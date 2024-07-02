İkinci el otomobil fiyatları için dikkat çeken rakam: 30 yılda böylesini görmedim

02 Temmuz 2024 14:25 - Güncelleme : 02 Temmuz 2024 14:32

Vatandaşlar ikinci el otomobil için sıraya girdi! Mayıs ayında en çok o araçlar satıldı

Vatandaşlar ikinci el otomobil için sıraya girdi! Mayıs ayında en çok o araçlar satıldı

İkinci el otomobil satışlarında 6 ay 6 bin kilometre ve ilan kısıtlaması 1 Ocak 2025'e kadar uzatıldı

İkinci el otomobil satışlarında 6 ay 6 bin kilometre ve ilan kısıtlaması 1 Ocak 2025'e kadar uzatıldı

Kurban bayramı sonrasında fiyatların düşmesi beklenen ikinci el otomobillerde durgunluk yaşanıyor. Bazı markalarda kampanya olmasına rağmen sıfır otomobil fiyatlarına yetişemeyen vatandaşlar ikinci el piyasasını yakından takip ediyor.

Sektör temsilcileri ve galericiler özellikle bayramın satışsız geçtiğini belirtiyor. Sıfır otomobilde olduğu gibi ikinci el bazı markalarda da indirimler öne çıkıyor. Malatya'da, yüzde 20'lere varan fiyat düşüşlerine rağmen ikinci el otomobil piyasasında satışlar yine de durma noktasına geldi.

SEKTÖRDE DURGUNLUK

Fiyatların ortalama 200 bin TL aşağıya çekildiğini belirten galerici esnafı, buna rağmen sektörde büyük bir durgunluk yaşandığını söyledi.

Sektörde ciddi bir durgunluğun yaşandığını kaydeden galerici esnaflarından Cem Tarık Figen, ''Sektörümüz çok sıkıntı içerisinde 20 yıldır sektör içerisindeyiz böyle bir durum görmedik. Faizlerin yüksek olması sektöre olumsuz yansıdı. Gidişat iyi değil. Bayramı satış yapamadan geçirdik. Bir milyonluk araçlarda fiyatlar 750 bin TL'ye kadar gerilemiş durumda buna rağmen satış yok. Vatandaş araçlara yatırım yapmıyor mevduatlarını bakanlarda değerlendirmeyi tercih ediyor. Bu da sektöre olumsuz yansıyor'' dedi.

''30 YILDA BÖYLESİNİ GÖRMEDİM''

Uzun yıllar ikinci el araç piyasasında faaliyet gösterdiklerini belirterek bugüne kadar benzer bir durumla karşılaşmadıklarını aktaran Yeşiltepe Galericiler Sitesi Denetim Kurulu Başkanı Başkan Göksel Levent ise ''Yaklaşık 34 yıldır sektör içerisinde hizmet vermekteyiz. Bugüne kadar böyle bir durgunluk yaşamadık. Sektör can çekişiyor. Sitemize gelen insanlar gezmek amaçlı geliyor. Bayramla birlikte bir hareketlik olur diye bekledik ama bu da olmadı. Yüzde 20-30'lara varan fiyat düşüşlerine rağmen yine müşteri bulamıyoruz. Vatandaş birikimlerini bakanlarda değerlendiriyor. Sektörümüz çok sıkıntılı bir dönem yaşıyor'' diye konuştu.

FİYAT DÜŞÜŞLERİ OLSA BİLE SINIRLI KALACAK

Tgrthaber.com'dan Suat Vilgen ve Emir Yücel ikinci el otomobil piyasasındaki durumu araştırmıştı.

Suat Vilgen'e konuşan İstanbul Motorlu Araçlar Satıcıları Derneği Başkanı Hayrettin Ertemel, kredi, faizler ve mevduat oranlarının etkisi kadar, kullanıcı tercihinin ağırlıklı olarak sıfır otomobilde olmasının ikinci el piyasasını durgunlaştırdığını belirtmişti.

İMAS Başkanı Ertemel, "İki pazardaki farklı dinamikler sebebiyle yakın geçmiş dönemde sıfır otomobilde yapılan yüzde 15-20 gibi indirim oranları ikinci elde benzer karlılıklar olmadığından mümkün olmayacaktır. Dolayısıyla ikinci el otomobilde fiyatlar mevcut seyrini koruyacak, düşük talebe istinaden fiyat düşüşleri olsa dahi sınırlı oranlarda kalacaktır" demişti.

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu ise Tgrthaber.com'dan Emir Yücel'e özel röportaj verdi. Ağaoğlu ikinci el otomobile ilişkin ''Otomotiv sektöründe yapılan fahiş zamların hiçbir geçerli sebebi yoktur. Tamamen psikolojik sebeplerden dolayı fiyatlar bu duruma geldi'' demişti.

Tüketicinin piyasaya kırmızı kart gösterdiğini ifade eden Ağaoğlu, ''fiyatların makul seviyeye'' ineceğini belirtmişti.