İşte Elon Musk’ın yeni çılgın projesi

Teknoloji dünyasında yine Elon Musk konuşuluyor. Tesla CEO’su Musk’ın, yarı iletken sektöründe ezber bozabilecek ölçekte bir üretim tesisi planı üzerinde çalıştığı ve bu projeyi önümüzdeki hafta resmen duyuracağı belirtiliyor. Adı da şimdiden netleşmiş gibi: TeraFab.

Yapay zeka rüzgarının sert estiği bu dönemde çip talebi rekor seviyelere çıkmış durumda. Hal böyle olunca hem otomotiv hem de teknoloji şirketleri tedarik tarafında ciddi baskı hissediyor. Tesla da bu sıkışıklığı yaşayan şirketlerden biri.