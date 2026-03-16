İşler değişmeye başladı: Tesla yükselişte, BYD kan kaybediyor

Elektrikli araç pazarının en büyük ve en zorlu arenası olan Çin’de yılın ilk iki ayına ilişkin satış verileri ilginç bir tablo ortaya koydu. ABD merkezli Tesla, ülkede ürettiği elektrikli araç satışlarında güçlü bir artış yakalarken; yerli dev BYD aynı dönemde teslimatlarda düşüş yaşadı.
Yani kısacası, son yıllarda sürekli büyüyen rekabette bu kez ibre biraz Tesla’ya doğru dönmüş gibi görünüyor.
Veriler, Çin Binek Otomobil Derneği (CPCA) tarafından paylaşıldı. Kurumun açıkladığı istatistiklere göre Tesla’nın Çin’de ürettiği elektrikli araçların Ocak ve Şubat 2026 dönemindeki toplam satışları yıllık bazda yüzde 35’in üzerinde artarak 127 bin 728 adede ulaştı. Geçen yılın aynı döneminde bu rakam 93 bin 926 seviyesindeydi.
Satış hesaplamalarında Şubat ayının ortasında gerçekleşen ve yaklaşık iki hafta süren Çin Yeni Yılı tatilinin oluşturduğu mevsimsel yavaşlama da dikkate alındı. Bu nedenle ilk iki aya ait verilerin piyasa eğilimini daha doğru yansıttığı belirtiliyor.
Tesla’nın Çin’deki üretiminin büyük kısmı, Shanghai Gigafactory olarak bilinen Şanghay tesisinde gerçekleştiriliyor. Şirket için hayati öneme sahip bu fabrika, yalnızca Çin pazarı için değil küresel satış stratejisi açısından da kritik.
Tesiste ağırlıklı olarak Tesla Model 3 ve Tesla Model Y üretiliyor. Bu araçlar sadece Çin’de satılmıyor; Avrupa ve Asya-Pasifik başta olmak üzere birçok pazara buradan ihraç ediliyor.
Toplam satış hacmine bakıldığında Tesla, yılın ilk iki ayında Çin’de BYD’nin ardından ikinci sırada yer aldı. Ancak dikkat çeken asıl gelişme, BYD’nin aynı dönemde yıllık bazda yüzde 36’lık teslimat düşüşü açıklaması oldu.
Buna rağmen Tesla’nın satışları, Çinli üreticiler arasındaki en yakın rakiplerinden biri olan Leapmotor’un satışlarının iki katından fazla gerçekleşti.
Tesla’nın satış performansındaki toparlanma yalnızca Çin ile sınırlı değil. Avrupa pazarından gelen veriler de benzer bir eğilime işaret ediyor.
Araç kayıt istatistiklerine göre Şubat ayında Avrupa genelinde Tesla elektrikli araçlarının yeni kayıtlarında artış yaşandı. Bu araçların önemli bir kısmının yine Şanghay’daki fabrikadan gönderildiği belirtiliyor.
Elbette Tesla’daki bu yükselişe rağmen küresel liderlik tablosu farklı. 2025 yılı itibarıyla BYD, takvim yılı toplam satışlarında Tesla’yı geride bırakarak dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi konumuna yükselmişti.
Üstelik Çin’deki rekabet yalnızca bu iki devle sınırlı değil. Yerli üreticiler, daha uygun fiyatlı ve donanımı yüksek modellerle pazarda hızla güç kazanıyor.
Örneğin Şubat ayında Geely tarafından üretilen Geely Xingyuan, satış adetlerinde Tesla ve BYD modellerini geride bırakarak Çin’in en çok satılan otomobili oldu. Bir ay önce ise teknoloji şirketi Xiaomi’nin yeni SUV modeli Xiaomi YU7, satış listelerinde Tesla Model Y’nin önüne geçerek ayın en çok satan otomobili unvanını almıştı.