Mayıs'ta Türkiye'deki en ucuz otomobiller belli oldu, Fiat Egea zirveyi kaptırdı

23 May 2024 15:10 - Güncelleme : 23 May 2024 15:11

Sıfır otomobil piyasası son dönemlerde fiyat olarak durgunlaştı. Vatandaşlar markaları ve ilanları yakından takip ediyor. 2024’te Türkiye’de satılan en ucuz otomobiller bu ay güncellendi.

En uygun fiyatlı 10 otomobil belli oldu. Türkiye’de geniş pazarı olan Fiat Egea modelleri tahtını kaptırdı.

Kia Picanto 847.000 TL 807.000 TL

Fiat Egea Sedan 814.900 TL 814.900 TL

Fiat Panda 830.900 TL 830.900 TL

Hyundai i10 835.000 TL 835.000 TL

Dacia Spring 885.000 TL 885.000 TL

Hyundai i20 970.000 TL 895.000 TL

Fiat Egea Cross 897.900 TL 897.900 TL

Leapmotor T03 899.000 TL 898.000 TL

Dacia Sandero Stepway 908.000 TL 908.000 TL

Dacia Sandero 923.000 TL 923.000 TL

KİA PİCANTO FİYATLARI - MAYIS 2024

1.0L 67PS AMT, Benzinli Feel, AMT 807.000 TL

1.0L 67PS AMT, Benzinli Cool, AMT 852.000 TL

1.2L 84PS AMT, Benzinli Feel, AMT 852.000 TL

FİAT EGEA SEDAN FİYATLARI - MAYIS 2024

1.4 Fire 95 HP, Benzinli Easy, Manuel 814.900 TL

1.3 M.Jet 95 HP, Dizel Easy, Manuel 993.900 TL

1.5 T4 130 HP, Hibrit Easy, Otomatik 1.262.900 TL

1.4 Fire 95 HP, Benzinli Urban, Manuel 874.900 TL

1.4 Fire 95 HP, Benzinli Lounge, Manuel 924.900 TL

1.4 Fire 95 HP, Benzinli Limited, Manuel 974.900 TL

1.5 T4 130 HP, Hibrit Limited, Otomatik 1.402.900 TL

FİAT PANDA FİYATLARI - MAYIS 2024

1.0 70 HP, Hibrit (City) Cross, Manuel 830.900 TL

1.0 70 HP, Hibrit (Cross 4x2) Urban, Manuel 887.900 TL

HYUNDAİ İ10 FİYATLARI - MAYIS 2024

1.0 MPI 67 PS, Benzinli Jump, Manuel 835.000 TL

1.0 MPI 67 PS, Benzinli Jump, AMT 885.000 TL

1.2 MPI 84 PS, Benzinli Style, AMT 905.000 TL

1.2 MPI 84 PS, Benzinli Elite, AMT 970.000 TL

DACİA SPRİNG FİYATLARI - MAYIS 2024

Electric 65, Elektrikli Extreme, Otomatik 885.000 TL

HYUNDAİ İ20 FİYATLARI - MAYIS 2024

1.2 MPI 84 PS, Benzinli Jump, Manuel 895.000 TL

1.4 MPI 100PS, Benzinli Jump, Otomatik 975.000 TL

1.4 MPI 100PS, Benzinli Style, Otomatik 1.035.000 TL

1.4 MPI 100PS, Benzinli Style Limited Edition, Otomatik 1.105.000 TL

1.4 MPI 100PS, Benzinli Elite, Otomatik 1.155.000 TL

1.0 T 100PS, Benzinli Jump, Otomatik 1.075.000 TL

1.0 T 100PS, Benzinli Style, Otomatik 1.125.000 TL

1.0 T 100PS, Benzinli Elite, Otomatik 1.215.000 TL

FİAT EGEA CROSS FİYATLARI - MAYIS 2024

1.4 Fire 95 HP, Benzinli Street, Manuel 897.900 TL

1.5 T4 130 HP, Hibrit Street, Otomatik 1.318.900 TL

1.4 Fire 95 HP, Benzinli Urban, Manuel 937.900 TL

1.5 T4 130 HP, Hibrit Urban, Otomatik 1.348.900 TL

1.5 T4 130 HP, Hibrit Lounge, Otomatik 1.398.900 TL

LEAPMOTOR T03 FİYATLARI - MAYIS 2024

80 kW, Elektrikli - Otomatik - 898.000 TL

DACİA SANDERO STEPWAY FİYATLARI - MAYIS 2024

1.0 Tce 90 bg, Benzinli Essential, Manuel 908.000 TL

1.0 Tce 90 bg, Benzinli Essential, Otomatik 953.000 TL

DACİA SANDERO FİYATLARI - MAYIS 2024

1.0 Turbo 90 bg, Benzinli Essential, Otomatik 923.000 TL