Hyundai Şubat 2026 fiyat listesi yayınlandı! Bayon, Tuscon, i20, i30 Kona ve loniq güncel fiyat listesi otomobil alacakları şaşkına çevirdi

Araba almayı planlayanların heyecanla beklediği Hyundai Şubat 2026 fiyat listesi ay başı itibariyle kamuoyu ile paylaşıldı. Böylelikle en çok tercih edilen Bayon, Tuscon, i20, i30 Kona ve loniq modellerinin de güncel fiyatları belli oldu. Marka tarafından paylaşılan fiyat listesine göre en uygun i20 modeli 1.414.000 TL’den satılırken, Bayon fiyat listesi 1.513.000 TL’den başlıyor. İşte model model Hyundai Şubat 2026 fiyat listesinin ayrıntıları…