Japon dünya devi üretim hattını kapatıyor

ÜRETİMDE BÜYÜK DÜŞÜŞ

Sunderland fabrikası bir dönem Nissan’ın Avrupa’daki en güçlü üretim merkezlerinden biri olarak görülüyordu. Ancak rakamlar son yıllardaki gerilemeyi ortaya koyuyor.

Geçen yıl tesiste 273 bin araç üretildi. Oysa geçmişte bu sayı 500 binin üzerine çıkıyordu. Yani fabrikanın kapasitesi yıllar içinde ciddi şekilde gerilemiş durumda.

Nissan ise alınan kararların arkasında “daha yalın ve dayanıklı bir iş modeli” oluşturma hedefinin olduğunu belirtiyor. Bu kapsamda yalnızca İngiltere değil, Avrupa’nın farklı noktalarında da yeni adımlar gündemde.