Kia fiyatları aşağı çekti: Avrupa’da savaş başladı, Türkiye’de fiyatlar değişebilir

Avrupa otomobil pazarında dengeler hızla değişiyor. Çin’de başlayan sert fiyat rekabeti artık Avrupa’ya da taşınmış durumda. Bu yarışta dikkat çeken hamlelerden biri Kia’dan geldi.
Kia CEO’su Song Ho-sung, Avrupa’da Çinli rakiplerle aralarındaki fiyat farkını daralttıklarını açıkladı. Daha önce yüzde 20-25 seviyesinde olan fark, artık yüzde 15-20 bandına çekilmiş durumda.
Kia’nın bu adımında en büyük etkenlerden biri, BYD başta olmak üzere Çinli markaların Avrupa’daki hızlı yükselişi oldu. Çinli üretici BYD’nin Avrupa satışları yalnızca mart ayında yaklaşık yüzde 150 arttı.
Bu tablo, Avrupa’yı elektrikli otomobiller için adeta yeni bir mücadele alanına çevirdi. Çinli markalar, kendi iç pazarlarında büyümenin yavaşlaması ve ABD’ye erişimde yaşanan zorluklar nedeniyle Avrupa’ya daha fazla ağırlık veriyor.
Yerleşik markalar ise bu baskıya fiyat indirimiyle cevap vermeye başladı. Kia da güçlü kârlılık yapısına güvenerek rekabette geri adım atmamak istiyor. Ancak açıkçası bu strateji, şirketin kâr marjı üzerinde baskı yapmaya başlamış durumda.
Song Ho-sung’a göre Çin otomotiv sektöründe beklenenden daha erken bir yeniden yapılanma süreci başlayabilir. Çin’de devletin odağını elektrikli araçlardan yapay zeka ve robotik gibi alanlara kaydırması, ayrıca teşviklerin azaltılması, kâr etmekte zorlanan yerel markaları Avrupa’da daha agresif davranmaya itebilir.
Kısa vadede tablo oldukça net: Avrupa’da fiyat rekabeti daha da kızışacak. Elektrikli otomobil pazarında kazananı yalnızca teknoloji değil, fiyat politikası da belirleyecek. Bu dalganın ilerleyen süreçte Türkiye pazarına da yansıması şaşırtıcı olmayacak.