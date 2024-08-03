İkinci el otomobil piyasası fındık hasadını bekliyor: Fiyatlar yüzde 15 geriledi

03 Ağustos 2024 15:14 - Güncelleme : 03 Ağustos 2024 15:15

Küresel ekonomik kriz sebebiyle zam üstüne zam yapılan otomobil sektörü yaz aylarında durgun geçiyor. Özellikle ikinci el otomobil fiyatlarını yakından takip eden vatandaşlar piyasada cazip kampanyaları arıyor. Bu kapsamda ikinci elde durgunluk olması sebebiyle sıfır otomobillerde de çeşitli kampanyalar duyuruldu.

FINDIK HASADINI BEKLİYORLAR

Samsun 2. El Otomobil Pazarı'nda galericiler, satıcı ve alıcılar piyasanın nabzını tutuyor. Satıcılar araçlara istenilen fiyatların verilmemesinden şikayetçi olurken, alıcılar ise bütçesine uygun araç bulamamaktan şikayet etti. Durgunluğun en önemli nedeninin yüksek kredi faizleri olduğunu kaydeden satıcılar, fındık hasadından sonra 2. el piyasasının hareketleneceğini bekliyor.

Fiyatların düşmesine rağmen hareketlilik olmadığını ifade eden galerici Samet Pekşen, 6 aydır sektörün çok durgun olduğunu, bunun en büyük sebebinin kredi faizleri olduğunu söyledi. Üst segment fiyatlı araçlara talep olmadığını belirten Pekşen, fiyatların düşüş eğiliminde olduğunu belirtiyor. Pekşen, ''6 ay öncesine göre fiyatlar yüzde 10-15 oranında geriledi. Araba almak isteyenler için şu anda fiyatlar gayet normal. İnşallah satışlar hızlanır.'' dedi.

''UMUT FINDIKTA"

Piyasanın durma noktasında olduğuna dikkat çeken satıcı Fatih Arslan, “Araç satmak için 2 haftadır pazara geliyorum. Şu anda piyasa bitik durumda. Alıcı da yok satıcı da yok. Piyasa çok düştü. Müşteri de gelmiyor. Araç satmak isteyenler pazara geliyor, birbirimize araçlarımızı soruyor ve evimize geri dönüyoruz. Fındıklar satıldıktan sonra belki 2. el otomobil satış işleri açılabilir” diye konuştu.

''190 BİN TL İSTEDİĞİM ARACIM, 10 GÜNDÜR SATIŞTA''

10 gündür satışa çıkardığı aracına belirlediği fiyatı veren olmadığını vurgulayan satıcı Mithat Özer, ''Arabamı satmak için pazara getirdim. Piyasa şu anda durgun. Satış hiç yok denecek kadar az. Sadece gelip gezmiş olduk. Fiyat soran oluyor ama satış yok. Ben aracıma 190 bin TL belirledim. Belirlediğim fiyatı veren olmadı. Pazarda bir kalabalık da yok.'' şeklinde konuştu.

BEĞENDİĞİ ARABAYI BULANA KADAR BEKLEYECEK

Araç almak için acele etmeyeceğini dile getiren Halil Bayram, ''250-300 bin TL civarında bir bütçem var. Beğendiğim araba olana kadar bekleyeceğim.'' ifadelerini kullandı.

Satıcı Ali Altunay, geçen yıla göre düşük segmentte 30-40 bin TL arasında bir fiyat düşüşü olduğunu belirtti.

''700 BİN TL'YE ARAÇ BULAMADIM''

Bütçesine uygun bir araç bulamadığı için pazardan eli boş döneceğini ifade eden alıcı Serkan Arda ise ''Sıkıntılı bir piyasa ile karşı karşıyayız. İstediğimiz aracı alamıyoruz. Düşüş olduğuna inanmıyorum. Günümüz bütçesine göre fiyatlar pahalı. 650-700 bin TL bandında bir araç bakıyorum ama hoşumuza giden bir otomobil bulamadık. Büyük ihtimal boş döneceğiz. Gözüme sadece 1 araba kestirdim. Ondan da 850 bin TL istediler. O da bizim bütçemizi aştı.'' dedi.