Mercedes yaptı yapacağını! Kara Şimşek gerçek oldu

Mercedes-Benz’in yeni EQS modeli, birçok kişinin deyimiyle “uzay aracı” gibi. Araca biner binmez, klasik bir otomobilin içinde değil de bilim kurgu filminden fırlamış bir teknolojik kapsüldesiniz sanki. Tam boy hyperscreen ekranı, yapay zekayla çalışan sesli asistanı ve parmak iziyle kişiselleştirme gibi özellikleriyle bu araç, otomotiv inovasyonunun geldiği son noktayı temsil ediyor.

'YOKE DİREKSİYON' İLE GELECEĞE YÖN VERİYOR

Econews'ite yer alan incelemeye göre, yeni EQS’in en dikkat çeken detaylarından biri, geleneksel direksiyon simidinden vazgeçilerek uçak kumandasına benzeyen "yoke" tipi direksiyonun tercih edilmesi. 80’lerin efsane dizisi Kara Şimşek'teki KITT isimli aracı anımsatan bu tasarım, yalnızca tarz değil; Mercedes’in “steer by wire” teknolojisiyle tam entegre çalışıyor. Sistem, çeşitli motorlar ve sensörler sayesinde sürücüye anlık geri bildirimler sunuyor. Park ederken ya da U dönüşlerinde yalnızca yarım turla yön değiştirilebiliyor. Hızlı sürüşlerde ise sistem yeniden kalibre olarak akıcı bir kontrol sağlıyor. Tesla’nın Model S ve X modellerinde karşılaşılan sabit oranlı yoke direksiyon sorunlarını Mercedes akıllı mühendislikle çözmüş gibi görünüyor.

"HEY MERCEDES" DEDİĞİNİZDE HER ŞEY MÜMKÜN

Yeni EQS, Tesla’nın mühendislik harikalarına rakip olarak “Hey Mercedes” komut sistemiyle fark yaratıyor. Araç içindeki yapay zeka destekli bu sesli asistan; müzik açmaktan klimayı ayarlamaya, koltuk pozisyonundan cam tavanı açmaya kadar birçok komutu saniyeler içinde yerine getiriyor. Bu teknoloji, özellikle Mercedes’in seviye 3 otonom sürüşe geçmeye hazırlandığı bu dönemde sürücüler için vazgeçilmez bir yardımcı olacak gibi duruyor.

FARKLI BİR SÜRÜCÜYÜ TANIR, AYARINI YAPAR

Yeni Mercedes EQS’in iç tasarımı da en az teknolojisi kadar etkileyici. Araca adım atar atmaz parmak izi tarayıcısı devreye giriyor ve sürücünün kimliğini doğruluyor. Ardından, kişisel sürüş modları, müzik tercihleri ve koltuk ayarları otomatik olarak devreye giriyor. Bu özellikler, sürücünün kendini özel hissetmesini sağlayacak türden.

GELECEK ŞİMDİ BAŞLADI

Tüm bu özelliklerin sergilendiği geniş hyperscreen ekran, sürücü ve yolculara adeta dijital bir kokpit sunuyor. Yoke direksiyon tasarımı sayesinde ekranın tamamı rahatça görünebiliyor. Mercedes-Benz artık yalnızca bir otomobil markası değil, teknolojik vizyonun da bir simgesi.

“Uzay aracı” benzetmesi abartılı değil; EQS, tasarımıyla, teknolojisiyle ve sunduğu deneyimle bir dönüm noktasını işaret ediyor. Tek dileğimiz, bu kadar gelişmiş sistemin elektronik arızalar nedeniyle geri çağırma listelerine düşmemesi!