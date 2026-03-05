Hyundai Mart 2026 fiyat listesi yayınlandı! Tuscon, Bayon, Kona, i20 ve i30 fiyatları belli oldu: 1 milyon 500 bin TL’nin altında sıfır otomobil bu listede

Otomotiv piyasasında yeni yıl hareketliliğinin ardından taşlar yerine oturmaya başladı. Mart ayı itibariyle de yeni fiyat listeleri bir bir paylaşılıyor. Bu kapsamda Hyundai de mart ayının ilk haftasında Tuscon, Bayon, Kona, i20 ve i30 gibi daha birçok modelin yeni fiyatlarını kamuoyu ile paylaştı. İşte dikkat çeken tüm detayları ile Hyundai Mart 2026 fiyat listesi...