Hyundai Mayıs 2026 fiyat listesi yayınlandı! Bayon, Tuscon, Kona, i20, i30, Ioniq fiyatları kampanyalar ile alıcıya göz kırptı

GİRİŞ:
07.05.2026
saat ikonu 09:57
GÜNCELLEME:
07.05.2026
saat ikonu 10:12
Hyundai Mayıs ayı fiyat listesini kamuoyu ile paylaştı. Türkiye’de en çok tercih edilen markalardan Güney Koreli otomotiv devi bu aya özel kampanyalı fiyatlarıyla dikkat çekti. Benzinli, dizel ve elektrikli modelleri ile her segmentte gücünü hissettiren markanın Bayon modeli, 1.560.000 TL’ye alıcı bulurken, elektrikli Ioniq serisi hem özellikleri hem de fiyatları ile adından sıkça söz ettiriyor. İşte güncellenen liste ile Bayon, Tuscon, Kona, i20, i30, Ioniq fiyatları…

Hyundai’nin en çok tercih edilen modellerinden olan Bayon, Tuscon, Kona, i20, i30 ve Ioniq serisinin fiyatları mayıs ayı ile birlikte güncellendi. Aynı zamanda opsiyon fiyatları da yeni ayla birlikte değişti. Şık tasarımı ve konforlu iç donanımıyla sürücülerin beğenisini kazanan modellerde uygulanan kampanyalı fiyatlar ise otomobil piyasasında büyük yankıya neden oldu…

HYUNDAİ MAYIS 2026 FİYAT LİSTESİ

MODEL İSMİ      FİYATI

  • i20          1.470.000 TL
  • i30          1.944.000 TL
  • BAYON   1.560.000 TL
  • KONA     2.340.000 TL
  • TUCSON  2.299.000 TL
  • INSTER 1.550.000 TL
  • KONA Elektrik   2.280.000 TL
  • IONIQ 5      2.484.602 TL
  • IONIQ 5 N 5.800.000 TL
  • IONIQ 6      2.374.000 TL
  • IONIQ 9     5.560.000 TL

İ20 MAYIS 2026 FİYATLARI

MOTOR-YAKIT  DONANIM-ŞANZIMAN FİYAT

  • 1.0 T-GDI 90 PS, Benzin Jump, Manuel (2026)  1.470.000 TL
  • 1.0 T-GDI 90 PS, Benzin Jump, DCT (2026)  1.639.000 TL
  • 1.0 T-GDI 90 PS, Benzin Style, DCT (2026)  1.730.000 TL
  • 1.0 T-GDI 90 PS, Benzin Elite, DCT (2026)   1.795.304 TL

İ20 OPSİYON FİYATLARI - MAYIS 2026

OPSİYON TÜRÜ FİYAT    PAKET

  • Metalik / Sedefli Renk   9.000 TL

İ30 MAYIS 2026 FİYATLARI  

MOTOR-YAKIT       DONANIM-ŞANZIMAN        FİYAT

  • 1.6 T-GDI 150 PS, Benzin   Comfort, DCT (2026)  1.944.000 TL
  • 1.6 T-GDI 150 PS, Benzin   Prime, DCT (2026)       2.250.000 TL

İ30 MAYIS 2026 OPSİYON FİYATLARI

OPSİYON TÜRÜ FİYAT    PAKET

  • Metalik / Sedefli Renk   11.000 TL

BAYON MAYIS 2026 FİYATLARI

MOTOR-YAKIT  DONANIM-ŞANZIMAN FİYAT

  • 1.0 T-GDI 90 PS, Benzin Jump, Manuel (2026)     1.560.000 TL
  • 1.0 T-GDI 90 PS, Benzin Jump, DCT (2026)            1.750.000 TL
  • 1.0 T-GDI 90 PS, Benzin Style, DCT (2026)             1.805.666 TL
  • 1.0 T-GDI 90 PS, Benzin Elite, DCT (2026)              1.882.332 TL

BAYON MAYIS 2026 OPSİYON FİYATLARI

OPSİYON TÜRÜ FİYAT    PAKET

  • Metalik / Sedefli Renk   9.000 TL

KONA MAYIS 2026 FİYATLARI  

MOTOR-YAKIT  DONANIM-ŞANZIMAN  FİYAT

  • 1.6 T-GDI 180 PS, Benzin  Prime, DCT (2025)  2.340.000 TL
  • 1.6 T-GDI 180 PS, Benzin  Prime, DCT (2026)  2.380.000 TL

KONA MAYIS 2026 OPSİYON FİYATLARI

OPSİYON TÜRÜ FİYAT    PAKET

  • Metalik / Sedefli Renk   10.000 TL

TUCSON MAYIS 2026 FİYATLARI  

MOTOR-YAKIT  DONANIM-ŞANZIMAN FİYAT

  • 1.6 T-GDI 180 PS, Benzin              4x2 Comfort, DCT (2025)  2.299.000 TL
  • 1.6 T-GDI 180 PS, Benzin              4x2 Prime Plus, DCT (2025) 2.850.000 TL
  • 1.6 T-GDI 180 PS, Benzin              4x2 Elite, DCT (2025)  3.105.000 TL
  • 1.6 T-GDI 180 PS, Benzin              4x4 Elite Plus, DCT (2025)  3.445.000 TL
  • 1.6 CRDi 136 PS, Dizel    4x2 Prime, DCT (2025)  2.799.000 TL
  • 1.6 CRDi 136 PS, Dizel    4x2 Elite, DCT (2025)      3.225.000 TL
  • 1.6 CRDi 136 PS, Dizel    4x4 Elite Plus, DCT (2025)  3.592.000 TL
  • 1.6 T-GDI 180 PS, Benzin              4x2 Comfort, DCT (2026)  2.387.262 TL
  • 1.6 T-GDI 180 PS, Benzin              4x2 Prime, DCT (2026)     2.679.000 TL
  • 1.6 T-GDI 180 PS, Benzin              4x2 Elite, DCT (2026)  3.248.000 TL
  • 1.6 T-GDI 180 PS, Benzin              4x4 Elite Plus, DCT (2026)  3.585.000 TL

TUCSON MAYIS 2026 OPSİYON FİYATLARI  

OPSİYON TÜRÜ FİYAT    PAKET

  • Metalik / Sedefli Renk   14.000 TL

INSTER MAYIS 2026 FİYATLARI

MOTOR-YAKIT  DONANIM-ŞANZIMAN  FİYAT

  • 71,1 kW, Elektrik              Dynamic, Otomatik (2025)  1.550.000 TL
  • 84,5 kW, Elektrik              Advance, Otomatik (2025)  1.790.000 TL
  • 84,5 kW, Elektrik              Cross Advance, Otomatik (2025)  1.840.000 TL

INSTER MAYIS 2026 OPSİYON FİYATLARI

OPSİYON TÜRÜ FİYAT    PAKET

  • Metalik / Sedefli Renk   9.000 TL

IONIQ 5 MAYIS 2026 FİYATLARI  

MOTOR-YAKIT  DONANIM-ŞANZIMAN  FİYAT

  • 125 kW, Elektrik               Dynamic Visionroof, Otomatik (2026)  2.484.602 TL
  • 160 kW, Elektrik               Advance, Otomatik (2026)  3.490.000 TL

IONIQ 5 MAYIS 2026 OPSİYON FİYATLARI

OPSİYON TÜRÜ  FİYAT  PAKET

  • Metalik / Sedefli Renk   12.000 TL

IONIQ 6 MAYIS 2026 FİYATLARI

MOTOR-YAKIT  DONANIM-ŞANZIMAN  FİYAT

  • 111 kW, Elektrik               Advance, Otomatik (2025)  2.374.000 TL

IONIQ 6 MAYIS 2026 OPSİYON FİYATLARI

OPSİYON TÜRÜ FİYAT    PAKET

  • Metalik / Sedefli Renk   12.000 TL

IONIQ 9 MAYIS 2026 FİYATLARI  

MOTOR-YAKIT  DONANIM-ŞANZIMAN  FİYAT

  • 160 kW (218 PS), Elektrik             RWD Progressive, Otomatik (2025)          5.560.000 TL
  • 160 kW (218 PS), Elektrik             RWD Progressive, Otomatik (2026)          5.810.000 TL
  • 226 kW (307 PS), Elektrik             AWD Calligraphy, Otomatik (2026)          6.960.000 TL

IONIQ 9 MAYIS 2026 OPSİYON FİYATLARI  

OPSİYON TÜRÜ FİYAT    PAKET

  • Metalik / Sedefli Renk   18.000 TL

