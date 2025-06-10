Jaguar bir model hariç tüm üretimini durdurdu! Kararın arkasında pembe imaj sorunu var

Efsanevi İngiliz otomobil üreticisi Jaguar, geçmişindeki tüm modellerinin üretimini durdurduğunu açıkladı. Bu kararın ardında, markanın maskülen çizgisinden pembe çöl videosu ile lanse edilen "cinsiyetsiz" tarza geçişinin tetiklediği, büyük bir imaj krizi ve sadık hayran kitlesinden gelen yoğun tepkiler yatıyor.

Bir zamanların maskülen ve güçlü duruşuyla bilinen İngiliz otomobil devi Jaguar, geçmişindeki tüm modellerinin üretimini durdurduğunu açıkladı. Bu radikal kararın arkasında, markanın yeni "cinsiyetsiz" imajına yönelik tutkunlarından gelen yoğun tepkiler ve satışlardaki düşüş yatıyor.

TEK MODELE ODAKLANDILAR: SÜPER LÜKS SEDA

Jaguar'ın, 2026 sonunda piyasaya sürmeyi planladığı yeni süper lüks elektrikli sedan modeline odaklanmak için aldığı bu kararın, aynı zamanda markanın köklü kimliğini hedef alan bir yeniden markalaşma operasyonunun sonucu olduğu belirtiliyor.

2015 yılından bu yana üretilen son nesil Jaguar modelleri, beklenen başarıyı gösteremedi. Geniş ürün yelpazesine rağmen satışlar sürekli düşüş yaşayarak adeta bir "dönüşü olmayan nokta"ya ulaştı. Bu durum, markayı tarihindeki en radikal değişim operasyonlarından birine itti.

JAGUAR'IN YENİ YÜZÜ TEPKİ ÇEKTİ

Aralık 2024'te başlatılan yeniden markalaşma planı oldukça netti: genç, tasarıma önem veren ve "Woke kültürü"ne duyarlı yeni bir küresel elit için ultra lüks elektrikli otomobil üreticisi imajını sıfırlamak ve yeniden inşa etmek. Bu değişimin en dikkat çekici adımı ise pembe bir çölde çekilen, otomobillerin bulunmadığı, ancak neredeyse cinsiyetsiz modellerin yer aldığı ve "Hiçbir şeyi kopyalama" ile "Coşkuyla üret" gibi sloganların kullanıldığı rüya gibi bir tanıtım videosu oldu. Markanın yeni logosu da Coventry merkezli şirketin sembolü olan Jaguar figüründen vazgeçerek, geometrik bir çift "J" yazısına dönüştürüldü.

TUTKUNLARDAN TEPKİ: ŞANLI BİR MARKANIN ÇARPITILMASI

Jaguar'ın bu iletişim kampanyası küresel çapta yankı uyandırsa da, genellikle olumsuz bir şekilde gündeme geldi. Kampanya sadece markanın sadık ve tarihi müşterilerini değil, aynı zamanda 100 yılı aşkın şanlı bir geçmişe sahip bir markanın bu denli çarpıtılmasını sindiremeyen tüm otomobil tutkunlarını öfkelendirdi.

Kullanıcılar, Jaguar'ın eski maskülen ve özgün tarzının yerini alan bu "cinsiyetsiz" ve "pembe" imajın, markanın ruhuna aykırı olduğunu dile getiriyor.