Hyundai Mart 2026 fiyat listesi yayınlandı! Tuscon, Bayon, Kona, i20 ve i30 fiyatları belli oldu: 1 milyon 500 bin TL’nin altında sıfır otomobil bu listede

Mart 05, 2026 10:11
1
Hyundai Mart 2026 fiyat listesi yayınlandı. Alıcıların heyecanla beklediği listede Güney Kore merkezli otomotiv devinin  en çok satılan modelleri olan Tuscon, Bayon, Kona, i20 ve i30 gibi tüm modellerin de fiyatları belli oldu. Fiyat listesinde en çok dikkati ise 1 milyon 500 bin TL’nin altında yer alan sıfır otomobiller çekti...

2
Otomotiv piyasasında yeni yıl hareketliliğinin ardından taşlar yerine oturmaya başladı. Mart ayı itibariyle de yeni fiyat listeleri bir bir paylaşılıyor. Bu kapsamda Hyundai de mart ayının ilk haftasında Tuscon, Bayon, Kona, i20 ve i30 gibi daha birçok modelin yeni fiyatlarını kamuoyu ile paylaştı. İşte dikkat çeken tüm detayları ile Hyundai Mart 2026 fiyat listesi...

3
HYUNDAİ İ20 MART 2026 FİYAT LİSTESİ

  • 1.0 T-GDI 90PS Jump Benzin Manuel 1.442.000 TL
  • 1.0 T-GDI 90PS Jump Benzin DCT 1.587.000 TL
  • 1.0 T-GDI 90PS Style Benzin DCT 1.766.000 TL
  • 1.0 T-GDI 90PS Elite Benzin DCT 1.873.000 TL

4
HYUNDAİ İ30 FİYAT LİSTESİ MART 2026

  • 1.5T-GDI MHEV 140 PS Comfort DCT Benzin 1.940.000 TL
  • 1.5T-GDI MHEV 140 PS Prime DCT Benzin 2.195.000 TL

5
HYUNDAİ BAYON FİYAT LİSTESİ MART 2026

  • 1.0 T-GDI 90PS Jump Benzin DCT 1.705.000 TL
  • 1.0 T-GDI 90PS Style Benzin DCT 1.855.000 TL
  • 1.0 T-GDI 90PS Elite Benzin DCT 2.025.000 TL

6
HYUNDAİ KONA FİYAT LİSTESİ MART 2026

  • 1.6 T-GDI 170PS Prime DCT Benzin 2.310.000 TL

HYUNDAİ KONA ELEKTRİKLİ

  • Advance 99 kW Elektrik Otomatik 2.315.000 TL

7
HYUNDAİ TUCSON FİYAT LİSTESİ MART 2026

  • 1.6 T-GDI 180 PS Comfort 4X2 DCT Benzin DCT 2.351.000 TL
  • 1.6 T-GDI 180 PS Prime Plus 4X2 DCT Benzin DCT 2.935.000 TL
  • 1.6 T-GDI 160 PS Elite 4X2 DCT Benzin DCT 3.223.000 TL
  • 1.6 T-GDI 180 PS Elite 4X2 DCT Benzin DCT 3.248.000 TL
  • 1.6 T-GDI 160 PS Elite Plus 4X4 DCT Benzin DCT 3.560.000 TL
  • 1.6 T-GDI 180 PS Elite Plus 4X4 DCT Benzin DCT 3.585.000 TL
  • 1.6 CRDI 136 PS Prime 4X2 DCT (LB) Dizel DCT 2.868.000 TL
  • 1.6 CRDI 136 PS Elite 4X2 DCT Dizel DCT 3.370.000 TL
  • 1.6 CRDI 136 PS Elite Plus 4X4 DCT Dizel DCT 3.682.000 TL

8
HYUNDAİ SANTA FE HİBRİT FİYAT LİSTESİ MART 2026

  • 1.6 T-GDI HEV 239 PS Progressive 4X4 AT Benzin Otomatik 5.640.000 TL

9
HYUNDAİ IONİQ FİYAT LİSTESİ MART 2026

YENİ IONİQ 5

Dynamic 125 kW 4x2 Elektrik Otomatik 3.115.560 TL

IONİQ 5 N

448 kW 4x4 Elektrik Otomatik 6.205.000 TL

IONİQ 6

Advance 111 kW 4x2 Elektrik Otomatik 2.430.000 TL

IONİQ 9

Progressive 160 kW 4X2 Elektrik Otomatik 5.560.000 TL

Calligraphy 226,1 kW 4X4 Elektrik Otomatik 6.660.000 TL

