Hyundai Nisan ayı fiyat listesi 2026: Hyundai Bayon, Kona, Tuscon, i20, i30 Ioniq güncel fiyatlar listesinde kampanya dikkat çekti

KAYNAK:
Haber Merkezi
GİRİŞ:
08.04.2026
saat ikonu 10:05
GÜNCELLEME:
08.04.2026
saat ikonu 10:58
Hyundai Nisan ayı fiyat listesi 2026: Hyundai Bayon, Kona, Tuscon, i20, i30 Ioniq güncel fiyatlar listesinde kampanya dikkat çekti

Hyundai, Nisan 2026 fiyat listesindeki kampanya ile tüm dikkatleri üzerine çekti. Orta Doğu’da yaşanan savaş gerginliği tüm piyasalarda etkisini gösterirken, otomobil sektörü de derinden sarsıldı. Bu kapsamda otomobil fiyatları her ay zamlanırken Güney Koreli otomotiv devi Hyundai de Bayon, Kona, Tuscon, i20, i30 Ioniq gibi en sevilen modellerinin fiyat listesini güncelledi. Bazı modellerde zam 2 bin TL ile sınırlı kalırken, bazı modellerde yapılan zam 50 bin TL’yi geçti. Fakat, kampanya kapsamında alıcılar avantajlı fiyatlarla karşılaştı…

Hyundai Bayon, Kona, Tuscon, i20, i30 Ioniq güncel fiyatlar listesi otomobil almayı planlayanların gündeminde yer alıyor. Nisan ayı itibariyle geçerli olan yeni fiyat listesinde zamlı fiyatların yanı sıra uygulanan kampanyalar alıcının yüzünü güldürüyor. İşte model model, Hyundai Nisan 2026 fiyat listesinin detayları…

HYUNDAI FİYAT LİSTESİ - NİSAN 2026

Model                                 Güncel Fiyatı (Nisan 2026)

i20                                    1.442.000 TL

i30                                    1.940.000 TL

Bayon                              1.705.000 TL

Kona                                 2.360.000 TL

Tucson                             2.351.000 TL

Santa Fe Hibrit               5.640.000 TL

IONIQ 5                            3.150.000 TL

IONIQ 6                            2.430.000 TL

IONIQ 9                            5.560.000 TL

INSTER                              1.510.000 TL

 

İ20 FİYATLARI - NİSAN 2026

Motor-Yakıt                                                    Kampanyalı Fiyat

1.0 T-GDI 90 PS Jump,   Manuel              1.425.000 TL

1.0 T-GDI 90 PS Jump,   DCT                    1.587.000 TL

1.0 T-GDI 90 PS Style,     DCT                    1.680.000 TL

1.0 T-GDI 90 PS Elite,      DCT                     1.745.000 TL

İ20 OPSİYON FİYATLARI - NİSAN 2026

OPSİYON TÜRÜ FİYAT    PAKET

Metalik/Sedefli Renk     9.000 TL               Tüm paketler

İ30 FİYATLARI - NİSAN 2026

Motor-Yakıt                                                        Kampanyalı Fiyat

1.6 T-GDI 150 PS    Comfort, DCT                1.940.000 TL

1.6 T-GDI 150 PS     Prime, DCT                    2.195.000 TL

İ30 OPSİYON FİYATLARI - NİSAN 2026

OPSİYON TÜRÜ FİYAT    PAKET

Metalik/Sedefli Renk     11.000 TL            Tüm paketler

BAYON FİYATLARI - NİSAN 2026

Motor-Yakıt                                                        Kampanyalı Fiyat

1.0 T-GDI 90 PS Jump,   DCT                       1.695.000 TL

1.0 T-GDI 90 PS Style,     DCT                       1.750.000 TL

1.0 T-GDI 90 PS Elite,      DCT                        1.823.998 TL

BAYON OPSİYON FİYATLARI - NİSAN 2026

OPSİYON TÜRÜ FİYAT    PAKET

Metalik/Sedefli Renk     9.000 TL               Tüm paketler

KONA FİYATLARI - NİSAN 2026

Motor-yakıt                                                          Kampanyalı Fiyat

1.6 T-GDI 180 PS        Prime, DCT (2025)     2.310.000 TL

1.6 T-GDI 180 PS        Prime, DCT (2026)     2.360.000 TL

KONA OPSİYON FİYATLARI - NİSAN 2026

OPSİYON TÜRÜ FİYAT    PAKET

Metalik/Sedefli Renk     10.000 TL            Tüm paketler

IONIQ 5 FİYATLARI - NİSAN 2026

Motor-Yakıt                                                  Kampanyalı Fiyat

125 kW Dynamic   Visionroof                2.484.602 TL

160 kW   Advance                                    3.490.000 TL
IONIQ 5 OPSİYON FİYATLARI - NİSAN 2026

OPSİYON TÜRÜ FİYAT    PAKET

Metalik/Sedefli Renk     12.000 TL            Tüm paketler

IONIQ 6 FİYATLARI - NİSAN 2026

Motor-Yakıt                                    Kampanyalı Fiyat

111 kW   Advance                          2.320.000 TL

IONIQ 6 OPSİYON FİYATLARI - NİSAN 2026

OPSİYON TÜRÜ FİYAT    PAKET

Metalik/Sedefli Renk     12.000 TL            Tüm paketler

TUCSON FİYATLARI - NİSAN 2026

Motor-Yakıt                                                           Kampanyalı Fiyat

1.6 T-GDI 180 PS  Comfort, DCT (2025)       2.299.000 TL

1.6 T-GDI 180 PS   Prime Plus, DCT (2025)  2.850.000 TL

1.6 CRDi 136 PS       Prime, DCT (2025)         2.799.000 TL

1.6 T-GDI 180 PS    Comfort, DCT (2026)     2.349.000 TL

TUCSON OPSİYON FİYATLARI - NİSAN 2026

OPSİYON TÜRÜ FİYAT    PAKET

Metalik/Sedefli Renk     14.000 TL            Tüm paketler

SANTA FE HİBRİT FİYATLARI - NİSAN 2026

Motor-Yakıt                                                         Kampanyalı Fiyat

1.6 T-GDI HEV 239 PS     Progressive           5.640.000 TL

SANTA FE OPSİYON FİYATLARI - NİSAN 2026

OPSİYON TÜRÜ                FİYAT    PAKET

Metalik/Sedefli Renk    21.000 TL            Tüm paketler

INSTER FİYATLARI - NİSAN 2026

Motor-Yakıt                                                      Kampanyalı Fiyat

71,1 kW                 Dynamic                          1.510.000 TL

84,5 kW               Advance                          1.740.000 TL

84,5 kW              Cross Advance               1.790.000 TL

INSTER OPSİYON FİYATLARI - NİSAN 2026

OPSİYON TÜRÜ FİYAT    PAKET

Metalik/Sedefli Renk     9.000 TL               Tüm paketler

