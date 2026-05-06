Japon dünya devi üretim hattını kapatıyor

Nissan, artan maliyetler ve düşen üretim hacmi nedeniyle Avrupa’daki yapılanmasını yeniden şekillendiriyor. Şirketin aldığı son karar doğrusu otomotiv sektöründe de dikkat çekmiş durumda. İngiltere’nin Sunderland kentindeki fabrikada bulunan iki üretim hattından biri kapatılacak.
Fabrikada üretilen Nissan Leaf, Juke ve Qashqai modelleri artık tek üretim hattında üretilecek. Şirket, Sunderland tesisinde doğrudan işten çıkarma olmayacağını söylüyor. Ancak Birleşik Krallık genelindeki bazı pozisyonların risk altında olduğu da açıkça ifade ediliyor.
Sunderland fabrikası bir dönem Nissan’ın Avrupa’daki en güçlü üretim merkezlerinden biri olarak görülüyordu. Ancak rakamlar son yıllardaki gerilemeyi ortaya koyuyor.
Geçen yıl tesiste 273 bin araç üretildi. Oysa geçmişte bu sayı 500 binin üzerine çıkıyordu. Yani fabrikanın kapasitesi yıllar içinde ciddi şekilde gerilemiş durumda.
Nissan ise alınan kararların arkasında “daha yalın ve dayanıklı bir iş modeli” oluşturma hedefinin olduğunu belirtiyor. Bu kapsamda yalnızca İngiltere değil, Avrupa’nın farklı noktalarında da yeni adımlar gündemde.
Şirketin gündemindeki değişiklikler bununla sınırlı değil. Barselona’daki parça deposunun kısmen kapatılması planlanırken, İskandinav ülkelerinde ise ithalatçı modele geçiş seçeneği değerlendiriliyor.
Yani Nissan, Avrupa’daki operasyonlarını daha düşük maliyetli ve daha esnek bir yapıya dönüştürmeye çalışıyor. Ancak bu stratejinin markanın bölgedeki uzun vadeli gücünü nasıl etkileyeceği şimdiden merak konusu olmuş durumda.
Öte yandan Nissan, kapatılacak üretim hattını tamamen atıl bırakmak istemiyor. Şirketin planı, bu hattı ilerleyen dönemde başka bir otomobil üreticisine devretmek. Kulislere göre Çinli üreticiler Chery ve Dongfeng bu konuda öne çıkan isimler arasında yer alıyor. Eğer anlaşma sağlanırsa hem üretim kapasitesinin yeniden artırılması hem de istihdamın korunması mümkün olabilir.