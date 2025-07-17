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 | Ömer Faruk Dogan

Mercedes arabalarda yeni dönem: İlk kez bu özelliği sunacak

Hareket halinde araç içi kamerayla görüntülü görüşmeyi destekleyen ilk otomobil üreticisi Mercedes oldu. İşte detaylar...

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Mercedes arabalarda yeni dönem: İlk kez bu özelliği sunacak
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
17.07.2025
saat ikonu 15:19
|
GÜNCELLEME:
17.07.2025
saat ikonu 15:19

Alman otomotiv devi Mercedes, sürücülerinin Microsoft Teams toplantılarına katılmasını sağlayacak yeni bir özelliği duyurdu. The Verge sitesinin haberine göre, araç içi kameranın aktif hale gelmesiyle, sürücüler yalnızca eller serbest bir şekilde toplantılara katılabilecek.

Yeni özellik, dikkat dağılmalarının önlenmesi amacıyla uygulanan belirli sınırlamalarla birlikte geliyor. Örneğin sürücüler, video akışını paylaşabilecekleri bir toplantıya katılabilse de hareket halindeyken toplantıdaki ekranları ya da slaytları göremeyecekler.

Mercedes arabalarda yeni dönem: İlk kez bu özelliği sunacak

YENİ CLA MODELİYLE BAŞLAYACAK

Microsoft Teams için araç içi kamera desteğinin ilk olarak Mercedes‑Benz'in yeni CLA modelinde kullanılmaya başlanması planlanıyor. CLA, sürücülere sadece video akışını paylaşma olanağı sunmakla kalmayacak, aynı zamanda araç içi toplantıların verimli geçebilmesi için geliştirilen yeni teknolojiye ev sahipliği yapacak.

Öte yandan sürücüler video akışlarını açtıklarında, toplantı katılımcıları onları görmeye devam edebilecek. Bu nedenle dikkat edilmesi gereken noktalardan biri de kameranın açık olduğunun farkında olmak.

Mercedes arabalarda yeni dönem: İlk kez bu özelliği sunacak
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Sıkça Sorulan Sorular

Mercedes'in yeni özelliği sadece CLA modelinde mi kullanılacak?
Microsoft Teams için araç içi kamera desteği ilk olarak Mercedes-Benz CLA modelinde sunulacak.
ETİKETLER
#mercedes-benz
#güvenlik
#Teknoloji
#Microsoft Teams
#Araç Içi Kamera
#Sürücü Eğitimi
#Dikkat Dağıtma
#Otomobil
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