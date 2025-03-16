Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Otomobil
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Mercedes'e Çin tuzağı! Huawei kendi aracıyla kıyaslarken hile yapmış

Huawei'nin yeni lüks elektrikli sedanı Maextro S800'ün tanıtım videosu büyük yankı uyandırdı, ancak gerçekler bambaşka çıktı. Yapılan testlerde Maybach-S680'in bilinçli olarak dezavantajlı hale getirildiği ortaya çıktı. GPS verileri, kapatılan AWD sistemi ve inik lastikler skandalın boyutunu gözler önüne serdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
16.03.2025
saat ikonu 11:44
|
GÜNCELLEME:
16.03.2025
saat ikonu 11:44

Otomobil dünyasında kıyasıya bir rekabet var ve yeni modellerin pazara iddialı bir giriş yapabilmesi için çarpıcı tanıtımlara ihtiyaç duyuluyor. Ancak Huawei ve JAC ortak yapımı lüks elektrikli sedan Maextro S800'ün lansmanında kullanılan yöntem, rekabeti adil olmaktan çıkardı.

HUAWEI, MAYBACH'I BİLEREK KÖTÜ GÖSTERMİŞ

Modelin, yayınlanan karşılaştırma videolarında Mercedes-Maybach S680'i ezici bir şekilde geride bıraktığı iddia ediliyordu. Fakat detaylı incelemeler, işin arka planında büyük bir manipülasyon olduğunu ortaya koydu.

Huawei tarafından paylaşılan videoda, Maextro S800'ün karlı bir yolda rahatça ilerlediği, Maybach'ın ise aynı yolu çıkamadığı gösterildi. Ancak YouTube'da China Observer kanalında yayınlanan bir videoda testin perde arkası incelendiğinde, rakip aracın dezavantajlı duruma düşürüldüğü anlaşıldı.

Maybach'ın dört tekerlekten çekiş sistemi bilinçli olarak devre dışı bırakılmış, ayrıca elektrikli sedan için özel kar lastikleri kullanılırken, rakibine standart lastikler bırakılmıştı.

Manipülasyon yalnızca bununla sınırlı kalmadı. GPS verileri, Maybach'ın aslında yokuşu çıkabildiğini ve ardından geri döndüğünü gösterirken, videoya yalnızca aracın başarısız olduğu anlar kesilip eklenmişti. Daha da çarpıcı olan, çekimler sırasında defalarca pistte daireler çizdirilerek aracın kayması için özel çaba harcanmış olmasıydı.

Öte yandan videoyu dikkatlice inceleyenler, Maybach'ın lastiklerinin bilinçli olarak indirilmiş olduğunu fark etti. Jantlardaki yamulmaların da bu manipülasyonun bir sonucu olduğu düşünülüyor.

JAC Motors, konuyla alakalı yaptığı açıklamada, araç testlerinin "güvenilir üçüncü parti şirketler tarafından yapıldığını" iddia etti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Huawei Mate X6 Türkiye fiyatı belli oldu: 30 bin TL'lik hediye ile geliyor
Otomobil devi Volkswagen silah üretimine başlıyor! 3. Dünya savaşı için hazırlık mı?

Sıkça Sorulan Sorular

Mercedes Maybach nedir?
Mercedes-Maybach, Mercedes-Benz'in ultra lüks segmentteki alt markasıdır. Maybach, 1909'da Wilhelm Maybach tarafından kurulan bir otomobil markasıydı ve 2015 yılında Mercedes-Benz’in en prestijli modellerini kapsayan bir alt marka haline geldi.
ETİKETLER
#huawei
#reklam
#manipülasyon
#Mercedes-maybach
#Maextro S800
#Otomobil Testi
#Otomobil
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.