Japon otomotiv devi logo tasarımını değiştirdi! Jaguar fiyaskosundan sonra çok beğenildi

30 Ocak 2025 09:37 - Güncelleme : 30 Ocak 2025 09:48

Mazda, geçen yılın temmuz ayında, eski 3D tasarımının kalıbını kırarak, şık yeni bir logo için gizlice bir ticari marka başvurusunda bulunmuştu. 1997 yılından bu yana kullanılan logonun revize edilmiş hali paylaşıldı.

Japon otomotiv devi Mazda, en son 28 yıl önce değiştirdiği logosunu yeniden tasarladı. Resmi bir tanıtım yapılmasa da sosyal medyaya düşen Mazda yeni logosu, markaya modern bir dokunuş kattığı ve endüstrinin yeni tasarım trendlerine de uyum sağladığı yorumu yapıldı.

JAGUAR'IN TERSİNE ELEŞTİRİLER OLUMLU

Carscoops'un habevine göre, çağdaş yenileme henüz resmi olarak piyasaya sürülmedi ancak şık yeni görünümü, günümüzde yollardaki birçok modern otomobil logosunda görülen "skeuomorfik" tasarımın azalmasının ardından marka için büyük bir sıçrama olarak gösterildi. Yakın zamanda yeni Jaguar logosunda görüldüğü gibi, bir otomobil markası amblemini yeniden tasarlamak tartışmaları da beraberinde getirebiliyor.

Ancak Mazda'nın basit ama çağdaş değişimi birçok kişi tarafından olumlu karşılandı. Uzun zamandır beklenen hoş bir evrim olarak nitelendirilen yeni Mazda amblemi, ince dokunuşların çok sevilen bir logoda olağanüstü bir fark oluşturabileceğini kanıtlıyor.

YENİ TASARIM DOĞRULANDI

Orijinal ticari marka başvurusu yapıldığında logo yeniden tasarımına ilişkin çoğu bilgi oldukça gizliydi ancak o zamandan beri birçok Japon haber kuruluşu sosyal medyaya düşen yeni tasarımın resmi olduğunu doğruladı.

Şimdilik, eski logonun çağdaş tasarımla birlikte kullanılıp kullanılmayacağı belirsiz. Ancak önümüzdeki günlerde resmi bir duyuru bekleniyor.