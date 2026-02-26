Lüks otomotiv devi küçülmeye gidiyor

İŞ GÜCÜNÜN YÜZDE 20’SİYLE YOLLAR AYRILACAK

Aston Martin, çalışanlarının yüzde 20’sini işten çıkaracağını açıkladı. Bu karar, yaklaşık 3 bin kişilik toplam iş gücü düşünüldüğünde ciddi bir küçülmeye işaret ediyor.

Şirket daha geçen yılın başında da 170 çalışanıyla yollarını ayıracağını duyurmuştu. Yani aslında süreç yeni değil; adım adım ilerleyen bir yeniden yapılanma söz konusu.