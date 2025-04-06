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Otomobil
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Editor
 | Murat Makas

Land Rover’dan ABD’ye otomobil ihracatına ara

Donald Trump’ın yüzde 25’lik gümrük tarifesi kararı sonrası İngiliz şirket Jaguar Land Rover (JLR) bir aylık duraklama kararı aldı.

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Land Rover’dan ABD’ye otomobil ihracatına ara
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
06.04.2025
saat ikonu 12:16
|
GÜNCELLEME:
06.04.2025
saat ikonu 12:16

Jaguar Land Rover (JLR), İngiliz otomotiv devi, ABD Başkanı Donald Trump’ın ithal araçlara uygulamaya koyduğu yüzde 25’lik ek gümrük vergisine karşı ABD’ye yönelik otomobil sevkiyatlarını bir ay boyunca durduracağını açıkladı.

Trump’ın ek gümrük vergisi hamlesi dünya ticaretini derinden sarması ardından markalardan ardı ardına yeni kararlar geliyor. Hindistan merkezli Tata Motors’un sahibi olduğu Jaguar Land Rover, İngiliz Times gazetesinde çıkan haberin ardından açıklama yaparak geçici ihracat durdurma planını doğruladı.

Land Rover’dan ABD’ye otomobil ihracatına ara

"KISA VADELİ ADIMLAR ATIYORUZ"

JLR’den yapılan yazılı açıklamada, “İş ortaklarımızla yeni ticaret koşullarını değerlendirirken, nisan ayında sevkiyatlara kısa süreli ara vermek gibi bazı geçici adımlar atıyoruz. Orta ve uzun vadeli stratejimizi şekillendiriyoruz,” ifadeleri yer aldı.

Land Rover’dan ABD’ye otomobil ihracatına ara

Karar, İngiltere otomotiv sektörü açısından da kritik. Yaklaşık 200 bin kişiye doğrudan istihdam sağlayan sektör, yeni tarifeler karşısında ciddi bir risk altında. Otomotiv endüstrisi kuruluşu SMMT’nin verilerine göre, ABD İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden sonra en büyük ikinci otomobil ihracat pazarı konumunda ve toplam ihracatın yaklaşık yüzde 20’sini oluşturuyor.

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Sıkça Sorulan Sorular

Jaguar ve Land Rover aynı mı?
Chery Jaguar Land Rover'in %50'ne sahiptir. Her iki markanın birleşmelerinden önce uzun geçmişleri vardır. 1968 yılında British Leyland holdinginin bir parçası oldu, daha sonra BMW'nin (Land Rover) ve Ford Motor Company'nin (Jaguar) yan kuruluşları oldu.
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#Ekonomi
#Otomobil
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