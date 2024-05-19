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İkinci el otomobil alacaklara uyarı! Önümüzdeki 2 aya dikkat

Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
19 May 2024 10:53 - Güncelleme : 19 May 2024 10:53
İkinci el otomobil alacaklara uyarı! Önümüzdeki 2 aya dikkat

Galericiler ikinci el otomobil alacakları uyararak önümüzdeki 2 aya dikkat çekti.

Geçen seneden başlayan araç fiyatlarındaki ani yükseliş yatırımcıyı ve araç alacakları düşündürdü. İkinci el otomobil piyasasıyla yakından ilgilenen vatandaşlar fiyatları yakından takip ediyor. Galericiler özellikle yaz aylarına dikkat çekerek araç alacakları uyarıyor.

Elazığ’da Galericiler Sitesi Başkanı Ahmet Yıldırım 2’inci el otomobil piyasasını değerlendirerek araç almak isteyen vatandaşların geç kalmamalarını gerektiğinin altını çizdi.

İkinci el otomobil alacaklara uyarı! Önümüzdeki 2 aya dikkat - 1. Resim

''DURGUN DÖNEM''

Araç alımlarımda düşüş olduğunu belirten Başkanı Yıldırım, “Banka kredilerinden dolayı düşüşlerin olması normaldir. Önümüzdeki 2 ay içerisinde araç fiyatları yükselip, düşebilir. Araç alacak kişiler eğer araç alacaklarsa tam zamanı. İhtiyacı olan zaten araç alıyor. Piyasaların canlanması insanların çevresine göredir. Çevresi olan arkadaşlarımız zaten araç almada veya satmada bir sorun yaşamıyor. Önünü göremeyen galerici arkadaşlarımız da var. Önümüzdeki 2 ay içerisinde sıkıntılar olabilir ama aynı zamanda düzele de bilir. 2 haftadır piyasada bir durgunluk var ama önümüzdeki süreçte piyasanın düzeleceğini bekliyoruz. Geçen seneye oranla araç fiyatlarında bir düşüş veya yükseliş olmadı fakat durgunluk oldu” diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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