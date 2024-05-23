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Mayıs'ta Türkiye'deki en ucuz otomobiller belli oldu, Fiat Egea zirveyi kaptırdı

Editör: Murat Makas / Kaynak: WebTekno
23 May 2024 15:10 - Güncelleme : 23 May 2024 15:11
Mayıs&#039;ta Türkiye&#039;deki en ucuz otomobiller belli oldu, Fiat Egea zirveyi kaptırdı

2024 yılı Mayıs ayında en ucuz otomobiller belli oldu, Fiat Egea modelleri zirveyi kaptırdı.

Sıfır otomobil piyasası son dönemlerde fiyat olarak durgunlaştı. Vatandaşlar markaları ve ilanları yakından takip ediyor. 2024’te Türkiye’de satılan en ucuz otomobiller bu ay güncellendi.

En uygun fiyatlı 10 otomobil belli oldu. Türkiye’de geniş pazarı olan Fiat Egea modelleri tahtını kaptırdı.

Kia Picanto            847.000 TL    807.000 TL
Fiat Egea Sedan     814.900 TL    814.900 TL
Fiat Panda           830.900 TL    830.900 TL
Hyundai i10           835.000 TL    835.000 TL
Dacia Spring          885.000 TL    885.000 TL
Hyundai i20           970.000 TL    895.000 TL
Fiat Egea Cross      897.900 TL    897.900 TL
Leapmotor T03      899.000 TL    898.000 TL
Dacia Sandero Stepway    908.000 TL    908.000 TL
Dacia Sandero      923.000 TL    923.000 TL

KİA PİCANTO FİYATLARI - MAYIS 2024

1.0L 67PS AMT, Benzinli    Feel, AMT    807.000 TL
1.0L 67PS AMT, Benzinli    Cool, AMT    852.000 TL
1.2L 84PS AMT, Benzinli    Feel, AMT    852.000 TL

Mayıs'ta Türkiye'deki en ucuz otomobiller belli oldu, Fiat Egea zirveyi kaptırdı - 1. Resim

FİAT EGEA SEDAN FİYATLARI - MAYIS 2024

1.4 Fire 95 HP, Benzinli    Easy, Manuel    814.900 TL
1.3 M.Jet 95 HP, Dizel    Easy, Manuel    993.900 TL
1.5 T4 130 HP, Hibrit    Easy, Otomatik    1.262.900 TL
1.4 Fire 95 HP, Benzinli    Urban, Manuel    874.900 TL
1.4 Fire 95 HP, Benzinli    Lounge, Manuel    924.900 TL
1.4 Fire 95 HP, Benzinli    Limited, Manuel    974.900 TL
1.5 T4 130 HP, Hibrit    Limited, Otomatik    1.402.900 TL

FİAT PANDA FİYATLARI - MAYIS 2024

1.0 70 HP, Hibrit    (City) Cross, Manuel    830.900 TL
1.0 70 HP, Hibrit    (Cross 4x2) Urban, Manuel    887.900 TL

HYUNDAİ İ10 FİYATLARI - MAYIS 2024

1.0 MPI 67 PS, Benzinli    Jump, Manuel    835.000 TL
1.0 MPI 67 PS, Benzinli    Jump, AMT    885.000 TL
1.2 MPI 84 PS, Benzinli    Style, AMT    905.000 TL
1.2 MPI 84 PS, Benzinli    Elite, AMT    970.000 TL

Mayıs'ta Türkiye'deki en ucuz otomobiller belli oldu, Fiat Egea zirveyi kaptırdı - 2. Resim

DACİA SPRİNG FİYATLARI - MAYIS 2024

Electric 65, Elektrikli    Extreme, Otomatik    885.000 TL

HYUNDAİ İ20 FİYATLARI - MAYIS 2024

1.2 MPI 84 PS, Benzinli    Jump, Manuel    895.000 TL
1.4 MPI 100PS, Benzinli    Jump, Otomatik    975.000 TL
1.4 MPI 100PS, Benzinli    Style, Otomatik    1.035.000 TL
1.4 MPI 100PS, Benzinli    Style Limited Edition, Otomatik    1.105.000 TL
1.4 MPI 100PS, Benzinli    Elite, Otomatik    1.155.000 TL
1.0 T 100PS, Benzinli    Jump, Otomatik    1.075.000 TL
1.0 T 100PS, Benzinli    Style, Otomatik    1.125.000 TL
1.0 T 100PS, Benzinli    Elite, Otomatik    1.215.000 TL

FİAT EGEA CROSS FİYATLARI - MAYIS 2024

1.4 Fire 95 HP, Benzinli    Street, Manuel    897.900 TL
1.5 T4 130 HP, Hibrit    Street, Otomatik    1.318.900 TL
1.4 Fire 95 HP, Benzinli    Urban, Manuel    937.900 TL
1.5 T4 130 HP, Hibrit    Urban, Otomatik    1.348.900 TL
1.5 T4 130 HP, Hibrit    Lounge, Otomatik    1.398.900 TL

Mayıs'ta Türkiye'deki en ucuz otomobiller belli oldu, Fiat Egea zirveyi kaptırdı - 3. Resim

LEAPMOTOR T03 FİYATLARI - MAYIS 2024

80 kW, Elektrikli - Otomatik - 898.000 TL

DACİA SANDERO STEPWAY FİYATLARI - MAYIS 2024

1.0 Tce 90 bg, Benzinli    Essential, Manuel    908.000 TL
1.0 Tce 90 bg, Benzinli    Essential, Otomatik    953.000 TL

DACİA SANDERO FİYATLARI - MAYIS 2024

1.0 Turbo 90 bg, Benzinli    Essential, Otomatik   923.000 TL

Kaynak: WebTekno
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