İşte Elon Musk’ın yeni çılgın projesi

Teknoloji dünyasında yine Elon Musk konuşuluyor. Tesla CEO’su Musk’ın, yarı iletken sektöründe ezber bozabilecek ölçekte bir üretim tesisi planı üzerinde çalıştığı ve bu projeyi önümüzdeki hafta resmen duyuracağı belirtiliyor. Adı da şimdiden netleşmiş gibi: TeraFab.
Yapay zeka rüzgarının sert estiği bu dönemde çip talebi rekor seviyelere çıkmış durumda. Hal böyle olunca hem otomotiv hem de teknoloji şirketleri tedarik tarafında ciddi baskı hissediyor. Tesla da bu sıkışıklığı yaşayan şirketlerden biri.
Musk’ın sosyal medya üzerinden yaptığı son açıklamaya göre TeraFab projesi yaklaşık 7 gün içinde resmi olarak tanıtılacak. Şimdilik teknik ayrıntılar paylaşılmış değil. Ama Musk’ın daha önce verdiği mesajlara bakıldığında hedefin oldukça büyük olduğu görülüyor, doğrusu.
Planlara göre TeraFab’in yıllık üretim kapasitesi 100 milyar ile 200 milyar çip arasında olacak. Kâğıt üzerinde bakıldığında bu, Tayvan merkezli TSMC’nin dev üretim hacmiyle kıyaslanabilecek bir seviyeye işaret ediyor. Kısa ve orta vadede TSMC’nin kapasitesini aşmak kolay görünmüyor elbette. Yine de uzun vadede çıtanın oraya konmuş olması başlı başına dikkat çekiyor.
Projenin en merak edilen tarafı ise sadece büyüklüğü değil. TeraFab’in, klasik yarı iletken üretim tesislerinden farklı bir modelle hayata geçirilebileceği konuşuluyor.
Buradaki kritik nokta şu: Musk’ın daha önce yaptığı değerlendirmelerde, çip üretiminin temel unsurlarından biri kabul edilen temiz oda yaklaşımını dışlayan bir modelden söz ettiği biliniyor. Oysa yarı iletken üretiminde son derece düşük partikül seviyesine sahip bu özel ortamlar hayati önemde. Bu yüzden sektör içinde ciddi soru işaretleri var. Açıkçası, en çok da bu kısmın nasıl çözüleceği merak ediliyor.
Birçok sektör uzmanı da yarı iletken üretiminin son derece karmaşık ve pahalı bir alan olduğuna dikkat çekiyor. Bu nedenle Musk’ın hedefi, iddialı olmanın da ötesinde, biraz meydan okuma gibi görülüyor.
TeraFab’in nasıl hayata geçirileceğine dair en güçlü senaryolardan biri, Tesla’nın mevcut çip üreticileriyle lisans anlaşmalarına yönelmesi. Bu modele göre Tesla, üretim teknolojisini sıfırdan geliştirmek yerine finansman gücünü devreye sokarak yeni üretim hatlarının kurulmasına katkı sağlayabilir.
Yani Tesla’nın doğrudan bir dökümhane işletmecisine dönüşmesinden çok, üretim kapasitesini finanse eden ve yönlendiren bir oyuncu olarak öne çıkması ihtimali var.
Bu çerçevede iki isim öne çıkıyor. İlki, küresel yarı iletken üretiminin en güçlü oyuncularından biri olan TSMC. Şirketin gelecekteki üretim hatları için kapasite rezervasyonu modeline açık olduğu biliniyor.
İkinci güçlü ihtimal ise Intel. Şirketin son yıllarda büyütmeye çalıştığı Intel Foundry hizmetleri kapsamında Tesla ile olası bir iş birliği bir süredir konuşuluyor. Üstelik Musk’ın daha önce Intel ile bir üretim ortaklığı fikrini dile getirmiş olması da bu ihtimali daha görünür hale getiriyor.
TeraFab’in arkasındaki motivasyon yalnızca Tesla’nın çip ihtiyacını karşılamakla sınırlı değil. ABD’de faaliyet gösteren pek çok büyük teknoloji şirketi, üretim tarafında hâlâ büyük ölçüde Asya’daki tesislere bağımlı.
Özellikle Nvidia, AMD ve Tesla gibi çip tasarlayan ancak kendi üretim tesisi bulunmayan şirketler için bu tablo, giderek daha büyük bir jeopolitik risk anlamına geliyor. Bu yüzden TeraFab, yalnızca Tesla’nın değil, ABD’nin yarı iletken ekosistemini güçlendirme hedefinin de önemli parçalarından biri olarak değerlendiriliyor.