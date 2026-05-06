Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.

Japon dünya devi üretim hattını kapatıyor

KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
06.05.2026
saat ikonu 14:22
|
GÜNCELLEME:
06.05.2026
saat ikonu 14:22
1
Japon dünya devi üretim hattını kapatıyor

Nissan, artan maliyetler ve düşen üretim hacmi nedeniyle Avrupa’daki yapılanmasını yeniden şekillendiriyor. Şirketin aldığı son karar doğrusu otomotiv sektöründe de dikkat çekmiş durumda. İngiltere’nin Sunderland kentindeki fabrikada bulunan iki üretim hattından biri kapatılacak.

Fabrikada üretilen Nissan Leaf, Juke ve Qashqai modelleri artık tek üretim hattında üretilecek. Şirket, Sunderland tesisinde doğrudan işten çıkarma olmayacağını söylüyor. Ancak Birleşik Krallık genelindeki bazı pozisyonların risk altında olduğu da açıkça ifade ediliyor.

2
Japon dünya devi üretim hattını kapatıyor

ÜRETİMDE BÜYÜK DÜŞÜŞ

Sunderland fabrikası bir dönem Nissan’ın Avrupa’daki en güçlü üretim merkezlerinden biri olarak görülüyordu. Ancak rakamlar son yıllardaki gerilemeyi ortaya koyuyor.

Geçen yıl tesiste 273 bin araç üretildi. Oysa geçmişte bu sayı 500 binin üzerine çıkıyordu. Yani fabrikanın kapasitesi yıllar içinde ciddi şekilde gerilemiş durumda.

Nissan ise alınan kararların arkasında “daha yalın ve dayanıklı bir iş modeli” oluşturma hedefinin olduğunu belirtiyor. Bu kapsamda yalnızca İngiltere değil, Avrupa’nın farklı noktalarında da yeni adımlar gündemde.

3
Japon dünya devi üretim hattını kapatıyor

BARSELONA VE İSKANDİNAVYA PLANI

Şirketin gündemindeki değişiklikler bununla sınırlı değil. Barselona’daki parça deposunun kısmen kapatılması planlanırken, İskandinav ülkelerinde ise ithalatçı modele geçiş seçeneği değerlendiriliyor.

Yani Nissan, Avrupa’daki operasyonlarını daha düşük maliyetli ve daha esnek bir yapıya dönüştürmeye çalışıyor. Ancak bu stratejinin markanın bölgedeki uzun vadeli gücünü nasıl etkileyeceği şimdiden merak konusu olmuş durumda.

4
Japon dünya devi üretim hattını kapatıyor

ÇİNLİ ÜRETİCİLER DEVREYE GİREBİLİR

Öte yandan Nissan, kapatılacak üretim hattını tamamen atıl bırakmak istemiyor. Şirketin planı, bu hattı ilerleyen dönemde başka bir otomobil üreticisine devretmek. Kulislere göre Çinli üreticiler Chery ve Dongfeng bu konuda öne çıkan isimler arasında yer alıyor. Eğer anlaşma sağlanırsa hem üretim kapasitesinin yeniden artırılması hem de istihdamın korunması mümkün olabilir.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.