İkinci el otomobil piyasasında bayram hareketliliği! Araç fiyatları düşecek mi? Euro kuru etkiliyor

İkinci el otomobil piyasasında devam eden durgunluk Ramazan ayı ve bayram tatili beklentisiyle harekete geçti. Sektör temsilciler bayram öncesi satışların arttığını ve bazı modellerde fiyat düşüşü olduğunu ekledi. Ancak 250-350 bin TL arasındaki eski modellerde fiyat düşüşüne rastlandığı geçen haftalarda belirtilmişti.

FİYATLAR ARTIŞ GÖSTEREBİLİR

Sektör yetkilileri, ikinci el araç fiyatlarının sıfır araç piyasasına doğrudan bağlı olduğuna dikkat çekiyor. Son dönemde euro kurunda yaşanan yüzde 6’lık artış, sıfır araç fiyatlarını etkilerken bu durumun ikinci el piyasasına da yansıması bekleniyor. Dövizdeki yükselişin yanı sıra, faiz oranlarında olası bir düşüşün de piyasayı canlandırabileceği ifade ediliyor.



Mevduat faizlerinde yaşanan gerileme ve vergi kesintilerindeki artış, yatırımcıların farklı alanlara yönelmesine neden oldu. Bu durumun otomobil piyasasına olan ilgiyi artırabileceği değerlendiriliyor. Ancak, döviz kurundaki dalgalanmaların fiyatlar üzerindeki etkisinin dikkatle takip edilmesi gerektiği vurgulanıyor.

OTOMOBİL FİYATLARINDA SON DURUM

Faiz indirimlerine paralel olarak mevduat faizi geriliyor. Hem faizin düşmesi hem de vergi kesintisinin artması mevduata yönelimi düşürdü.

Aynı dönemde euro kurunda yaşanan yükseliş, fiyatlarda artış endişesi doğurdu. İkinci el fiyatlarını sıfır araçların oluşturduğunu belirten yetkililer, bir ayda yüzde 6 hareket eden euro kurunun fiyatlara yansıdığını dile getirdi.

