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 | Murat Makas

Hyundai'den radikal Tucson kararı!

ABD Başkanı Donald Trump'ın otomotiv tarifeleri sonrası Hyundai harekete geçti. Hyundai, bazı Tucson SUV modellerinin üretimi için kritik karar aldı.

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Hyundai'den radikal Tucson kararı!
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
25.04.2025
saat ikonu 10:16
|
GÜNCELLEME:
25.04.2025
saat ikonu 10:16

ABD'nin otomotiv tarifeleri sertleşince, Hyundai düğmeye bastı. Güney Koreli otomotiv devi, bazı Tucson SUV modellerinin üretimini Meksika’dan ABD’ye taşıma kararı aldı. Şirket ayrıca, ABD'ye gönderilen bazı araçların üretim noktalarının da Güney Kore dışına kaydırılabileceğini açıkladı.

Hyundai'den radikal Tucson kararı!

TRUMP’IN TARİFELERİ, KÜRESEL ÜRETİM PLANLARINI DEĞİŞTİRİYOR

ABD Başkanı Donald Trump’ın başlattığı yeni ticaret politikaları, otomobil endüstrisini ciddi şekilde etkiliyor. Otomobillere %25 oranında gümrük vergisi uygulamaya başlayan Trump yönetimi, otomobil parçalarına da aynı oranda vergi getirmeye hazırlanıyor.

Hyundai'den radikal Tucson kararı!

Bu gelişmelerin ardından Güney Kore ile ABD arasında yeni bir ticaret paketi hazırlığı gündeme geldi. Görünen o ki, iki ülke arasında önümüzdeki dönemde kritik görüşmeler yaşanacak.

ABD’DE DEV YATIRIM PLANI: 21 MİLYAR DOLARLIK GENİŞLEME

Hyundai’nin ABD’deki üretimi artırma hedefi de dikkat çekici. Şirket, toplam 21 milyar dolarlık yatırım planı ile Georgia’daki tesislerinde üretimi artırmayı planlıyor. Ancak bu yatırımın etkilerinin kısa vadede hissedilmesi pek mümkün değil. Çünkü fabrikaların kapasite artışı zaman isteyen bir süreç ve bu da şirketin tarifelerden kaynaklı yükü hemen hafifletemeyeceği anlamına geliyor.

Hyundai'den radikal Tucson kararı!

Tucson üretiminin bir bölümünün ABD’ye taşınması, kısa vadede Kuzey Amerika’da 3,1 aylık bir envanter birikmesine neden oldu. Bu da Hyundai’nin üretim-doluluk dengesini yeniden kurmak zorunda kalacağına işaret ediyor.

GENERAL MOTORS İLE İŞBİRLİĞİ MASADA

Hyundai’nin planları sadece üretimle sınırlı kalmayacak. Şirket, ABD merkezli General Motors ile elektrikli ticari van ve kamyonet üretimi konusunda iş birliği yapmayı da değerlendirdiği iddia edildi.

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Sıkça Sorulan Sorular

Hyundai firması kime ait?
Hyundai Grubu (Hangıl 현대), Güney Kore'de 1947 yılında Chung Ju-Yung tarafından kurulan şirketler grubudur. İlk Hyundai firması inşaat şirketi olarak kurulmuştur. Hyundai, aralarında inşaat müteahhitliği, otomobil, gemi yapımı, sigortacılık, elektronik, lojistik de bulunan pek çok alanda etkinlik göstermektedir.
ETİKETLER
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#otomotiv
#tarife
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#Tücson
#Investim
#Otomobil
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