Londra’da SUV araçlara ek ücret masada

Londra’da SUV tartışması giderek büyüyor. Şehir yönetimi, özellikle büyük ve geniş araçların şehir içindeki etkisini azaltmak amacıyla yeni bir ücretlendirme modelini gündemine aldı.

Plan, kentin trafik güvenliğini sıfır can kaybına indirmeyi hedefleyen “Vision Zero” stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Yetkililer, şehirde giderek artan büyük araç sayısının hem trafik düzenini hem de yaya güvenliğini zorladığını söylüyor.

Açıkçası mesele yalnızca trafik yoğunluğu değil. Bugün satılan otomobillerin yaklaşık yarısı, standart sokak park alanlarına sığmayacak kadar geniş. Bu da şehir planlaması açısından ciddi bir sorun meydana getiriyor.

BÜYÜK ARAÇLAR GÖRÜŞÜ KAPATIYOR

Yetkililere göre SUV’ların oluşturduğu riskler özellikle kavşaklarda ve yaya geçitlerinde daha belirgin hale geliyor. Daha geniş gövde yapısı nedeniyle bu araçlar hem daha fazla yol alanı kaplıyor hem de sürücülerin görüşünü kısıtlayabiliyor.

Bu durum yalnızca yayalar için değil; bisikletliler ve motosiklet kullanıcıları için de ekstra tehlike anlamına geliyor.

İşte en dikkat çeken nokta da burada ortaya çıkıyor. Şehir analizlerine göre bir SUV’un yayaya çarpması durumunda ölüm riski, standart otomobillere göre çok daha yüksek. Özellikle çocuklar söz konusu olduğunda bu risk yüzde 77 daha fazla.

SUV SAYISI 10 KAT ARTTI

Rakamlar da değişimin ne kadar hızlı olduğunu gösteriyor.

2002 yılında Londra’da yaklaşık 80 bin SUV bulunuyordu. 2023’e gelindiğinde bu sayı 800 bine ulaştı. Yani yaklaşık on katlık bir artış söz konusu.

Bu yükseliş, şehir içi ulaşım ve altyapı üzerinde ciddi bir baskı yapıyor. Uzmanlar, mevcut sokak ve park alanlarının bu büyüklükte araçlar için tasarlanmadığını sık sık hatırlatıyor.

43 MADDELİK GÜVENLİK PAKETİ HAZIRLANIYOR

SUV’lara yönelik ücretlendirme planı, aslında daha geniş kapsamlı bir güvenlik paketinin parçası.

Toplam 43 maddeden oluşan bu plan içinde farklı önlemler de yer alıyor. Örneğin, 30 km/s hız limitine sahip bölgelerin artırılması, Yeni yaya geçitlerinin eklenmesi, Tehlikeli sürüş davranışlarını tespit etmek için yapay zekâ sistemlerinin kullanılması

Şehir yönetimi, bu adımların birlikte uygulanmasıyla trafik kazalarının ciddi ölçüde azaltılabileceğini düşünüyor.

ELEKTRİKLİ ARAÇ DÖNÜŞÜMÜNÜ DE ETKİLEYEBİLİR

Henüz SUV’lara uygulanacak ücretin nasıl olacağı netleşmiş değil. Ancak tartışma yalnızca güvenlikle sınırlı değil. Çünkü günümüzde elektrikli araç pazarında da SUV modeller öne çıkıyor. Satışların büyük bölümü bu segmentten geliyor. Dolayısıyla Londra’nın atacağı adım, yalnızca trafik düzenini değil, elektrikli araç dönüşümünü de etkileyebilir.

