Kriz bir devi daha vurdu: Aston Martin 170 kişiyi işten çıkarıyor

İngiliz lüks otomobil üreticisi Aston Martin, ekonomik sıkıntılar nedeniyle çalışan sayısını azaltma kararı aldı. Şirket, maliyetleri düşürmek amacıyla 170 kişiyi işten çıkaracağını açıkladı. Bu sayı, Aston Martin’in toplam çalışanlarının yüzde 5’ine denk geliyor.

ZARARLAR ARTTI, SATIŞLAR DÜŞTÜ

Şirketin bu kararı almasının en büyük nedeni, geçtiğimiz yıl zararlarının yüzde 20 artması ve 2023 yılına kıyasla daha az araç satması. Üretimde yaşanan gecikmeler ve tedarik zinciri sorunları, şirketin mali tablosunu olumsuz etkiledi.

Aston Martin, finansal olarak toparlanmak ve kârlılığa geri dönmek için çeşitli adımlar atıyor. İşten çıkarmaların hangi departmanları etkileyeceği henüz netleşmiş değil. Fabrika çalışanları mı yoksa ofis personeli mi etkilenecek, şirket bu konuda henüz bir açıklama yapmadı. Ancak yönetim, bu adımı "zor ama gerekli bir karar" olarak nitelendiriyor.

BORÇLAR 1,16 MİLYAR STERLİNE ULAŞTI

Şirketin borçları son bir yılda yüzde 43 artarak 1,16 milyar sterline ulaştı. Aynı dönemde şirketin hisseleri de yüzde 33 değer kaybetti. Geçen yıl toplam 6.030 araç satan Aston Martin, önceki yıla göre yüzde 9’luk bir düşüş yaşadı. Bu durum, şirketin vergi öncesi zararlarının 289 milyon sterline çıkmasına neden oldu.

Aston Martin’in en büyük hissedarı olan Kanadalı milyarder Lawrence Stroll, şirketi 2020’de devraldığından bu yana markayı yeniden canlandırmak için yeni modeller piyasaya sürdü. Ancak küresel ekonomik dalgalanmalar, özellikle Çin’de azalan talep, şirketin toparlanmasını zorlaştırıyor.

YENİ CEO GÖREVE BAŞLADI

Eylül ayında şirketin yeni CEO’su olarak Adrian Hallmark atandı. Göreve geldiği dönemde Vantage ve DBX707 modellerinin satışları yükselişe geçti. Şirket, geçtiğimiz yıl amiral gemisi modeli Vanquish’i de tanıttı. Yeni modellerin piyasaya sürülmesiyle, yılın ikinci yarısında toptan satışlarda yüzde 10’luk bir artış yaşandı.

Hallmark, şirketin zorlu bir süreçten geçtiğini ve birçok sektörel ve içsel zorlukla mücadele ettiğini belirtti. Hedeflerinin, Aston Martin’i "yüksek potansiyelli bir şirketten yüksek performanslı bir şirkete dönüştürmek" olduğunu söyledi.

ÜRETİMDE AKSAMALAR DEVAM EDİYOR

Aston Martin, geçen yılın Eylül ayında tedarik zinciri sıkıntılarının üretimi yaklaşık 1.000 araç düşüreceğini açıklamıştı. Bu sorunlar hala devam ederken, yönetim yeni maliyet azaltma planları üzerinde çalışıyor. Şirket, yıllık 25 milyon sterlin tasarruf etmeyi hedefliyor ve bu miktarın yarısına bu yıl içinde ulaşmayı planlıyor.