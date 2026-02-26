Lüks otomotiv devi küçülmeye gidiyor

Menü Kapat
İngiliz otomotiv devi Aston Martin, geçen yıla ait finansal sonuçlarını açıkladı. Rakamlar pek iç açıcı değil. Şirketin 2025 yılı vergi öncesi zararı 363,9 milyon sterlin olarak duyuruldu. Bir önceki yıl kaydedilen 289,1 milyon sterlinlik zararın da üzerine çıkılmış durumda.

Bu artışta ABD tarifeleri ve talepteki zayıflama etkili oldu. Yani sadece iç dinamikler değil, küresel koşullar da tabloyu ağırlaştırdı.

İŞ GÜCÜNÜN YÜZDE 20’SİYLE YOLLAR AYRILACAK

Aston Martin, çalışanlarının yüzde 20’sini işten çıkaracağını açıkladı. Bu karar, yaklaşık 3 bin kişilik toplam iş gücü düşünüldüğünde ciddi bir küçülmeye işaret ediyor.

Şirket daha geçen yılın başında da 170 çalışanıyla yollarını ayıracağını duyurmuştu. Yani aslında süreç yeni değil; adım adım ilerleyen bir yeniden yapılanma söz konusu.

LAWRENCE STROLL: “ZOR BİR KARAR ALMAK ZORUNDA KALDIK”

Aston Martin Lagonda İcra Kurulu Başkanı Lawrence Stroll, alınan kararın kolay olmadığını vurguladı.

Stroll, yaptığı açıklamada 2025’in başında şirketin gelecek planları için uygun kaynaklara sahip olmasını sağlamak amacıyla organizasyonel düzenlemeler başlattıklarını belirtti. Ancak yılın sonunda daha fazla değişiklik yapma konusunda “zor bir karar” almak zorunda kaldıklarını ifade etti. Bu son programın, iş gücünün yüzde 20’sine kadarıyla yolların ayrılmasıyla sonuçlanacağını söyledi. Açıkçası, şirket yönetimi mali yapıyı toparlamak için sert ama kaçınılmaz gördüğü bir adımı atmış durumda.

