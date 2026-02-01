Liste güncellendi: 1 milyon TL’ye sahibinden temiz ikinci el otomobil arayanlar dikkat!

JAPON VE KORE SAĞLAMLIĞI: COROLLA, CITY VE i20

Eğer önceliğiniz "sanayiye sadece çay içmeye gitmek" ise, rotanızı Uzak Doğu'ya çevirmelisiniz. Bu kategoride Toyota Corolla, 1 milyon TL bandında genellikle bir önceki kasa (2017-2019 civarı) veya yüksek kilometreli yeni kasalarla karşımıza çıkıyor. Corolla'nın 1.6 litrelik atmosferik motoru, "ölümsüz" olarak nitelendirilir ve yüz binlerce kilometreyi sorunsuz devirir. Bir diğer Japon harikası ise Honda City. Genellikle Civic'in gölgesinde kalsa da, 1 milyon TL bütçeyle model yılı çok daha yüksek (2022-2023), donanımlı ve geniş iç hacimli bir City bulmak mümkündür. City, sorunsuz CVT şanzımanı ve geniş bagajıyla tam bir gizli kahramandır. Kore cephesinde ise Hyundai i20, B sınıfında Clio'nun en büyük rakibidir. Özellikle atmosferik motorlu ve tam otomatik şanzımanlı versiyonları, şanzıman arızası riskinden korkanlar için en güvenli limandır. i20, hem tasarımı hem de sunduğu teknolojik oyuncaklarla gençlerin ve kadın sürücülerin de gözdesidir.