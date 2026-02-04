İstanbul’da otopilottaki Tesla kaza yaptı: Tesla’nın cevabı şoke etti

İstanbul’da yaşanan bir trafik kazası, otonom sürüş teknolojilerini bir kez daha tartışmanın merkezine taşıdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede yayılırken, kazaya karışan sürücünün anlattıkları dikkat çekti. Sürücüye göre, araç seyir halindeyken otopilot devredeydi. Ancak sistemin aniden devreden çıkmasıyla birlikte araç kontrolden çıktı.