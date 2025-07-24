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 | Murat Makas

İkinci el otomobilde yükseliş trendi! En çok talep gören ve fiyatı artan 20 model belli oldu

İkinci el otomobil piyasasında araçlar talep gördükçe fiyatları yükseliş trendine giriyor. Otomobil piyasasında 2025'te en çok talep gören ve fiyatı artan 20 ikinci el araçlar belli oldu.

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İkinci el otomobilde yükseliş trendi! En çok talep gören ve fiyatı artan 20 model belli oldu
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
24.07.2025
saat ikonu 18:40
|
GÜNCELLEME:
24.07.2025
saat ikonu 18:40

Pandemi nedeniyle 2025 öncesi düşüş yaşayan sektörü, sıfır otomobil üretimlerinin çoğalmasıyla hareketlendi. Özellikle 202-2021’de üretimlerin azalması sonrası ikinci el otomobil pazarına geçiş yapıldı. Otomobil alacaklar ikinci el piyasasını yakından takip etti.

İKİNCİ EL ARAÇ FİYATLARI ARTTI

2025'te ikinci el araç fiyatları, artan talep sayesinde artış gösterdi. iSeeCars'ın da belirttiği gibi, ikinci el araç fiyatları 2024'ten 2025'e ortalama 2.406 dolarlık kayıptan 630 dolarlık artışa geçti ve bu yükseliş trendinin devam etmesi bekleniyor.

EN BÜYÜK FİYAT ARTIŞI YAŞAYAN MODELLER

Piyasada ikinci el modellerinin çoğu yükselişte. Audi modelleri (özellikle A5, Q5, S4 ve S5) ve Porsche modelleri (Cayenne, 718 Cayman ve 718 Boxster diğer modelleri geride bırakarak) 2024'ten bu yana önemli değer kazanımları kaydetti. Aol.com'da yer alan detaylarda 2024'ten bu yana en büyük fiyat artışlarını yaşayan 1-5 yaş arası ikinci el araçlar merak ediliyor.

BMW 4 Serisi
•Mayıs 2025'teki fiyat: 40.751 dolar
•Yıllık artış: %19,5

İkinci el otomobilde yükseliş trendi! En çok talep gören ve fiyatı artan 20 model belli oldu

INFINITI QX60
•Mayıs 2025'teki fiyat: 36.892 ABD doları
•Yıllık artış: %16,5

Porsche 718 Boxster (üstü açılır)
•Mayıs 2025'teki fiyat: 109.279 ABD doları
•Yıllık artış: %15,7

Chevrolet Trax
•Mayıs 2025'teki fiyat: 19.579 dolar
•Yıllık artış: %15,5

İkinci el otomobilde yükseliş trendi! En çok talep gören ve fiyatı artan 20 model belli oldu

Porsche 718 Cayman
•Mayıs 2025'teki fiyat: 125.160 dolar
•Yıllık artış: %14,4

Ford Seferi
•Mayıs 2025'teki fiyat: 49.245 ABD doları
•Yıllık artış: %13,3

Toyota 4Runner
•Mayıs 2025'teki fiyat: 44.136 ABD doları
•Yıllık artış: %12,3

İkinci el otomobilde yükseliş trendi! En çok talep gören ve fiyatı artan 20 model belli oldu

Audi Q5 (hibrit)
•Mayıs 2025'teki fiyat: 40.053 ABD doları
•Yıllık artış: %12,2

Audi S5 (açık kasa)
•Mayıs 2025'teki fiyat: 54.909 ABD doları
•Yıllık artış: %12,2

Acura MDX
•Mayıs 2025'teki fiyat: 41.054 dolar
•Yıllık artış: %10,9

Lincoln Navigator
•Mayıs 2025'teki fiyat: 63.895 ABD doları
•Yıllık artış: %10,7

Audi A5 (açık kasa)
•Mayıs 2025'teki fiyat: 42.448 dolar
•Yıllık artış: %10,2

İkinci el otomobilde yükseliş trendi! En çok talep gören ve fiyatı artan 20 model belli oldu

Audi S4
•Mayıs 2025'teki fiyat: 43.565 ABD doları
•Yıllık artış: %9,6

Lexus RX 350
•Mayıs 2025'teki fiyat: 45.439 dolar
•Yıllık artış: %9,6

Porsche Cayenne
•Mayıs 2025'teki fiyat: 78.552 ABD doları
•Yıllık artış: %9,5

Land Rover Discovery
•Mayıs 2025'teki fiyat: 45.348 dolar
•Yıllık artış: %9,5

Kia Sportage
•Mayıs 2025'teki fiyat: 23.738 dolar
•Yıllık artış: %9,0

İkinci el otomobilde yükseliş trendi! En çok talep gören ve fiyatı artan 20 model belli oldu

Ford Expedition MAX
•Mayıs 2025'teki fiyat: 48.318 dolar
•Yıllık artış: %9,0

Lincoln Nautilus
•Mayıs 2025'teki fiyat: 36.780 dolar
•Yıllık artış: %8,6

Nissan Titan XD
•Mayıs 2025'teki fiyat: 41.468 dolar
•Yıllık artış: %8,3

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ETİKETLER
#ikinci el otomobil
#fiyat artışı
#otomotiv
#Ikinci El Araba Fiyatları
#Otomobil Pazarı
#Otomobil
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