Hyundai Mart 2026 fiyat listesi yayınlandı! Tuscon, Bayon, Kona, i20 ve i30 fiyatları belli oldu: 1 milyon 500 bin TL’nin altında sıfır otomobil bu listede

Hyundai Mart 2026 fiyat listesi yayınlandı. Alıcıların heyecanla beklediği listede Güney Kore merkezli otomotiv devinin en çok satılan modelleri olan Tuscon, Bayon, Kona, i20 ve i30 gibi tüm modellerin de fiyatları belli oldu. Fiyat listesinde en çok dikkati ise 1 milyon 500 bin TL’nin altında yer alan sıfır otomobiller çekti...
Otomotiv piyasasında yeni yıl hareketliliğinin ardından taşlar yerine oturmaya başladı. Mart ayı itibariyle de yeni fiyat listeleri bir bir paylaşılıyor. Bu kapsamda Hyundai de mart ayının ilk haftasında Tuscon, Bayon, Kona, i20 ve i30 gibi daha birçok modelin yeni fiyatlarını kamuoyu ile paylaştı. İşte dikkat çeken tüm detayları ile Hyundai Mart 2026 fiyat listesi...
YENİ IONİQ 5
Dynamic 125 kW 4x2 Elektrik Otomatik 3.115.560 TL
IONİQ 5 N
448 kW 4x4 Elektrik Otomatik 6.205.000 TL
IONİQ 6
Advance 111 kW 4x2 Elektrik Otomatik 2.430.000 TL
IONİQ 9
Progressive 160 kW 4X2 Elektrik Otomatik 5.560.000 TL
Calligraphy 226,1 kW 4X4 Elektrik Otomatik 6.660.000 TL