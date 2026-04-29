İkinci el araç satışında kurallar değişti! Artık o şart aranmayacak

Ticaret Bakanlığı, Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik'te değişikliğe gitti. Yeni düzenlemeyle yetki belgesi için lise mezuniyeti şartı ilköğretime düşürülürken, belgenin tadil ve yenilenme süreçleri yeniden belirlendi.

İşte tüm detaylar ve dikkat çeken ayrıntılar...

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yapılan düzenleme ile sektördeki yetki belgesi alma süreçlerinde kolaylığa gidilirken, bürokratik işlemlerin uygulama esasları netleştirildi.

LİSE ZORUNLULUĞU KALDIRILDI  

Yeni yönetmelikteki en dikkat çekici değişiklik, ikinci el araç ticareti yapmak isteyen işletmeciler için aranan eğitim seviyesinde yapıldı. Daha önceki yönetmelikte yer alan "lise mezuniyeti" şartı, sektör temsilcilerinin talepleri ve piyasa dinamikleri göz önünde bulundurularak "ilköğretim mezuniyeti" şeklinde değiştirildi. Bu adımla birlikte, sektörde faaliyet gösteren çok sayıda esnafın yetki belgesi alabilmesinin önü açıldı.

BELGENİN TAMAMEN YENİLENMESİ GEREKECEK

Düzenleme ile yetki belgelerinin güncellenme süreçleri de disiplin altına alındı. Yeni madde hükmüne göre; ticaret unvanı veya işletme adı değişikliği dışındaki bilgi güncellemeleri "tadil" işlemi kapsamına alındı. Ancak işletmenin ticaret unvanı veya adının değişmesi durumunda yetki belgesinin tamamen "yenilenmesi" gerekecek.

 

 

KRİTİK 30 GÜN DETAYI

İşletmelerin mağduriyet yaşamaması adına süreçlere zaman sınırı getirildi. Buna göre, işletme bilgilerinde meydana gelen değişiklikler için 30 gün içinde Bilgi Sistemi üzerinden başvuru yapılması zorunlu kılındı. İl müdürlükleri, bu başvuruları en geç 10 gün içinde sonuçlandırarak sistemi hızlı bir şekilde işletecek.

 

 

 

29 NİSAN İTİBARIYLA YÜRÜLÜKTE

Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olan yönetmelik hükümleri, yayımı tarihi olan 29 Nisan 2026 itibarıyla resmen yürürlüğe girdi. Geçici maddelerin de güncellendiği yönetmelikle birlikte, motorlu kara taşıtı ticaretinde kayıt dışılığın azaltılması ve standartların korunması hedefleniyor.

 

