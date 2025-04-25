Manuel vites araçlar için yolun sonu gözüktü

Otomotiv dünyası son yıllarda hızlı bir değişim içine girdi. Otomatik şanzımanların standart hale gelmesi ve elektrikli araçların hızla yaygınlaşması, manuel vitesli araçların sonunu getiriyor. Uzmanlar, 2037’ye kadar manuel şanzımanlı modellerin tamamen ortadan kalkabileceğini öngörüyor.

İngiltere’den gelen veriler de bu dönüşümü net şekilde ortaya koyuyor. Son 10 yılda ülkede manuel vitesli araçların sayısı tam yüzde 57 oranında azaldı. 2015’te en çok satan 30 marka, toplamda 192 manuel model sunarken, bu rakam 2023’te 109’a, 2024’te 89’a ve 2025 itibarıyla sadece 82’ye geriledi.

BÜYÜK MARKALAR DİREKSİYONU OTOMATİĞE KIRDI

Lexus, Mercedes, Tesla ve Volvo gibi dev üreticilerin ardından Mini ve Land Rover da artık yalnızca otomatik şanzımanlı araçlar sunuyor. Eskiden ek ücretle alınan otomatik vites, artık birçok marka için standart donanım haline geldi.

CarGurus’un yaptığı araştırmaya göre, en çok satan 30 markada sunulan 196 model sadece otomatik vitesle üretiliyor. Bu da manuel vitesli araçların toplam ürün gamı içindeki payının yalnızca yüzde 29’a düştüğünü gösteriyor.

ELEKTRİKLİ ARAÇLAR MANUELİN SONUNU HAZIRLIYOR

Elektrikli motorların teknik yapısı da manuel vitesin sonunu hızlandırıyor. Tek oranlı şanzımanla çalışan elektrikli araçlar, manuel vites için sistemde yer bırakmıyor. Bu durum, teknolojik gelişmelerin sadece kullanım alışkanlıklarını değil, otomobil tasarımını da nasıl dönüştürdüğünü ortaya koyuyor.



BAZI MARKALAR DİRENİYOR

Yine de manuel vites tamamen yok olmuş değil. Volkswagen, İngiltere’de yedi farklı modelinde bu seçeneği sunmayı sürdürüyor. Dacia, Hyundai, Mazda ve Skoda da beşer modelle manuel şanzımanlı araçlar üretmeye devam eden markalar arasında.

NOSTALJİYİ TEKNOLOJİYLE YAŞATMAK

Hyundai gibi bazı üreticiler, manuel vitesin sürüş keyfini korumak için yeni yollar arıyor. Şirket, vites değişim hissini simüle eden sistemler geliştirerek, otomobil tutkunlarına nostaljik bir deneyim yaşatmaya çalışıyor.

