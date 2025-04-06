Land Rover’dan ABD’ye otomobil ihracatına ara

Jaguar Land Rover (JLR), İngiliz otomotiv devi, ABD Başkanı Donald Trump’ın ithal araçlara uygulamaya koyduğu yüzde 25’lik ek gümrük vergisine karşı ABD’ye yönelik otomobil sevkiyatlarını bir ay boyunca durduracağını açıkladı.

Trump’ın ek gümrük vergisi hamlesi dünya ticaretini derinden sarması ardından markalardan ardı ardına yeni kararlar geliyor. Hindistan merkezli Tata Motors’un sahibi olduğu Jaguar Land Rover, İngiliz Times gazetesinde çıkan haberin ardından açıklama yaparak geçici ihracat durdurma planını doğruladı.



"KISA VADELİ ADIMLAR ATIYORUZ"

JLR’den yapılan yazılı açıklamada, “İş ortaklarımızla yeni ticaret koşullarını değerlendirirken, nisan ayında sevkiyatlara kısa süreli ara vermek gibi bazı geçici adımlar atıyoruz. Orta ve uzun vadeli stratejimizi şekillendiriyoruz,” ifadeleri yer aldı.

Karar, İngiltere otomotiv sektörü açısından da kritik. Yaklaşık 200 bin kişiye doğrudan istihdam sağlayan sektör, yeni tarifeler karşısında ciddi bir risk altında. Otomotiv endüstrisi kuruluşu SMMT’nin verilerine göre, ABD İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden sonra en büyük ikinci otomobil ihracat pazarı konumunda ve toplam ihracatın yaklaşık yüzde 20’sini oluşturuyor.

