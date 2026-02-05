Hyundai Şubat 2026 fiyat listesi yayınlandı! Bayon, Tuscon, i20, i30 Kona ve loniq güncel fiyat listesi otomobil alacakları şaşkına çevirdi

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Hyundai Şubat 2026 fiyat listesi sürprizlerle yayınlandı. Türkiye’de büyük bir kullanıcı kitlesine sahip olan marka yıl sonunda düzenlenen kampanyaların ardından gaza basarak tüm modellere zam uyguladı. Merakla beklenen Bayon, Tuscon, i20, i30 Kona ve loniq güncel fiyat listesi de otomobil almayı planlayanları oldukça şaşırttı…
Araba almayı planlayanların heyecanla beklediği Hyundai Şubat 2026 fiyat listesi ay başı itibariyle kamuoyu ile paylaşıldı. Böylelikle en çok tercih edilen Bayon, Tuscon, i20, i30 Kona ve loniq modellerinin de güncel fiyatları belli oldu. Marka tarafından paylaşılan fiyat listesine göre en uygun i20 modeli 1.414.000 TL’den satılırken, Bayon fiyat listesi 1.513.000 TL’den başlıyor. İşte model model Hyundai Şubat 2026 fiyat listesinin ayrıntıları…
1.5T-GDI MHEV 140 PS Comfort DCT Benzin 1.930.000 TL
1.5T-GDI MHEV 140 PS Prime DCT Benzin 2.080.000 TL
1.2 MPI 79 PS Jump Benzin Manuel 1.513.000 TL
1.0 T-GDI 90PS Jump Benzin Manuel 1.513.000 TL
1.0 T-GDI 100 PS Jump Benzin DCT 1.672.000 TL
1.0 T-GDI 90PS Jump Benzin DCT 1.672.000 TL
1.0 T-GDI 100 PS Style Benzin DCT 1.815.000 TL
1.0 T-GDI 90PS Style Benzin DCT 1.815.000 TL
1.0 T-GDI 100 PS Elite Benzin DCT 1.980.000 TL
1.0 T-GDI 90PS Elite Benzin DCT 1.980.000 TL
1.6 T-GDI 170PS Prime DCT Benzin 2.310.000 TL
Advance 99 kW Elektrik Otomatik 2.315.000 TL
Yeni Ioniq 5
Dynamic 125 kW 4x2 Elektrik Otomatik 3.115.560 TL
Ioniq 5 N
448 kW 4x4 Elektrik Otomatik 6.205.000 TL
Ioniq 6
Advance 111 kW 4x2 Elektrik Otomatik 2.430.000 TL
Ioniq 9
Progressive 160 kW 4X2 Elektrik Otomatik 5.560.000 TL
Calligraphy 226,1 kW 4X4 Elektrik Otomatik 6.660.000 TL