İkinci el otomobilde fiyatların toparlanacağı kritik tarih belli oldu

24 Haziran 2024 15:13 - Güncelleme : 24 Haziran 2024 15:14

İkinci el otomobil piyasasında yaz aylarında sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sıfır otomobilde bazı markalar Haziran ve Temmuz ayı kampanyalarını duyursa da ikinci el otomobil piyasasında fiyatlar halen yakından takip ediliyor.

Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın'a göre hem Avrupa Birliği kaynaklı düzenlemeler hem de Çin'den gelen otomobillere ilave gümrük vergisi uygulanması, haziran ve temmuz ayında satış patlaması yaşanmasına yol açacak. Hatta Cardata yöneticisine göre haziran ayı verileri 100-120 bin adet satış gösterecek. Hüsamettin Yalçın, "Kampanyalar, özellikle haziran ayında çok daha iddialı bir boyuta çıktı. Şöyle ki haziran ayında pazarda satılan araçların yüzde 26’sı yani her 4 araçtan biri indirime girerken ortalama indirim oranı da yüzde 6 seviyesine ulaştı." dedi.

İKİNCİ EL PAZARI İÇİN DE UMUTLU

Hüsamettin Yalçın tarafından yapılan açıklamaya göre ikinci el otomobil pazarı, 2024 yılını 5 milyonu aşkın satışla kapatacak. Cardata yöneticisinin konuyla ilgili açıklaması şöyle:

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın kredi musluklarını kısması ve Ticaret Bakanlığı’nın otomobil fiyatlarına müdahale etmesiyle sıfır araçların tedarikinin artması, kurdaki hareketliliği bahane ederek stokçuluk yapan satıcıların artık ortadan kalkması nedeniyle ikinci el fiyatları da yüzde 30 geri geldi. Bu düşüş geçen yıl yaz başı başlamıştı. İkinci el pazarında, krediye ulaşım zorlukları ve yüksek faiz oranları, talebi şu an düşürmüş durumda.

Yılın ikinci yarısında ikinci el otomobil pazarında bazı değişiklikler bekliyoruz. Yılın son çeyreğinde, özellikle de eylül ayı sonrası ikinci elde bir toparlanma öngörüyoruz. Neden yılın son çeyreği? Çünkü sıfır kilometrede önemli satış kampanyaları var ve bu da ikinci el araç fiyatlarıyla aradaki makası daraltıyor. O yüzden ikinci el araç fiyatlarındaki düşüş yılın son çeyreğine kadar devam eder. Böylece yılın son çeyreği itibarıyla fiyatları daha da düşen ikinci el araçlar bir cazibe noktası olabilir. Öte yandan ek vergi sebebiyle sıfır kilometre fiyatları artan Çinli modellerin ikinci el değeri de artacaktır.

KAMPANYALAR ARTACAK

Hüsamettin Yalçın, kampanyalarla ilgili de çarpıcı bir açıklama yaptı. Yılın ikinci yarısının çok hareketli geçeceğini anlatan Hüsamettin Yalçın şöyle konuştu:

2024’ün ikinci yarısı yoğunlukla sıfır kilometre araçlar için kampanyalar dönemi olacak. İç pazarda düşüşe geçen yerli payı ve Türkiye'ye yatırımın teşvik edilmesi hedeflenerek yapıldığı açıklanan ek vergi kararı bugüne kadar Avrupalı rakiplerine göre daha düşük fiyattan araç satan Çinli markaların fiyatlarının yükselmesine sebep olacak.

Çinli markalar, fiyat stratejileriyle diğer markaların da fiyatlarını baskılıyordu. Fakat bu sefer Avrupalı markalar da fiyat artıracak; rekabette fiyat, satış gibi stratejiler ve dinamikler değişecek. Büyük ve sağlam Çinli markalar bu düzenleme sebebiyle Türkiye’den çıkmaz; farklı satış, pazarlama ve fiyat stratejileri deneyeceklerdir. Ancak yatırım/fabrika/üretim gibi konular bugünden yarına olacak işler değil. Sonuç olarak yılın ikinci yarısında Türkiye’de otomotiv sektöründe rekabetin yeniden şekillenmesi ve pazar dinamiklerinin yeniden değişmesini bekleyebiliriz.