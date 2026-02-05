Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Hyundai Şubat 2026 fiyat listesi yayınlandı! Bayon, Tuscon, i20, i30 Kona ve loniq güncel fiyat listesi otomobil alacakları şaşkına çevirdi

Şubat 05, 2026 11:07
1
Hyundai Şubat 2026 fiyat listesi yayınlandı! Bayon, Tuscon, i20, i30 Kona ve loniq güncel fiyat listesi otomobil alacakları şaşkına çevirdi

Hyundai Şubat 2026 fiyat listesi sürprizlerle yayınlandı. Türkiye’de büyük bir kullanıcı kitlesine sahip olan marka yıl sonunda düzenlenen kampanyaların ardından gaza basarak tüm modellere zam uyguladı. Merakla beklenen Bayon, Tuscon, i20, i30 Kona ve loniq güncel fiyat listesi de otomobil almayı planlayanları oldukça şaşırttı…

2
Hyundai Şubat 2026 fiyat listesi yayınlandı! Bayon, Tuscon, i20, i30 Kona ve loniq güncel fiyat listesi otomobil alacakları şaşkına çevirdi

Araba almayı planlayanların heyecanla beklediği Hyundai Şubat 2026 fiyat listesi ay başı itibariyle kamuoyu ile paylaşıldı. Böylelikle en çok tercih edilen Bayon, Tuscon, i20, i30 Kona ve loniq modellerinin de güncel fiyatları belli oldu. Marka tarafından paylaşılan fiyat listesine göre en uygun i20 modeli 1.414.000 TL’den satılırken, Bayon fiyat listesi 1.513.000 TL’den başlıyor. İşte model model Hyundai Şubat 2026 fiyat listesinin ayrıntıları…

3
Hyundai Şubat 2026 fiyat listesi yayınlandı! Bayon, Tuscon, i20, i30 Kona ve loniq güncel fiyat listesi otomobil alacakları şaşkına çevirdi

HYUNDAİ İ20 ŞUBAT 2026 FİYAT LİSTESİ

  • 1.2 MPI 79 PS Jump Benzin Manuel 1.414.000 TL
  • 1.0 T-GDI 90PS Jump Benzin Manuel 1.414.000 TL
  • 1.0 T-GDI 100 PS Jump Benzin DCT 1.556.000 TL
  • 1.0 T-GDI 90PS Jump Benzin DCT 1.556.000 TL
  • 1.0 T-GDI 100 PS Style Benzin DCT 1.720.000 TL
  • 1.0 T-GDI 90PS Style Benzin DCT 1.720.000 TL
  • 1.0 T-GDI 100 PS Elite Benzin DCT 1.825.000 TL
  • 1.0 T-GDI 90PS Elite Benzin DCT 1.825.000 TL

4
Hyundai Şubat 2026 fiyat listesi yayınlandı! Bayon, Tuscon, i20, i30 Kona ve loniq güncel fiyat listesi otomobil alacakları şaşkına çevirdi

HYUNDAİ İ30 ŞUBAT 2026 FİYAT LİSTESİ

1.5T-GDI MHEV 140 PS Comfort DCT Benzin 1.930.000 TL

1.5T-GDI MHEV 140 PS Prime DCT Benzin 2.080.000 TL

 

5
Hyundai Şubat 2026 fiyat listesi yayınlandı! Bayon, Tuscon, i20, i30 Kona ve loniq güncel fiyat listesi otomobil alacakları şaşkına çevirdi

HYUNDAİ BAYON ŞUBAT 2026FİYAT LİSTESİ 

1.2 MPI 79 PS Jump Benzin Manuel 1.513.000 TL

1.0 T-GDI 90PS Jump Benzin Manuel 1.513.000 TL

1.0 T-GDI 100 PS Jump Benzin DCT 1.672.000 TL

1.0 T-GDI 90PS Jump Benzin DCT 1.672.000 TL

1.0 T-GDI 100 PS Style Benzin DCT 1.815.000 TL

1.0 T-GDI 90PS Style Benzin DCT 1.815.000 TL

1.0 T-GDI 100 PS Elite Benzin DCT 1.980.000 TL

1.0 T-GDI 90PS Elite Benzin DCT 1.980.000 TL

6
Hyundai Şubat 2026 fiyat listesi yayınlandı! Bayon, Tuscon, i20, i30 Kona ve loniq güncel fiyat listesi otomobil alacakları şaşkına çevirdi

HYUNDAİ KONA FİYAT LİSTESİ ŞUBAT 2026

1.6 T-GDI 170PS Prime DCT Benzin 2.310.000 TL

HYUNDAİ KONA ELEKTRİKLİ ŞUBAT 2026 FİYAT LİSTESİ

Advance 99 kW Elektrik Otomatik 2.315.000 TL

7
Hyundai Şubat 2026 fiyat listesi yayınlandı! Bayon, Tuscon, i20, i30 Kona ve loniq güncel fiyat listesi otomobil alacakları şaşkına çevirdi

HYUNDAİ TUCSON ŞUBAT 2026 FİYAT LİSTESİ

  • 1.6 T-GDI 180 PS Comfort 4X2 DCT Benzin DCT 2.351.000 TL
  • 1.6 T-GDI 180 PS Prime 4X2 DCT Benzin DCT 2.741.000 TL
  • 1.6 T-GDI 180 PS Prime Plus 4X2 DCT Benzin DCT 2.904.000 TL
  • 1.6 T-GDI 160 PS Elite 4X2 DCT Benzin DCT 3.201.000 TL
  • 1.6 T-GDI 180 PS Elite 4X2 DCT Benzin DCT 3.224.000 TL
  • 1.6 T-GDI 160 PS Elite Plus 4X4 DCT Benzin DCT 3.541.000 TL
  • 1.6 T-GDI 180 PS Elite Plus 4X4 DCT Benzin DCT 3.562.000 TL
  • 1.6 CRDI 136 PS Prime 4X2 DCT (LB) Dizel DCT 2.868.000 TL
  • 1.6 CRDI 136 PS Elite 4X2 DCT Dizel DCT 3.348.000 TL
  • 1.6 CRDI 136 PS Elite Plus 4X4 DCT Dizel DCT 3.659.000 TL

8
Hyundai Şubat 2026 fiyat listesi yayınlandı! Bayon, Tuscon, i20, i30 Kona ve loniq güncel fiyat listesi otomobil alacakları şaşkına çevirdi

HYUNDAİ SANTA FE HİBRİT ŞUBAT 2026 FİYAT LİSTESİ

  • 1.6 T-GDI HEV 215PS 4X4 AT Benzin Otomatik 5.120.000 TL

9
Hyundai Şubat 2026 fiyat listesi yayınlandı! Bayon, Tuscon, i20, i30 Kona ve loniq güncel fiyat listesi otomobil alacakları şaşkına çevirdi

HYUNDAİ IONİQ ŞUBAT 2026 FİYAT LİSTESİ

Yeni Ioniq 5

Dynamic 125 kW 4x2 Elektrik Otomatik 3.115.560 TL

Ioniq 5 N

448 kW 4x4 Elektrik Otomatik 6.205.000 TL

Ioniq 6

Advance 111 kW 4x2 Elektrik Otomatik 2.430.000 TL

Ioniq 9

Progressive 160 kW 4X2 Elektrik Otomatik 5.560.000 TL

Calligraphy 226,1 kW 4X4 Elektrik Otomatik 6.660.000 TL

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.