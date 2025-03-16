Mercedes'e Çin tuzağı! Huawei kendi aracıyla kıyaslarken hile yapmış

Huawei'nin yeni lüks elektrikli sedanı Maextro S800'ün tanıtım videosu büyük yankı uyandırdı, ancak gerçekler bambaşka çıktı. Yapılan testlerde Maybach-S680'in bilinçli olarak dezavantajlı hale getirildiği ortaya çıktı. GPS verileri, kapatılan AWD sistemi ve inik lastikler skandalın boyutunu gözler önüne serdi.

Otomobil dünyasında kıyasıya bir rekabet var ve yeni modellerin pazara iddialı bir giriş yapabilmesi için çarpıcı tanıtımlara ihtiyaç duyuluyor. Ancak Huawei ve JAC ortak yapımı lüks elektrikli sedan Maextro S800'ün lansmanında kullanılan yöntem, rekabeti adil olmaktan çıkardı.

HUAWEI, MAYBACH'I BİLEREK KÖTÜ GÖSTERMİŞ

Modelin, yayınlanan karşılaştırma videolarında Mercedes-Maybach S680'i ezici bir şekilde geride bıraktığı iddia ediliyordu. Fakat detaylı incelemeler, işin arka planında büyük bir manipülasyon olduğunu ortaya koydu.

Huawei tarafından paylaşılan videoda, Maextro S800'ün karlı bir yolda rahatça ilerlediği, Maybach'ın ise aynı yolu çıkamadığı gösterildi. Ancak YouTube'da China Observer kanalında yayınlanan bir videoda testin perde arkası incelendiğinde, rakip aracın dezavantajlı duruma düşürüldüğü anlaşıldı.

Maybach'ın dört tekerlekten çekiş sistemi bilinçli olarak devre dışı bırakılmış, ayrıca elektrikli sedan için özel kar lastikleri kullanılırken, rakibine standart lastikler bırakılmıştı.

Manipülasyon yalnızca bununla sınırlı kalmadı. GPS verileri, Maybach'ın aslında yokuşu çıkabildiğini ve ardından geri döndüğünü gösterirken, videoya yalnızca aracın başarısız olduğu anlar kesilip eklenmişti. Daha da çarpıcı olan, çekimler sırasında defalarca pistte daireler çizdirilerek aracın kayması için özel çaba harcanmış olmasıydı.

Öte yandan videoyu dikkatlice inceleyenler, Maybach'ın lastiklerinin bilinçli olarak indirilmiş olduğunu fark etti. Jantlardaki yamulmaların da bu manipülasyonun bir sonucu olduğu düşünülüyor.

JAC Motors, konuyla alakalı yaptığı açıklamada, araç testlerinin "güvenilir üçüncü parti şirketler tarafından yapıldığını" iddia etti.