İşte Elon Musk’ın yeni çılgın projesi

Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Mart 16, 2026 11:39
1
Teknoloji dünyasında yine Elon Musk konuşuluyor. Tesla CEO’su Musk’ın, yarı iletken sektöründe ezber bozabilecek ölçekte bir üretim tesisi planı üzerinde çalıştığı ve bu projeyi önümüzdeki hafta resmen duyuracağı belirtiliyor. Adı da şimdiden netleşmiş gibi: TeraFab.

Yapay zeka rüzgarının sert estiği bu dönemde çip talebi rekor seviyelere çıkmış durumda. Hal böyle olunca hem otomotiv hem de teknoloji şirketleri tedarik tarafında ciddi baskı hissediyor. Tesla da bu sıkışıklığı yaşayan şirketlerden biri.

2
DUYURU İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Musk’ın sosyal medya üzerinden yaptığı son açıklamaya göre TeraFab projesi yaklaşık 7 gün içinde resmi olarak tanıtılacak. Şimdilik teknik ayrıntılar paylaşılmış değil. Ama Musk’ın daha önce verdiği mesajlara bakıldığında hedefin oldukça büyük olduğu görülüyor, doğrusu.

Planlara göre TeraFab’in yıllık üretim kapasitesi 100 milyar ile 200 milyar çip arasında olacak. Kâğıt üzerinde bakıldığında bu, Tayvan merkezli TSMC’nin dev üretim hacmiyle kıyaslanabilecek bir seviyeye işaret ediyor. Kısa ve orta vadede TSMC’nin kapasitesini aşmak kolay görünmüyor elbette. Yine de uzun vadede çıtanın oraya konmuş olması başlı başına dikkat çekiyor.

3
EN BÜYÜK SORU İŞARETİ: BU FABRİKA NASIL İŞLEYECEK?

Projenin en merak edilen tarafı ise sadece büyüklüğü değil. TeraFab’in, klasik yarı iletken üretim tesislerinden farklı bir modelle hayata geçirilebileceği konuşuluyor.

4
Buradaki kritik nokta şu: Musk’ın daha önce yaptığı değerlendirmelerde, çip üretiminin temel unsurlarından biri kabul edilen temiz oda yaklaşımını dışlayan bir modelden söz ettiği biliniyor. Oysa yarı iletken üretiminde son derece düşük partikül seviyesine sahip bu özel ortamlar hayati önemde. Bu yüzden sektör içinde ciddi soru işaretleri var. Açıkçası, en çok da bu kısmın nasıl çözüleceği merak ediliyor.

Birçok sektör uzmanı da yarı iletken üretiminin son derece karmaşık ve pahalı bir alan olduğuna dikkat çekiyor. Bu nedenle Musk’ın hedefi, iddialı olmanın da ötesinde, biraz meydan okuma gibi görülüyor.

5
LİSANS MODELİ MASADA OLABİLİR

TeraFab’in nasıl hayata geçirileceğine dair en güçlü senaryolardan biri, Tesla’nın mevcut çip üreticileriyle lisans anlaşmalarına yönelmesi. Bu modele göre Tesla, üretim teknolojisini sıfırdan geliştirmek yerine finansman gücünü devreye sokarak yeni üretim hatlarının kurulmasına katkı sağlayabilir.

Yani Tesla’nın doğrudan bir dökümhane işletmecisine dönüşmesinden çok, üretim kapasitesini finanse eden ve yönlendiren bir oyuncu olarak öne çıkması ihtimali var.

6
INTEL VE TSMC İHTİMALİ ÖNE ÇIKIYOR

Bu çerçevede iki isim öne çıkıyor. İlki, küresel yarı iletken üretiminin en güçlü oyuncularından biri olan TSMC. Şirketin gelecekteki üretim hatları için kapasite rezervasyonu modeline açık olduğu biliniyor.

İkinci güçlü ihtimal ise Intel. Şirketin son yıllarda büyütmeye çalıştığı Intel Foundry hizmetleri kapsamında Tesla ile olası bir iş birliği bir süredir konuşuluyor. Üstelik Musk’ın daha önce Intel ile bir üretim ortaklığı fikrini dile getirmiş olması da bu ihtimali daha görünür hale getiriyor.

7
SADECE TESLA’NIN MESELESİ DEĞİL

TeraFab’in arkasındaki motivasyon yalnızca Tesla’nın çip ihtiyacını karşılamakla sınırlı değil. ABD’de faaliyet gösteren pek çok büyük teknoloji şirketi, üretim tarafında hâlâ büyük ölçüde Asya’daki tesislere bağımlı.

8
Özellikle Nvidia, AMD ve Tesla gibi çip tasarlayan ancak kendi üretim tesisi bulunmayan şirketler için bu tablo, giderek daha büyük bir jeopolitik risk anlamına geliyor. Bu yüzden TeraFab, yalnızca Tesla’nın değil, ABD’nin yarı iletken ekosistemini güçlendirme hedefinin de önemli parçalarından biri olarak değerlendiriliyor.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.