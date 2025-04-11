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 | Suat Vilgen

İkinci el araç arıyorsanız acele edin! ABD'den hibrit ve SUV isteyenler için kritik sinyal

İkinci el araç fiyatları Trump'ın gümrük tarifeleri sonrası yönünü yukarı çevirdi. Ancak ABD'li otomotiv uzmanı Christopher Smith'e göre bu henüz ilk zam dalgası. Üretim bantlarındaki daralma ile fiyatlar talebe bakılmaksızın küresel ölçekte daha da artacak.

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İkinci el araç arıyorsanız acele edin! ABD'den hibrit ve SUV isteyenler için kritik sinyal
KAYNAK:
Suat Vilgen
|
GİRİŞ:
11.04.2025
saat ikonu 10:49
|
GÜNCELLEME:
11.04.2025
saat ikonu 10:49

ABD Başkanı Donald Trump'ın önceki hafta açıkladığı yeni gümrük tarifeleri küresel bir ticaret savaşının fitilini ateşledi. Avrupa ve Çin'den gelen karşı hamleler, küresel ölçekli bir finansal krize dönüştü. Borsalar peşi sıra çökerken, birçok sektör tedarik ve üretim konusunda bir bilinmezliğin içine sürüklendi. Bu sektörlerin başına ise otomotiv yer aldı.

İkinci el araç arıyorsanız acele edin! ABD'den hibrit ve SUV isteyenler için kritik sinyal

KÜRESEL ÖLÇEKTE ARTIŞ BAŞLADI

Dünyanın en büyük otomotiv ithalatçısı olan ABD'nin yeni tarifeleri sıfır araç segementinde istikrarsızlığı getirirken, bu durum kullanılmış yani ikinci el fiyatlarına doğrudan etki etti. Tarife duyurusunun ardından Türkiye de dahil olmak üzere küresel ölçekte pazar fiyatları tırmanmaya başladı. Hal böyleyken, ABD'li otomotiv uzmanı, gazeteci ve yazar Christopher Smith, ikinci el otomobil piyasasının geleceğine ilişkin, Türkiye'yi de yakından ilgilendiren bir gelecek senaryosu tahmininde bulundu.

İkinci el araç arıyorsanız acele edin! ABD'den hibrit ve SUV isteyenler için kritik sinyal

PANDEMİ DÖNEMİNE BENZETTİ

Smith, Motor1.com'da yayımlanan yazısında, mevcut durumu birkaç yıl önce, Covid 19 paniği esnasında yaşanan tedarik zinciri sıkıntısına benzetti. O dönemde sıfır araç tedariği azaldıkça, kullanılmış araba fiyatlarının tavan yaptığını belirten Smith "Piyasalar istikrara kavuşunca, bu maliyetler düştü. Son iki buçuk yıldır tam olarak olan bu. Şimdi, ABD Başkanı Trump'ın ara ara uyguladığı tarifeler yeni araç segmentine istikrarsızlığı geri getirirken, kullanılmış araç fiyatları tersine dönüyor" dedi.

İkinci el araç arıyorsanız acele edin! ABD'den hibrit ve SUV isteyenler için kritik sinyal
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ORTALAMA FİYAT ARTIŞINI PAYLAŞTI

iSeeCars'ın yeni yaptığı araştırmanın verilerini değerlendiren Smith, "Beş yaşından küçük kullanılmış araçlarda hafif bir artış olduğunu gösteriyor. Şimdilik sadece yüzde bir, yani ortalama 317 dolarlık bir artışa denk geliyor. Ancak bu değişiklik , otomotiv tarifelerinin tam etkisi ortaya çıkmadan önce geliyor ve iSeeCars Yönetici Analisti Karl Brauer fiyatların daha da yükseleceğine inanıyor" ifadelerini kullandı.

İkinci el araç arıyorsanız acele edin! ABD'den hibrit ve SUV isteyenler için kritik sinyal
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SUV VE HİBRİT ARAYANLAR İÇİN KÖTÜ HABER

Brauer'in "Gümrük vergileriyle, fiyatlar muhtemelen talebe bakılmaksızın artacak ve kullanılmış araba fiyatlarını yukarı çekebilecek benzer bir yeni araba fiyat artışı dalgası başlatacak" sözünü alıntılayan Smith, küresel ölçekte ikinci el araç satış eğilimlerini de değerlendirdi. Bir ila beş yaş aralığındaki araçlar ele alındığında SUV'ların fiyat artışına öncülük ettiğini belirten Christopher Smith, kamyon ve hibrit fiyatlarının da arttığını, minivanlar ve elektrikli araçlarda ise şimdilik düşüş gözlendiğini belirtti.

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