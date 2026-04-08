Hyundai Nisan ayı fiyat listesi 2026: Hyundai Bayon, Kona, Tuscon, i20, i30 Ioniq güncel fiyatlar listesinde kampanya dikkat çekti

Hyundai, Nisan 2026 fiyat listesindeki kampanya ile tüm dikkatleri üzerine çekti. Orta Doğu’da yaşanan savaş gerginliği tüm piyasalarda etkisini gösterirken, otomobil sektörü de derinden sarsıldı. Bu kapsamda otomobil fiyatları her ay zamlanırken Güney Koreli otomotiv devi Hyundai de Bayon, Kona, Tuscon, i20, i30 Ioniq gibi en sevilen modellerinin fiyat listesini güncelledi. Bazı modellerde zam 2 bin TL ile sınırlı kalırken, bazı modellerde yapılan zam 50 bin TL’yi geçti. Fakat, kampanya kapsamında alıcılar avantajlı fiyatlarla karşılaştı…
Hyundai Bayon, Kona, Tuscon, i20, i30 Ioniq güncel fiyatlar listesi otomobil almayı planlayanların gündeminde yer alıyor. Nisan ayı itibariyle geçerli olan yeni fiyat listesinde zamlı fiyatların yanı sıra uygulanan kampanyalar alıcının yüzünü güldürüyor. İşte model model, Hyundai Nisan 2026 fiyat listesinin detayları…
Model Güncel Fiyatı (Nisan 2026)
i20 1.442.000 TL
i30 1.940.000 TL
Bayon 1.705.000 TL
Kona 2.360.000 TL
Tucson 2.351.000 TL
Santa Fe Hibrit 5.640.000 TL
IONIQ 5 3.150.000 TL
IONIQ 6 2.430.000 TL
IONIQ 9 5.560.000 TL
INSTER 1.510.000 TL
Motor-Yakıt Kampanyalı Fiyat
1.0 T-GDI 90 PS Jump, Manuel 1.425.000 TL
1.0 T-GDI 90 PS Jump, DCT 1.587.000 TL
1.0 T-GDI 90 PS Style, DCT 1.680.000 TL
1.0 T-GDI 90 PS Elite, DCT 1.745.000 TL
OPSİYON TÜRÜ FİYAT PAKET
Metalik/Sedefli Renk 9.000 TL Tüm paketler
Motor-Yakıt Kampanyalı Fiyat
1.6 T-GDI 150 PS Comfort, DCT 1.940.000 TL
1.6 T-GDI 150 PS Prime, DCT 2.195.000 TL
OPSİYON TÜRÜ FİYAT PAKET
Metalik/Sedefli Renk 11.000 TL Tüm paketler
Motor-Yakıt Kampanyalı Fiyat
1.0 T-GDI 90 PS Jump, DCT 1.695.000 TL
1.0 T-GDI 90 PS Style, DCT 1.750.000 TL
1.0 T-GDI 90 PS Elite, DCT 1.823.998 TL
OPSİYON TÜRÜ FİYAT PAKET
Metalik/Sedefli Renk 9.000 TL Tüm paketler
Motor-yakıt Kampanyalı Fiyat
1.6 T-GDI 180 PS Prime, DCT (2025) 2.310.000 TL
1.6 T-GDI 180 PS Prime, DCT (2026) 2.360.000 TL
OPSİYON TÜRÜ FİYAT PAKET
Metalik/Sedefli Renk 10.000 TL Tüm paketler
Motor-Yakıt Kampanyalı Fiyat
125 kW Dynamic Visionroof 2.484.602 TL
160 kW Advance 3.490.000 TL
IONIQ 5 OPSİYON FİYATLARI - NİSAN 2026
OPSİYON TÜRÜ FİYAT PAKET
Metalik/Sedefli Renk 12.000 TL Tüm paketler
Motor-Yakıt Kampanyalı Fiyat
111 kW Advance 2.320.000 TL
IONIQ 6 OPSİYON FİYATLARI - NİSAN 2026
OPSİYON TÜRÜ FİYAT PAKET
Metalik/Sedefli Renk 12.000 TL Tüm paketler
Motor-Yakıt Kampanyalı Fiyat
1.6 T-GDI 180 PS Comfort, DCT (2025) 2.299.000 TL
1.6 T-GDI 180 PS Prime Plus, DCT (2025) 2.850.000 TL
1.6 CRDi 136 PS Prime, DCT (2025) 2.799.000 TL
1.6 T-GDI 180 PS Comfort, DCT (2026) 2.349.000 TL
TUCSON OPSİYON FİYATLARI - NİSAN 2026
OPSİYON TÜRÜ FİYAT PAKET
Metalik/Sedefli Renk 14.000 TL Tüm paketler
Motor-Yakıt Kampanyalı Fiyat
1.6 T-GDI HEV 239 PS Progressive 5.640.000 TL
SANTA FE OPSİYON FİYATLARI - NİSAN 2026
OPSİYON TÜRÜ FİYAT PAKET
Metalik/Sedefli Renk 21.000 TL Tüm paketler
Motor-Yakıt Kampanyalı Fiyat
71,1 kW Dynamic 1.510.000 TL
84,5 kW Advance 1.740.000 TL
84,5 kW Cross Advance 1.790.000 TL
INSTER OPSİYON FİYATLARI - NİSAN 2026
OPSİYON TÜRÜ FİYAT PAKET
Metalik/Sedefli Renk 9.000 TL Tüm paketler