İkinci elde değer kaybetmek tarih oldu: Bu otomobiller satarken zarar ettirmeyip üzerine kâr ettiriyor

Otomobil dünyasında yıllardır dilden dile dolaşan, kemikleşmiş bir efsane vardır: "Sıfır arabanın kontağını çevirip bayinin kapısından çıktığın an, aracın değeri anında yüzde 20 düşer." Geçmişin stabil ekonomilerinde bu kural belki işliyor olabilirdi. Ancak günümüzün enflasyonist piyasasında, tedarik zinciri krizlerinde ve sürekli değişen kur dengelerinde bu ezber tamamen bozuldu. Artık bir otomobil sadece A noktasından B noktasına gitmek için kullanılan bir ulaşım aracı değil; dövize, altına ve enflasyona karşı cüzdanınızı koruyan, hatta doğru modeli seçtiğinizde size üzerine ciddi kârlar bırakan tekerlekli bir yatırım fonudur. Galericilerin ellerine düştüğü an havada kaptığı, ilan sitelerinde 24 saat bile beklemeden alıcısını bulan ve "Acaba zarar eder miyim?" korkusunu sonsuza dek bitiren piyasa canavarı modelleri mercek altına alıyoruz.
Bir otomobilin ikinci elde değer kaybetmemesinin, hatta prim yapmasının arkasında çok basit ama güçlü bir matematik yatar: Yüksek likidite ve marka algısı. Piyasada yedek parçası bakkalda bile bulunabilen, ustası bol olan, kronik sorunlarıyla baş ağrıtmayan ve her sosyo-ekonomik gruptan alıcı bulabilen araçlar asla değer kaybetmez. Kimi araçlar harika tasarımlara veya inanılmaz motor güçlerine sahip olabilir, ancak satmaya kalktığınızda aylarca ilanda bekliyorsa, o araç size her geçen gün para kaybettirir. Oysa haberimizdeki modeller, Türkiye'nin ikinci el piyasasında kelimenin tam anlamıyla "Cumhuriyet Altını" muamelesi gören, nakde çevrilmesi saniyeler süren güvence kapılarıdır.
Sadece Türkiye'nin değil, tüm dünyanın en çok satan otomobili unvanını elinde tutan Toyota Corolla, sorunsuzluk felsefesinin tekerlek bulmuş halidir. İster 10 yaşında olsun ister sıfır kilometrede, bir Corolla'nın ikinci eldeki değeri her zaman piyasa ortalamasının üzerinde artar.
Bunun en büyük nedeni, Toyota'nın o efsanevi atmosferik motorlarının ve kusursuz hibrit sistemlerinin sanayi yüzü görmemesidir. "Bozulmayan araba" imajı, ikinci el alıcısının en çok para ödemeye razı olduğu güven duygusudur. Bugün bir Corolla aldığınızda, 3 yıl sonra satmaya kalktığınızda enflasyon farkının bile çok üzerinde bir rakama, üstelik ilana koyduğunuz günün akşamında noter satışını verebilirsiniz. Galericilerin vitrininde en az bekleyen, en hızlı nakde dönen araçların tartışmasız lideridir.
Otomotiv dünyasında bazı araçlar sınıfının adını belirler; tıpkı C segmenti hatchback denildiğinde akla doğrudan Golf'ün gelmesi gibi. Volkswagen Golf, piyasaya çıktığı ilk günden beri her jenerasyonuyla ikinci elin en çok aranan, en prestijli modeli olmayı başarmıştır.
Golf'ün değer kaybetmemesinin sırrı, sunduğu premium hissiyat ile halk tipi otomobil olma arasındaki o mükemmel dengeyi kurmasıdır. Yüksek malzeme kalitesi, DSG şanzımanın sürüş keyfi ve zamansız tasarımı sayesinde bir Golf asla yaşlı görünmez. Özellikle gençlerin, beyaz yakalıların ve çekirdek ailelerin her zaman ilk hedefi olduğu için, temiz kullanılmış, bakımlı bir Golf'ü satarken pazarlık bile yapmanıza gerek kalmaz. Aracın kendi piyasası, her zaman genel otomobil piyasasından bir tık daha hızlı yükselir.
Son yıllarda tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de inanılmaz bir SUV ve Crossover çılgınlığı yaşanıyor. İnsanlar artık yerden yüksek, güvenli hissettiren ama şehir içinde park sorunu yaşatmayan araçlar istiyor. İşte bu noktada VAG (Volkswagen) grubunun kalite standartlarını çok daha erişilebilir bir fiyatla sunan Skoda Kamiq, ikinci elin gizli kahramanı olarak sahneye çıkıyor.
Kamiq'in inanılmaz değer kazanmasının arkasındaki sır, akılcı tasarımıdır. Kompakt dış boyutlarına rağmen sınıfının en geniş arka diz mesafesini ve bagaj hacmini sunması, onu aileler için kusursuz bir tercih yapıyor. Apple CarPlay gibi donanımları, modern Bolero ekranları ve Volkswagen imzalı TSI/DSG kombinasyonuyla Kamiq, sıfır kilometre bayilerinde sıra bekleten bir model olduğu için ikinci eldeki talebi arzı çoktan aşmış durumda. Bugün bir Kamiq aldığınızda, sadece birkaç ay içinde piyasada oluşan stok açığı nedeniyle aracınızın değerinin sessizce ama çok güçlü bir şekilde yukarı tırmandığını keyifle izleyebilirsiniz.
Türkiye yollarında etrafınıza baktığınızda her on araçtan birinin Egea olmasının çok geçerli bir ticari sebebi var. Fiat Egea, "ulaşılabilirlik" ve "işletim maliyeti" konularında piyasanın şah damarıdır.
Bir aracı satarken kâr etmenin en önemli kuralı, o aracın alıcı kitlesinin genişliğidir. Egea'yı taksiciler, filo kiralama şirketleri, şirket temsilcileri, ilk aracını alan gençler ve geniş bagaj arayan aileler aynı anda talep eder. Yedek parçasının ucuzluğu ve her sanayide tamir edilebilmesi, ikinci el alıcısının gözündeki tüm riskleri sıfırlar. Egea bir yatırım aracıdır; ihtiyacınız olduğunda piyasanın yüzde 5 altına ilana koyduğunuz an telefonunuz susmaz, bir saat içinde aracınızı nakde çevirip yolunuza devam edersiniz.
Bazı otomobiller sadece binmek için alınmaz, sevilmek için alınır. Honda Civic, özellikle sportif sedan arayan, modifiyeye yatkın, agresif tasarım seven devasa bir fanatik kitlesine sahiptir.
Civic'in ikinci elde asla zarar ettirmemesinin nedeni, bu kemikleşmiş hayran kitlesidir. VTEC motorun o kendine has sesi, aracın yola zamk gibi yapışması ve efsanevi Japon dayanıklılığı, Civic'i galerilerde tozlanmaktan kurtarır. İkinci el piyasasında temiz, kazasız ve orijinal kalmış bir Honda Civic, kendi yaşındaki diğer tüm rakiplerinden daha pahalıya satılır ve buna rağmen çok daha hızlı alıcı bulur. Civic alıp satmak, otomobil piyasasında neredeyse hiç kaybetme riski olmayan, garantili bir ticari hamledir.