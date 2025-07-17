Mercedes arabalarda yeni dönem: İlk kez bu özelliği sunacak

Alman otomotiv devi Mercedes, sürücülerinin Microsoft Teams toplantılarına katılmasını sağlayacak yeni bir özelliği duyurdu. The Verge sitesinin haberine göre, araç içi kameranın aktif hale gelmesiyle, sürücüler yalnızca eller serbest bir şekilde toplantılara katılabilecek.

Yeni özellik, dikkat dağılmalarının önlenmesi amacıyla uygulanan belirli sınırlamalarla birlikte geliyor. Örneğin sürücüler, video akışını paylaşabilecekleri bir toplantıya katılabilse de hareket halindeyken toplantıdaki ekranları ya da slaytları göremeyecekler.

YENİ CLA MODELİYLE BAŞLAYACAK

Microsoft Teams için araç içi kamera desteğinin ilk olarak Mercedes‑Benz'in yeni CLA modelinde kullanılmaya başlanması planlanıyor. CLA, sürücülere sadece video akışını paylaşma olanağı sunmakla kalmayacak, aynı zamanda araç içi toplantıların verimli geçebilmesi için geliştirilen yeni teknolojiye ev sahipliği yapacak.

Öte yandan sürücüler video akışlarını açtıklarında, toplantı katılımcıları onları görmeye devam edebilecek. Bu nedenle dikkat edilmesi gereken noktalardan biri de kameranın açık olduğunun farkında olmak.