otomobil
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