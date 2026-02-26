Lüks otomotiv devi küçülmeye gidiyor

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
İngiliz otomotiv devi Aston Martin, geçen yıla ait finansal sonuçlarını açıkladı. Rakamlar pek iç açıcı değil. Şirketin 2025 yılı vergi öncesi zararı 363,9 milyon sterlin olarak duyuruldu. Bir önceki yıl kaydedilen 289,1 milyon sterlinlik zararın da üzerine çıkılmış durumda.
Bu artışta ABD tarifeleri ve talepteki zayıflama etkili oldu. Yani sadece iç dinamikler değil, küresel koşullar da tabloyu ağırlaştırdı.
Bu artışta ABD tarifeleri ve talepteki zayıflama etkili oldu. Yani sadece iç dinamikler değil, küresel koşullar da tabloyu ağırlaştırdı.
Aston Martin, çalışanlarının yüzde 20’sini işten çıkaracağını açıkladı. Bu karar, yaklaşık 3 bin kişilik toplam iş gücü düşünüldüğünde ciddi bir küçülmeye işaret ediyor.
Şirket daha geçen yılın başında da 170 çalışanıyla yollarını ayıracağını duyurmuştu. Yani aslında süreç yeni değil; adım adım ilerleyen bir yeniden yapılanma söz konusu.
Aston Martin Lagonda İcra Kurulu Başkanı Lawrence Stroll, alınan kararın kolay olmadığını vurguladı.
Stroll, yaptığı açıklamada 2025’in başında şirketin gelecek planları için uygun kaynaklara sahip olmasını sağlamak amacıyla organizasyonel düzenlemeler başlattıklarını belirtti. Ancak yılın sonunda daha fazla değişiklik yapma konusunda “zor bir karar” almak zorunda kaldıklarını ifade etti. Bu son programın, iş gücünün yüzde 20’sine kadarıyla yolların ayrılmasıyla sonuçlanacağını söyledi. Açıkçası, şirket yönetimi mali yapıyı toparlamak için sert ama kaçınılmaz gördüğü bir adımı atmış durumda.