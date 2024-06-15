Kurban Bayramı arefesinde ikinci el otomobil piyasası hareketlendi

15 Haziran 2024 11:55 - Güncelleme : 15 Haziran 2024 11:56

Kurban Bayramı öncesi ikinci el otomobil piyasasında hareketlilik yaşandı. Oto galericiler ikinci el piyasasında fiyatların durgunlaştığını belirtiyor. Kurban Bayramı arefesinde Van’ın Tuşba ilçesinin ikinci el açık oto pazarına araçlarını satmak için akın eden vatandaşlar, yoğunluk oluşturdu.

YAKIT CİMRİSİ ARAÇLARA İLGİ

Cumartesi günleri tıka basa dolan ve araç alım satımı yapanların mekanı haline gelen oto pazarı, bayram öncesi dolayısıyla yoğun kalabalıklara ev sahipliği yapıyor. Araç almak için pazara gelenler, ihtiyacını karşılayacak uygun model araçlara ilgi duyuyor. Vatandaşlar özellikle bayram öncesi sorunsuz bir tatil geçirmek için yakıt cimrisi ikinci el araçlara rağbet etti.

FİYATLAR DÜŞÜYOR

Araç almak için sabahın erken saatlerinde açık oto pazarına gelen bir vatandaş, 500 bin lira civarında bir araca baktığını belirtti. Fiyatların geçen yılın Temmuz ayından bu yana düşüş eğiliminde olduğunu ifade eden vatandaş, insanların özellikle düşük model araçlara ilgi gösterdiğini söyledi.

Aracını satmak için gelen bir vatandaş da araç fiyatların düşük olmasına rağmen alış durumunun düşük olduğunu belirterek, umutlarının bayram sonrası olduğunu kaydetti.