Mercedes, elektrikli C Serisi modelinin iç tasarımını paylaştı

Alman otomotiv devi Mercedes-Benz, yıllardır en çok satan modellerinden biri olan C Serisi'ni tamamen elektrikli olarak kullanıcıların beğenisine sunmaya hazırlanıyor. Şirket, 20 Nisan Pazartesi günü Güney Kore'de gerçekleştireceği etkinlik öncesinde merakla beklenen aracın iç mekanına ait ilk resmi görüntüleri paylaştı.
Mercedes-Benz tarafından "şimdiye kadarki en sportif C Serisi" olarak tanımlanan yeni modelin kabini, elektrikli GLC'de olduğu gibi neredeyse tamamen dijital ekranlardan oluşuyor. Ön konsolun tamamını kaplayan 39,1 inç büyüklüğündeki MBUX Hyperscreen dokunmatik ekran merkezde bulunuyor.
Devasa bilgi-eğlence ekranının alt kısmında klima, ses sistemi ve diğer fonksiyonlar için Tesla modellerini andıran fiziksel kontrol düğmeleri yer alıyor. Ekran aynı zamanda sürücünün önüne kadar uzanarak hız ve menzil gibi temel sürüş bilgilerini yansıtıyor.
Şirketten yapılan açıklamalara göre, tamamen elektrikli C Serisi yolcularına eskisinden çok daha geniş bir yaşam alanı vadediyor. Uzun yolculuklar için özel olarak tasarlanan üst düzey koltuklarda, standart şeklinde gelen "Softtorino" deri döşeme birinci sınıf bir hissiyat oluşturuyor. Elektro-pnömatik 4 yönlü bel desteği ise ergonomiyi artırarak seyahatleri çok daha konforlu bir hale getiriyor.
Koltukların sırtlık bölümünde masaj fonksiyonlarının yanı sıra ısıtma ve havalandırma özellikleri de mevcut. Üst donanım paketlerini tercih eden kullanıcılar, hoparlörleri doğrudan koltuklara entegre edilmiş birinci sınıf Burmester 4D Surround ses sistemine sahip olabiliyor.
Ayrıca gösterge panelinden kapılara kadar uzanan ambiyans aydınlatması ve SKY CONTROL panoramik cam tavan da opsiyonel özellikler listesinde müşterilere sunuluyor.