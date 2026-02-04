İstanbul’da otopilottaki Tesla kaza yaptı: Tesla’nın cevabı şoke etti

Kategoriler
İstanbul’da otopilot modundayken kaza yapan bir Tesla’da hava yastıklarının açılmadığı iddiası gündem oldu. Şirket ise kazayı “kullanıcı hatası” olarak değerlendirdi.
İstanbul’da yaşanan bir trafik kazası, otonom sürüş teknolojilerini bir kez daha tartışmanın merkezine taşıdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede yayılırken, kazaya karışan sürücünün anlattıkları dikkat çekti. Sürücüye göre, araç seyir halindeyken otopilot devredeydi. Ancak sistemin aniden devreden çıkmasıyla birlikte araç kontrolden çıktı.
İddiaya göre otomobil, kendi şeridinden çıkarak karşı şeride geçti. O anlar saniyeler içinde kazayla sonuçlandı. Sürücü, yaşananların ardından özellikle otopilot sistemine dair ciddi soru işaretleri oluştuğunu dile getirdi.
Kazayı tartışmalı hale getiren asıl detay ise çarpışma anında hava yastıklarının açılmaması oldu. Araçta ciddi maddi hasar oluştuğunu belirten sürücü, airbag’lerin devreye girmemesinin hayati bir risk yarattığını savundu. Bu durum, sosyal medyada da yoğun şekilde tartışıldı.
Kazanın ardından araç sahibi, konuyu Tesla yetkililerine taşıdı. Araçtan alınan verilerin incelenmesini isteyen sürücü, yaşananların sistemsel bir arızadan kaynaklandığını öne sürdü.
https://x.com/acarzeyd/status/2018611845024690637?s=20
Şirket cephesinden gelen cevap ise sürücüyü ve kamuoyunu şaşırttı. Tesla, yaptığı inceleme sonucunda kazanın araçtan veya otopilot sisteminden değil, tamamen kullanıcı kaynaklı olduğunu bildirdi.