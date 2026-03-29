İkinci elde değer kaybetmek tarih oldu: Bu otomobiller satarken zarar ettirmeyip üzerine kâr ettiriyor

TOYOTA COROLLA: DÜNYANIN EN GÜVENLİ YATIRIM LİMANI

Sadece Türkiye'nin değil, tüm dünyanın en çok satan otomobili unvanını elinde tutan Toyota Corolla, sorunsuzluk felsefesinin tekerlek bulmuş halidir. İster 10 yaşında olsun ister sıfır kilometrede, bir Corolla'nın ikinci eldeki değeri her zaman piyasa ortalamasının üzerinde artar.

Bunun en büyük nedeni, Toyota'nın o efsanevi atmosferik motorlarının ve kusursuz hibrit sistemlerinin sanayi yüzü görmemesidir. "Bozulmayan araba" imajı, ikinci el alıcısının en çok para ödemeye razı olduğu güven duygusudur. Bugün bir Corolla aldığınızda, 3 yıl sonra satmaya kalktığınızda enflasyon farkının bile çok üzerinde bir rakama, üstelik ilana koyduğunuz günün akşamında noter satışını verebilirsiniz. Galericilerin vitrininde en az bekleyen, en hızlı nakde dönen araçların tartışmasız lideridir.